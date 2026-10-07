Marcel Pușcaș a dat tot din casa FRF! De ce Anghel Iordănescu s-a opus să vină Edi selecționer și cine-l striga „cașchetă” pe Tata Puiu la Euro

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Marcel Pușcaș a lucrat la Federația Română de Fotbal (FRF) timp de 4 ani, în perioada 2014–2018. El a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA două episoade extrem de tari în care protagoniști au fost Anghel și Edward Iordănescu, cei doi foști selecționeri ai României.

Marcel Pușcaș a dat cărțile pe față. De ce s-a opus Anghel Iordănescu venirii lui Edi Iordănescu ca selecționer

Marcel Pușcaș a rememorat un episod petrecut la FRF pe vremea când lucra acolo. El și-a amintit de numirea lui Anghel Iordănescu după , dar și de cum s-a opus Tata Puiu venirii fiului său la reprezentativa U21.

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„Am lucrat patru ani în Federație. Țin minte că după darea afară sau, mă rog, renunțarea la Pițurcă, vreo două luni s-au tot dus din Federație prin Germania să caute antrenor străin. După vreo două luni le-am spus… mi-e martor Vochin, eram coleg de birou cu el: ‘Mă, dar tot vă mai forțați să căutați prin toată planeta asta antrenori, că românii nu-s buni, că străini, să vină străini”. Și îl avem la etajul doi pe unul, Iordănescu, Nea Puiu stă și freacă menta pe acolo, că asta făcea în Federație, la etajul doi. Și au mai căutat ei și tot la Iordănescu au ajuns. Ce s-a întâmplat? A preluat echipa de pe primul loc, lăsată de Pițurcă și de staff-ul lui, și i-a dus frumos în Franța. După care a mulțumit tuturor.

A mai fost un moment în Comisia Tehnică la Federație. Eu eram vicepreședinte și atunci numeam antrenorul, selecționerul la U21. Da? Și l-am propus pe Edi. Nea Puiu era președintele Comisiei Tehnice, și nu venea la ședințe și le mai conduceam eu. Și l-am propus pe Edi: ‘Nu, Marcel! Nu! Pe cine pui?’. Avea Edi 35, 36 de ani, era în ascensiune. ‘Nu, nu, nu!’ Deci n-a vrut să-și pună copilul, să accepte să vină copilul la U21, Iordănescu Senior”, a spus inițial Marcel Pușcaș.

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Marcel Pușcaș, mesaj pentru FRF

Ulterior, Marcel Pușcaș a revenit la situația actuală și a lansat un mesaj pentru FRF cu privire la rolul lui Gică Hagi în calitate de selecționer. Marcel Pușcaș a spus public că ar fi optat pentru Victor Pițurcă, pe care îl consideră un antrenor logic și obiectiv. „Federația trebuie să știe un lucru: că antrenorul, selecționerul nu e ca antrenorul de club. De aici pornim discuția. Unu, îți trebuie logică ca selecționer, sinteză, capacitatea de a alege într-un timp scurt pe cel mai bun, și obiectivism.

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Deci eu mă pun acum în Comisia Tehnică a Federației. Are Gică Hagi o logică? Da sau nu? Are sinteză, capacitate de sinteză? Este obiectiv în selecție? În Comisia Tehnică nu se vorbește liber. Și dacă n-are aceste trei calități, dacă n-are aceste trei calități, de ce l-ai pus selecționer? Eu l-aș fi pus pe Pițurcă, care e un tip logic și obiectiv. E mai ranchiunos, dacă i se pune pata pe tine, ai terminat-o”, a mai spus Pușcaș.

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Detalii de la Euro 2016. Cine îl ridiculiza pe Anghel Iordănescu la turneul final

Revenind la perioada din urmă cu un deceniu, Marcel Pușcaș și-a mai amintit și de momentul , când naționala României a făcut parte dintr-o grupă cu Franța, Elveția și Albania. El a povestit cum superiorii din FRF râdeau de Anghel Iordănescu din cauza felului în care se exprima și cum le-a spus să nu renunțe la serviciile sale, într-un moment în care se „sudase” o generație bună la echipa națională.

„Am fost în Franța, că am fost trei săptămâni acolo și am stat cu toată delegația în cantonament, în nordul Parisului. Capii Federației Române de Fotbal râdeau de Iordănescu, făceau mișto, râdeau, că nu știa să se exprime, că e cașchetă, o grămadă de… Și le-am spus după aceea: ‘Nu îl dați afară, nu renunțați încă un an, doi la el’, pentru că avea o generație închegată și nu rea… cu Sânmărtean, cu toți care mai erau atunci.

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Ei bine, s-au despărțit. Că avea 65 de ani, că e bătrân, are 75 acum… Păi la 65 de ani ești antrenor bătrân, când jumate de Europa are antrenori de peste 60 de ani? Că e cașchetă… Dă-o naibii de cașchetă, dacă ne luăm după cașchetă și râzi de Iordănescu în 2016, păi de Gică Hagi trebuie să râzi în hohote la cum se exprimă. Pe bune? De asta îți iei selecționer? După l-au găsit pe Daum. L-au găsit pe minunea de Daum, fie iertat. Care a făcut-o praf. Mai rău decât Iordănescu. Iordănescu măcar te-a calificat!”, a mai spus Marcel Pușcaș la FANATIK SUPERLIGA.

27.10.2014 – 30.06.2016 a fost perioada celui de-al doilea mandat al lui Anghel Iordănescu la echipa națională

18 meciuri bifase atunci pe banca tehnică

1,61 a fost media punctelor pe meci