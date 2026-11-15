Marcel Pușcaș a trăit spaima vieții în avion! „Nu știam dacă mai ajungem acasă!”

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Marcel Pușcaș a trecut prin momente de panică la întoarcerea din vacanța petrecută în Egipt! Avionul în care se afla fostul fotbalist, alături de alți aproximativ 180 de pasageri, a fost nevoit să se întoarcă pe aeroportul din Hurghada, după ce pilotul a anunțat o problemă tehnică.

Marcel Pușcaș, momente de panică în avion! Ce s-a întâmplat la întoarcerea din Egipt

Marcel Pușcaș, analistul FANATIK, a avut parte de un final de vacanță pe care nu îl va uita prea curând. Fostul conducător din fotbalul românesc se întorcea din Hurghada, Egipt, cu o cursă charter a companiei HiSky, care urma să aterizeze la Oradea. La aproximativ 30 de minute după decolare, pilotul i-a anunțat pe pasageri că aeronava trebuie să revină pe aeroportul de plecare din cauza unui „inconvenient”.

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Explicațiile vagi au provocat îngrijorare în rândul pasagerilor, care nu știau cât de gravă era situația. Avionul a mai survolat aproximativ o oră zona aeroportului și Marea Roșie, pentru a consuma combustibil înainte de aterizare. După revenirea la sol, Pușcaș susține că pasagerii au fost ținuți alte trei ore în aeronavă, fără să primească apă sau mâncare. În cele din urmă, problema tehnică a fost remediată, iar avionul și-a reluat

Marcel Pușcaș, mărturie în exclusivitate pentru FANATIK: „Dacă era ceva mai grav, nu mai vorbeam la telefon!”

Marcel Pușcaș a povestit în exclusivitate pentru FANATIK episodul neplăcut care i-a stricat finalul vacanței. Fostul oficial a dezvăluit că problema ar fi fost provocată de un senzor și a criticat modul în care compania aeriană a gestionat situația. După aproape nouă ore petrecute în avion, Pușcaș a ajuns acasă cu doar cinci minute înainte de startul

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„Am decolat la 11:45 din Hurghada spre Oradea. Era o cursă charter cu 180 de pasageri și, după o jumătate de oră de zbor, căpitanul, pilotul, ne-a spus că trebuie să ne întoarcem din cauza unui inconvenit. Ne-am întors, după care, după vreo 15 minute, ne-a spus că mai trebuie să ne învârtim în aer deasupra aeroportului și a Mării Roșii încă vreo oră, ca să se consume carburantul din rezervor și să fie avionul mai ușor la aterizare.

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Îți dai seama că toată lumea își punea tot felul de întrebări, dacă mai ajungem sau nu mai ajungem, pentru că nimeni nu înțelegea ce înseamnă acel inconvenient. Putea să fie o trapă care nu se deschidea, putea să fie o ușă de la cală, o problemă de presurizare. Ne făceam tot felul de scenarii, dar noi am rămas cu acel «inconvenient» în cap. Era vorba despre un senzor, dar ne-au spus asta numai la aterizare, după ce am aterizat. După aceea, nesimțiții de la HiSky, că nu pot să-i numesc altfel, ne-au lăsat vreo trei ore în avion, pe toți pasagerii. Nu ne-au coborât în aeroport. Nu aveau nici mâncare să ne dea, erau și copii printre pasageri, nici apă nu aveam. Nici la toaletă nu puteam să mergem”.

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Marcel Pușcaș a ajuns acasă cu cinci minute înainte de România – Polonia

„Într-un final, problema s-a remediat și am mai făcut încă aproape patru ore până la Oradea. Am ajuns aseară, pe la 20:20, dar de la 11:45, când a fost îmbarcarea, aproape nouă ore am stat în avion.

Am ajuns acasă cu cinci minute înainte să înceapă meciul României cu Polonia. Nici stewardesele nu știau ce se întâmplă. A venit o companie care se ocupa de Airbus, pentru că avionul era Airbus. Nu vine cineva de la HiSky, ci de la compania care se ocupă de marca respectivă de avioane. Ne-a stricat puțin finalul de concediu, dar asta e. Bine că nu a fost ceva mai grav. Dacă era ceva mai grav, nu mai vorbeam acum la telefon”, a declarat Marcel Pușcaș, în exclusivitate pentru FANATIK.