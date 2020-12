Marcel Pavel: „V-aţi luat-o în cap, sunteţi prea spurcați!” Declaraţii uluitoare ale artistului înainte de Revelion

Anul 2020 a trecut greu, pentru noi toți. Dincolo de persistența pandemiei, de dramele cotidiene și de schimbările pe care le traversăm, există și o molimă morală. Celebrul cântăreț Marcel Pavel consideră că această situație este rezultatul pedepsei divine. După ce a petrecut Crăciunul la Câmpulung Muscel, artistul așteaptă cumpăna dintre ani cu speranță, dar consideră că perioada actuală poate însemna o revoluție, la nivel planetar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De sărbători, tristețea a poposit în sufletele noastre ca un musafir nepoftit, și pare că nu vrea să mai plece. Revelioanele de altădată au rămas amintiri, ca într-un scenariu de film care vorbește despre spectrul unei „Hiroshime interioare”. Marcel Pavel nu are planuri speciale pentru Anul Nou, ba mai mult, privește întregul „tablou” al sărbătorilor cu amărăciune. „Nu mi-am propus nimic. Cred că voi sta acasă. În primul rând, îmi doresc să treacă acest an cât mai repede, pentru că a fost unul cu o cifră fatidică pentru întreaga omenire, și anume 2020. Pentru mine, cam 80% din ce s-a întâmplat în acest an a însemnat tristețe, rău, dar și învățare de minte și timp de reflecție asupra propriei persoane și a propriului suflet, a mentalului și o reevaluare a fiecăruia dintre noi, ca oameni”, a declarat artistul, ÎN EXCLUSIVITATE pentru FANATIK.

Poate că asemenea momente sunt menite să ne aducă și fiere, dar și miere, pentru că am putea fi martorii, dar mai ales personajele unei schimbări de proporții. Din acest punct de vedere, Marcel Pavel are o abordare mistică, dar care ne pune pe gânduri: „Nu aveam nevoie de așa ceva, dar probabil că Dumnezeu a spus: „V-ați luat-o în cap, sunteți prea spurcați (cu ghilimele de rigoare…) la suflet, v-ați înrăit, doriți să vă îmbogățiți tot mai mult, vă trădați aproapele!…”. Iată unde am ajuns. Poate că această cumpănă va însemna resetarea întregii planete. Îmi doresc din tot sufletul ca anul 2021 să ne aducă siguranța vieții. Iată, acum am ajuns să ne punem această problemă. Și aș vrea să nu mai rămână nicio urmă din ceea ce s-a întâmplat în 2020!”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marcel Pavel, temător în prag de An Nou, dar cu credință în Dumnezeu: „Nu-mi pun viața în pericol pentru nimic!”

Există o diferență, ca de la cer la pământ, între sărbătorile finalului lui 2020, față de cele din anii trecuți. „Petrecem, deși pare impropriu spus, într-un mod mult mai trist, dar, în același timp, suntem mult mai apropiați de familiile noastre, ceea ce este esențial. În general, de Revelion, cântam în mai multe locuri, în funcție de evenimentele pentru care eram contactat. Dar acum, orice petrecere se face cu teamă și nu mai are niciun haz. Anul acesta, nu e cazul să cânt nicăieri și, chiar dacă m-ar fi solicitat cineva, aș fi refuzat, pentru că nu-mi pun viața în pericol pentru nimic. Dacă așa ni s-a impus și evenimentele sunt de așa natură încât lucrurile s-au schimbat radical, ne adaptăm regulilor și ne supunem”, a precizat solistul.

Anul 2021 ar putea fi unul al marilor schimbări în bine. Cel puțin asta așteptăm cu toții, iar Marcel Pavel nu face excepție: „Să vedem ce ne va rezerva viitorul. Sincer, eu văd o perioadă de nesiguranță, dar din punctul de vedere al sărbătorilor de iarnă avem parte de multă tristețe și mai ales de o subjugare a sufletelor. Iar nesiguranța se manifestă inclusiv asupra fenomenelor care se petrec cu copiii noștri și implicit în privința viitorului omenirii. Eu încerc să mă detașez, dar nu pot!”

ADVERTISEMENT

Poate că, într-adevăr, la acest întuneric din 2020 e bine ca, de bună voie, să reflectăm. El poate fi un semn de viitoare lumină. Este, nu-i așa, chiar și o perspectivă artistică…

Artistul i-a ascuns mamei sale detaliile infectării cu COVID-19

Anul acesta, Crăciunul a căpătat o formă ciudată a lucrurilor, ca o vopsea care se depune pe masă, pe scaune, pe cărți, pe drumurile interzise… Artistul a petrecut Sărbătoarea Nașterii Domnului alături de familie, la Câmpulung Muscel. „De fiecare dată când am ocazia, evadez la Câmpulung, pentru că este orașul copilăriei mele. Mama, sora și fratele meu locuiesc acolo, astfel că nu ratez nicio ocazie de a petrece Sfintele Sărbători alături de familia mea. Pentru mama, cel mai frumos cadou este prezența mea, a soției și a copiilor mei. E drept, ne văzuserăm și după ce eu scăpasem, deja, de infecția cu Coronavirus. Totuși, nu i-am oferit mamei mele prea multe detalii despre acest subiect, pentru că, fiind în vârstă, dânsa nu are voie să primească asemenea șocuri emoționale”, ne-a mărturisit Marcel Pavel.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nici Moș Crăciun n-a mai fost atât de darnic precum în alte ocazii, iar solistul a rememorat felul în care s-au desfășurat evenimentele: „Moș Crăciun ne-a adus, tuturor, doar mici atenții. Vorbesc, din punct de vedere material… Însă, în primul rând, ne-a ocrotit cu sănătate, în această perioadă îngrozitoare. Nu ne-am axat deloc pe cadouri propriu-zise. Aș minți dacă aș spune altceva. Ne-am bucurat de nașterea Domnului și de faptul că am fost alături de familie. De fapt, în toată această vreme, stăm fiecare cu grijă. Din acest motiv, am chemat alături de noi doar câțiva prieteni, foarte apropiați. Am fost 14 persoane, în total. N-am invitat artiști, pentru că nu aș fi riscat”.

Amintiri cu Alexandru Arșinel, de pe aeroport: „Uite-l pe Hrușcă? Ce, a venit Crăciunul în iulie?”

În general, pentru artiști, luna decembrie este prolifică. Majoritatea sunt invitați la o mulțme de evenimente, la festivaluri, iar concertele devin o obișnuință, ba chiar reușesc cu greu să facă față avalanșei de invitații. Evident, acum lucrurile stau diferit, mai ales pentru cântăreții care își obișnuiseră publicul cu spectacole tematice, devenite deja tradiționale.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Marcel Pavel a făcut haz de necaz și a rememorat o întâmplare amuzantă, petrecută într-o vară: „Revelionul a fost o mană cerească pentru artiști, dar Crăciunul, mai puțin, pentru că, în general, artiștii petrec lângă familie. Sigur, dacă vorbim despre perioada anterioară sărbătorilor, lucrurile se schimbă, pentru că mulți cântau cu casa închisă. O să povestesc o întâmplare amuzantă… Era într-o zi de iulie și mă aflam pe aeroport, alături de Alexandru Arșinel. Mergeam la Cluj… În timp ce stăteam de vorbă, l-am văzut pe Ștefan Hrușcă, iar Arșinel mi-a spus: „Uite-l pe Hrușcă! Ce, băi, a venit Crăciunul și eu nu știu?”… Lăsând gluma, în alți ani, începând cu 1 decembrie și până pe 23-24 decembrie, într-adevăr, mai toți artiștii, printre care mă număr și eu, au concerte și sunt suprasolicitați. Acum, însă, trăim o perioadă critică. În ce mă privește, eu am ținut câteva concerte online și am participat la emisiuni”.

„Show-ul „Te cunosc de undeva” a fost colacul meu de salvare!”

Pentru că ne refeream la aspectul financiar, Marcel Pavel a avut șansa unei colaborări cu postul Antena 1 și asta l-a ajutat să traverseze perioada dificilă. „Pentru mine, emisiunea „Te cunosc de undeva” a reprezentat colacul de salvare. Culmea, nu cred că mă recomanda pe mine formatul show-ului, dar a fost o provocare la care am răspuns, într-o perioadă destul de dificilă, atât din punct de vedere moral, cât și material și profesional”, a continuat cântărețul.

ADVERTISEMENT

De altfel, Marcel Pavel a admis că nu a acceptat, de la început, oferta postului de televiziune: „Cei de la Antena 1 mă curtau de șase ani, iar acum am acceptat pentru că era și Monica Anghel la mijloc. Sigur, sunt probleme financiare destul de mari, așa că am acceptat. Mai mult, am descoperit un altfel de Marcel Pavel, pentru că mă transformam în fiecare săptămână, într-un alt personaj. A fost ceva inedit”.

Două proiecte secrete, pentru 2021: „Veți vedea un altfel de Marcel Pavel!”

Deocamdată, judecând după felul în care decurg lucrurile pe plan mondial, în contextul crizei coronavirusului, este greu, chiar aproape imposibil de anticipat, ce ne va aduce anul viitor. Totul ține de evoluția pandemiei, dar și de factorul financiar.

ADVERTISEMENT

„Cu toții avem o mulțime de idei, dar acestea sunt greu de pus în practică. În primul rând, nu mai există sprijin material din partea sponsorilor. Eu lucrez deja la două proiecte, dar, cel puțin deocamdată, le păstrez secrete. Însă, cu siguranță, veți fi surprinși. Veți vedea altceva, un… altfel de Marcel Pavel!”, a promis artistul, în încheiere.