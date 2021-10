Marcel Pavel, val de ură după infectarea cu coronavirus. N-a mai trăit niciodată așa ceva: “Mă blestemau, mă înjurau”

Cântărețul a avut parte de un val de ură enorm după ce a aflat că este infectat cu Covid-19, foarte mulți oamenii scriindu-i și jignindu-l într-un fel foarte urât.

În plus, susține că nu a mai trăit niciodată momentele respective, asta pentru că era acuzat de fani că a primit bani să spună că a făcut boala.

Marcel Pavel spune că a ajuns să fie luat la mișto de internauți, care i-au spus că este responsabil pentru izbucnirea pandemiei de coronavirus.

ADVERTISEMENT

Marcel Pavel, afectat după infectarea cu virusul din China. Ce i-au scris fanii

„Când m-am îmbolnăvit au fost atâtea comentarii și răutăți. Au spus că am fost plătit ca să mă îmbolnăvesc, că am primit de la președinte 250.000, de la prim-ministru după aceea, de la guvern am mai primit încă 300.000.

Se făcea mișto pe tema asta. Mă blestemau, mă înjurau, ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată. După aceea, pe Facebook au început să își ceară iertare.

ADVERTISEMENT

Spuneau că eu am adus Covidul în România. M-a afectat la nivel psihic. Nu mă așteptam ca românii mei să fie împotriva mea, să mă urască, să nu îmi dea voie să mă îmbolnăvesc”, a spus Marcel Pavel la .

Fostul nu dorește să vorbească prea mult despre acest subiect, care este în continuare sensibil pentru foarte multă lume.

ADVERTISEMENT

Marcel Pavel, despre vaccinare: ”Nu răspund”

Artistul a refuzat să răspundă unei curiozități, fără să spună dacă s-a vaccinat împotriva Covid-19 sau nu, mai ales după ce s-a infectat cu virusul din China.

„Nu răspund, este un punct sensibil. Nu recomand nimic. Nu sunt de specialitate”, a mai completat Marcel Pavel, în aceeași emisiune.

ADVERTISEMENT

Cântărețul a fost internat la „Matei Balș” în vara anului 2020, plămânii săi fiind afectați în proporție de 60%. Din păcate, vedeta a suferit foarte mult de pe urma bolii.

Marcel Pavel a trecut printr-o perioadă dificilă după ce a fost dus cu izoleta la spital, asta după ce inițial credea că are o simplă pneumonie.