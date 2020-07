Marcel Pavel rupe tăcerea! Cum răspunde acuzațiilor că ar fi primit bani să mintă că are coronavirus: „Nu mă murdăresc pentru nimic în lume”

În urmă cu aproape o lună, Marcel Pavel era testat pozitiv cu noul coronavirus și internat la Institutul „Matei Balș” din Capitală în vederea îngrijirilor medicale necesare. Chiar dacă a trecut printr-o formă mai ușoară a bolii, toată această perioadă a fost pentru îndrăgitul artist un coșmar din care părea că nu se va mai trezi nicicând.

Dincolo de durerile insuportabile, cel mai mult l-au afectat criticile apărute pe rețelele de socializare. Ori de câte ori încerca să-i convingă de existența acestei boli și să descrie întreaga suferința pe care i-o provoca, se lovea ca de un zid de valul de negare și de acuzațiile cum că ar fi fost plătit.

Într-un interviu acordat pentru Antena 3, interpretul unor melodii celebre precum „Frumoasa mea” sau „Nuanțe de gri” a vorbit deschis despre experiența traumatizantă trăită pe patul de spital, precum și despre criticile de care a avut parte în mediul online.

Marcel Pavel, interviu emoționant după ce a învins coronavirusul. Cum le răspunde celor care l-au acuzat că a luat bani

„Acum e ceva mai bine, relativ mai bine. Dar atunci a fost cumplit, la un pas de moarte. Nu am o stare emoțională extraordinară acum – în spital am avut-o foarte echilibrată, de neexplicat. Am avut o liniște foarte-foarte mare. Poate că acest lucru mi l-a inspirat și personalul spitalului. Am rămas cu tensiune și eu nu sunt hipertensiv.

Și am descoperit că am ieșit cu tensiune 18. Bine, cu medicație a scăzut la 17. Am un regret, dacă îmi permiți: eu îmi iubesc țara foarte mult, îmi iubesc poporul, sunt un om cu coloană vertebrală dreaptă, nu mi-aș trăda țara pentru nimic în lume. Îmi pare rău că o parte a românilor mei au avut un comportament foarte urât și nepotrivit față de mine, scriind pe rețele de socializare tot felul de minciuni.

Poate vă gândiți, dragilor, că eu am o familie, am copii. Eu nu mă murdăresc pentru nimic în lume, în special pentru bani. Nu am nevoie. Și chiar dacă aveam. nu o făceam. Mai gândiți-vă și la respectul pe care trebuie să-l aveți față de o persoană.

Înlocuiți veninul acesta cu miere – că e mai bine. Dacă vom înlocui veninul acesta cu miere, vom face o țară superbă, nu ne va egala nimeni, dar răutatea să știți că ne face să ne pierdem mințile”, a dezvăluit Marcel Pavel în interviul acordat lui Mihai Gâdea.

Primele simptome au apărut a doua zi după filmările pentru noul sezon „Te cunosc de undeva”

Totodată, îndrăgitul artist a descris cu lux de amănunte stările prin care a trecut după filmările pentru noul sezon „Te cunosc de undeva”, când a fost infectat de una dintre persoanele prezente pe platou, căreia nu a dorit să îi dezvăluie identitatea. Primele simptome au apărut abia a doua zi, în timp ce se afla acasă și s-au acutizat treptat, devenind aproape imposibil de suportat.

„Culmea, nu am avut nimic până acum trei săptămâni, niciun simptom, iar simptomul s-a manifestat după filmările pe care le-am avut la ‘Te cunosc de undeva’. În platoul de filmare, fiind lumini și tot felul de aparaturi erau 40 de grade, cel puțin.

Cu perucă pe cap, transformat în personaje, stăteam 11 ore acolo, a fost suficient să cedeze organismul pentru că nu se mai apăra, eu fiind foarte obosit, dormind doar două-trei ore pe noapte. Imunitatea mi-a scăzut, a fost șocul acela termic.

S-a instalat prima oară la sinusuri, dar din ce cauză – noi aveam o cameră de relaxare unde și mâncam. Erau 17 grade acolo, funcționa un aer condiționat, iar ceilalți nu aveau nicio treabă cu asta. Cel puțin Monica Anghel.. tanc. Nu a avut nicio treabă.

Romică Țociu, la fel, Vârciu la fel, nu s-a manifestat la niciunul de acolo. Numai că ce a fost pentru mine grav e că eu cred că luasem înainte cu o zi sau chiar în ziua aceea, că tu știi persoana de acolo care ne-ar fi infectat. Este o colegă de-a noastră care și ea a suferit.

Dureri oculare îngrozitoare, dureri de cap groaznice, transpirații abundente, temperatură 37,5. M-am doctoricit singur o zi, apoi am dat telefon ORL-iștilor mei. Mi-au spus că am sinuzită, mi-au dat un antibiotic mai slab, m-am vindecat, dar am spus că am o stare de moleșeală și transpir la o temperatură de 36,7.

Nu s-a dus nimic la gât, la crozile vocale, Doamne ajută, în schimb se instalase această pneumonie: pneumonie interstițială bilateral medie, că așa era diagnosticul. După aceea mi-a spus doamna doctor să fac și un test COVID-19”, a explicat Marcel Pavel.