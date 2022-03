Universitatea Craiova încă speră la locul doi! Oficialii oltenilor și-au făcut calculele înaintea meciului cu FCSB: “Prestația adversarilor nu a fost strălucitoare”. Exclusiv

Oficialul formației din Bănie, Marcel Popescu, își ridică un semn de întrebare în privința posibilului rezultat final al următoarei partide din campionat a „alb-albaștrilor”. În a treia etapă din play-off-ul din Casa Pariurilor Liga 1, Universitatea Craiova se va confrunta cu FCSB, disputa dintre cele două echipe este programată duminică, la ora 19:00, pe Arena Națională.

Managerul general al oltenilor a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre următoarea dispută din campionat a „juveților”. Marcel Popescu nu exclude o victorie a Universității Craiova în fața FCSB-ului, însă oficialul oltenilor se gândește și la posibilitatea unei evoluții neconvingătoare a jucătorilor.

„Universitatea Craiova în momentul în care a prins o zi bună, iar jucătorii au fost extrem de responsabilizați și de motivați a arătat că are potențial să câștige cu oricine. Spre surpriza neplăcută a noastră, a suporterilor am pierdut meciuri pe care nu ne gândeam că le putem pierde”. a declarat Marcel Popescu în exclusivitate pentru FANATIK.

Oficialul formației din Bănie a vorbit și despre forma oltenilor din Casa Pariurilor Liga 1. Acesta este de părere că prestațile bune ale echipe din campionat nu au fost constante, iar cele nouă înfrângeri din acest sezon pot confirma acest lucru.

Ultima înfrângere din campionat a Universității Craiova a fost înregistrată în etapa trecută din play-off. „Juveții” au pus capăt seriei de șapte victorii consecutive în meciul cu , scor 3-1. Marcel Popescu a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că partida a fost tratată superficial de către formația din Bănie.

„Oscilațiile și prestațiile Universității Craiova nu sunt într-o linie continuă, pe care trebuie să ți-o dea valoare și experiența, oscilații nepermise. Au fost nouă neglijențe până acum, nouă înfrângeri. Meciul cu Voluntari a fost o partidă tratată superficial, iar rezultatul s-a văzut”. a spus Marcel Popescu.

Universitatea Craiova poate să piardă șansa de a termina pe a doua poziție la finalul campionatului: „Dacă distanța o să crească va fi posibil doar pe hârtie”

Oficialul formației din Bănie a declarat că obiectivul din acest sezon al Universității Craiova poate să fie ratat de olteni dacă nu se vor impune contra formației finanțate de Gigi Becali. „Știința” este la șapte lungimi distanță de trupa lui Toni Petrea, ocupanta locului secund, iar în cazul unei înfrângeri diferența dintre cele două echipe va crește la 10 puncte.

Managerul general al Universității Craiova nu subestimează forța ofensivă a FCSB-ului, însă este de părere că jocul echipei sale poate să fie cel mai mare impediment al oltenilor. Marcel Popescu a subliniat faptul că „juveții” au întâmpinat probleme și cu jucători mult mai slab cotați decât elevii lui Toni Petrea.

„Jucători mai puțini cotați decât Tavi Popescu, Olaru și Tănase ne-au pus probleme, ei și toată echipa lor. Prestația adversarilor nu a fost atât de strălucitoare, cât a fost de dezamăgitoare a noastră. Duminică seara la orele 21:00 o să știm dacă echipa își va putea îndeplini obiectivul. În situația în care vom câștiga trei puncte va rămâne, iar dacă distanța o să crească va fi posibil doar pe hârtie”. a declarat Marcel Popescu.

Marcel Popescu a declarat că se așteaptă la o evoluție mai bună a jucătorilor convocați la selecționatele României. au fost echipele din România care au trimis cel mai mare număr de jucători la loturile naționale, șapte.

„La echipa națională se întâlnesc cu colegi de competiție de la alte cluburi și trebuie să apară o omogenizare, iar la echipa de club, omogenitatea și continuitatea există, relația de joc și prestațiile jucătorilor trebuie să fie mai convingătoare. Ne bucurăm foarte mult de numărul de jucători convocați, dar ne-am bucura foarte mult dacă eșaloanele la care sunt convocați fac și o mare performanță”. a spus managerul general al Universității Craiova.

Marcel Popescu a fost președintele Universității Craiova la ultimul event al formației din Bănie: „Am un gust amar pentru că au trecut mulți ani”

În vârstă de 72 de ani, Marcel Popescu a fost conducătorul administrativ al Universității Craiova la ultimul event al formației din Bănie. Acesta a declarat că este mândru de performanța realizată, însă speră că trupa lui Laurențiu Reghecampf va obține un titlu în următoarea perioadă.

„Faptul că în calitate de conducător am avut aceste ultime performanțe mă onorează, însă am un gust amar pentru că au trecut mulți ani. Pot să cred că vom avea un lot mai competitiv, o prestație colectivă care să ne îndreptățească să aspirăm la marea performanță de a câștiga campionatul. Asta este o speranță, în permanență am crezut, dar am fost dezamăgit”. a declarat fostul președinte al Universității Craiova, în exclusivitate pentru FANATIK.