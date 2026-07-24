Marcel Pușcaș a numit singurul transfer reușit la FCSB după 2-3 cu FK Auda: „Mor când îi aud pe unii”

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Gazonul de pe Ghencea este prost, dar Mihai Stoica, elegant, dă vina pe o ciupercă venită de undeva și nebăgată în seamă de îngrijitorii bijou-lui Ministerului Apărării Naționale, care a costat doar 100 de milioane de euro. Ce vină au ei? Ciuperca e de vină. În fine. Cu asta a debutat meciul din această seară, din turul 2 preliminar/baraj pentru calificarea în turul al treilea și, într-un final, în grupele Conference League.

Marcel Pușcaș scrie despre FCSB – Auda 2-3, surpriza serii în UEFA Conference League

O nimica toată. Este cel de-al 24-lea an în care FCSB, ex-Steaua, evoluează în Cupele Europene. Deși FCSB se caută încă, în această vară, începând pregătirea cu doar o lună în urmă, iată că tânărul – vechi Marius Baciu are curaj să-i și debuteze pe nou-veniții Gnahore, Labonne, Boutoutaou. Toți francezi.

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În chiar debutul meciului, Auda-istul Quedraogo primește un cartonaș galben. Lovitura liberă este executată de Tănase pe spațiul porții, dar în brațele portarului Purins. Nici nu se așezară bine jucătorii pe teren că în minutul 5, tânărul (23 de ani) și talentatul, și cel mai scump leton (700,000 de euro) înscrie de la colțul careului din zona lui Radunovici. 0-1. Letonii au nu mai puțin de 11 africani în lot. Mai toți vor să confirme, să scape de sărăcie, iar mai apoi să-și ia, eventual, zborul spre cluburi mai răsărite și mai bogate.

Fără VAR de la UEFA. Atât de mult este interesată UEFA de această fază a competiției încât a considerat că nu se impune implementarea VAR-ului. N-am înțeles. N-o fi și aceasta un meci ca oricare altul? Sunt meciuri importante și altele mai puțin importante? Se pare că da. În minutul 11, Cisotti este faultat la 40 de metri de poarta lui Purins. Execuția lui Tănase a fost lamentabilă. Supărat parcă pe începutul modest, Bîrligea șutează foarte bine de la vreo 30 de metri, dar Purins respinge în corner.

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Avem probleme cu VIRȘLI (cârnat) – LIGA. Oct. Popescu execută bine, Purins boxează și Steaua, pardon, FCSB este prinsă în inferioritate numerică pe un contraatac. Înaintea partidei, Marius Baciu avertiza că letonii preferă această armă și sunt extrem de periculoși. Mă rog, cât de periculoși pot fi niște letoni din VIRȘLI – LIGA. În minutul 20, jocul este încă echilibrat.

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Pe cine să selecteze Hagi?

În tribune, Gică Hagi stă alături de Puiu Iordănescu și expresia feței sale parcă spune: ”ce să văd, pe cine să selectez?“ Ocazie pentru FCSB-iști care se încurcă la marginea careului leton în superioritate numerică de 2 contra 1. Minutul 23 Tavi Popescu ia o minge pe cont propriu de la mijlocul terenului și șutează la colțul scurt învingându-l pe Purins și ai noștri reintră în joc. 1-1. Era cazul.

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Cotele la pariuri: 12 la victoria Auda contra FCSB

La egal, cota la pariuri este 6,40. . Ce va fi în final, doar ai lui Baciu știu. Cum își așterni așa dormi, nu-i așa? Noua achiziție, algerianul-francez Boutoutaou iese în evidență făcând vâlvă în careul pescarilor letoni. De ce pescari?

Pentru că la înființare clubul era proprietatea Cooperativei pescărești “9 Mai” din nordul Rigăi, aceasta schimbându-și numele în Auda. Tavi Popescu devine din ce în ce mai periculos. Ia ocazii pe cont propriu, șutează, centrează.

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FCSB atacă și ratează. AUDA înscrie.

Degeaba. În minutul 32, pe un alt contraatac Diedhiou trece ca prin brânză printre Dawa și Gnahore și șutează direct în plasă . Domină FCSB, dar conduce pe tabelă Auda. Ce paradox! În minutul 35, făcătorul de masă musculară, Thomas Neubert este eliminat pentru comentarii inutile. Este eliminat omul cu rolul 4-5 din echipa tehnică. Vai, vai, ce păcat.Bîrligea pierde mingi, dar comentează. Deocamdată „arbitrul european” ,israelianul David Fuxman nu reacționează.

FCSB, haos la mijloc. Antrenorul no-name al oaspeților, Didier Zanetti, spunea înaintea meciului că este interesat de jocul liniei mediane. Că acolo se câștigă meciurile. Corect. Până acum spațiile lăsate libere de Gnahore, Cisotti și Tănase dau avantaj letonilor. Arbitrul Fuxman mai scoate un cartonaș galben pentru fundașul Arroyo. Hai, Marius! Știu că poți. Repriza se prelungește cu 3 minute.

FK AUDA, echipă Under 21. Labonne are viață grea

A fost o primă repriză cu momente bune pentru FCSB, dar cu dezavantaj pe tabelă, cu toate că media de vârstă a „pescarilor” baltici este de doar 22,8 ani. Adicătelea, toți sunt Underi 21, fără vreo regulă impusă ca în Românica. Concluzia primei jumătăți este că un grup Under 21 poate conduce la pauză cea mai titrată echipă românească.

Să vedem finalul. Vor reuși hanseaticii să mențină rezultatul? Cred că, totuși, vor pleca învinși din Ghencea. O înfrângere ar fi greu de digerat pentru “lumea fecesebistă”, cu vreo 13,000 de reprezentanți în tribune. La pauză ies Gnahore și intră Stoian, Tănase fiind retras la închidere. Intră și Crețu în ovațiile stadionului, semn că viața francezului Labonne, nou adus din Liga a 3-a franceză, nu va fi chiar ușoară.

Boutoutaou – transfer reușit. Deocamdată singurul

Ai valoare, te integrezi! Nu o ai, nu te integrezi! În minutul 46, Birligea ratează o ocazie imensă. Îl imită Boutoutaou un minut mai târziu. Ăstuia nu i-a trebuit adaptare și nici măcar să-și cunoască colegii. S-a integrat dintr-una. Așa da!

Mor când aud “filozofii pancreas” ai fotbalului cu replici gen „nu s-a integrat încă, nu are ritm, îi trebuie minute”. Ce integrare, ce ritm, ce minute? Ai sau nu valoare? Dă și du-te, pasează la cei în culoare ta, câștigă dueluri și când nu mai poți, ridici mâna și ieși naibii de pe teren. E minutul 55 și la rampă iese din nou același Boutoutaou. Bravo lui!

FCSB cu fazele, Auda cu golurile

Super fază în minutul 57 când după o pasă cu călcâiul a lui Tavi Popescu, Stoian înscrie ușor pe lângă Puris. Golul a fost anulat pe motiv de ofsaid. Ghinion de neșansă, cum se zice. Zanetti schimbă. Face și el 3 schimbări. Nimic nu este sigur pentru FCSB. Parcă poate înscrie oricând, dar și primind gol oricând. Așa se întâmplă când echipa e ruptă la mijloc.

Stoian – o mare perspectivă

Este problema FCSB-ului de ani de zile. În sfârșit vine și minutul 70 care ne aduce aminte că a fost odată o echipă numită Steaua. Birligea pasează cu călcâiul, Stoian croșetează doi adversari și-i pasează inteligent lui Boutoutaou care înscrie, confirmând spusele mele referitoare la integrarea într-o echipă. Rețineți: Ai sau nu, valoare! Restul e bla-bla.

2-2. Letonii nu renunță și ies la joc. În tribună se află și Joao Paulo, revenit din America. În minutul 78 iese Boutoutaou și intră Toma. Ce-o vrea Baciu cu schimbarea asta? Să-l protejeze pe francez sau să-i dea minute tânărului care va avea probleme, probabil, când va termina cu „Underatul” 21, nemaifiind atunci util.

Inspirația lui Baciu se numește Stoian. Tânărul are mari șanse de-a deveni un foarte bun fotbalist. Până acum, Hagi poate să-i convoace pe Bîrligea, Tavi Popescu și pe acest puști pe care el însuși l-a format la Viitorul. Toma pasează rău în minutul 86, parcă auzindu-mă, și încurcă o fază bună de contraatac.

A înnebunit Crețu care urcă vijelios și-i pune mingea pe cap aceluiași Stoian care ratează de puțin pe lângă poartă. Minutul 88. Intră Politic, în locul lui Tavi Popescu. Finalul de meci ne aduce un festival al ratărilor lui Birligea. Mai sunt 3 minute de prelungiri. Toma centrează prea înalt. În ultimul minut, Kone( bun fotbalist) este nestingherit pe stânga, șutează puternic la colțul scurt, pe lângă un Târnoveanu surprins din nou.

FCSB – FK AUDA 2-3. Final. Ce-ar fi de spus?

Că ei sunt în plin campionat și, FCSB nu? Că ei sunt mai tineri și au elan? Că au salarii și cotă de piață mai mici? Că, campionatul Letoniei este peste al României? Că străinii lor sunt mai bine scoutingați decât ai noștri? Că terenul de joc le-a creat probleme tehnicilor fecesebiști? Că publicul n-a fost al 12-lea jucător?

Că ei au 2 internaționali și FCSB vreo 5? Toate aceste întrebări nu fac nici cât o ceapă degerată. Tabela vorbește mereu în fotbal. Una peste alta, am trăit s-o văd și pe asta. După ani de zile, de la acel Rapid- Skonto Riga, ne vedem din nou puși în încurcătură de o echipă din Letonia. N-am putut bate pe nimeni, în doar turul 2 preliminar.

La teorie stăm bine, practica ne omoară

Unii s-au bucurat pentru norocul FCSB-ului la tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar. Cu NK Aluminij sau Dinamo Tirana? Aceasta era întrebarea de acum trei zile. Poate vindem pielea ursului din pădure. Deocamdată nicio echipă românească nu a învins în această minimă fază a Cupelor Europene.

Nici Craiova, nici CFR, nici U Cluj și, iată, nici FCSB. Deocamdată reprezentante ale Bulgariei, Norvegiei, Armeniei și Letoniei ne pun în încurcătură. Fotbalul românesc este la vale, deși facem rapoarte, statistici șamd. La teorie stăm bine, practica ne omoară.