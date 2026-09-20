ADVERTISEMENT

Dinamo a fost net superioară, deși Farul n-a stat rău la capitolul posesie. La ce le-a folosit? Fotbalul e pe goluri și nu pe impresie artistică. Constănțenii n-au nici bancă, dar l-au avut pe Alibec care dă cu capul în gură la pauză, în afara timpului regulamentar de joc. Și-a lăsat echipa în zece și a reușit să facă meciul interesant în defavoarea colegilor. Așa este când egocentrismul individului subminează interesul colectivului.

Nu este pentru prima oară cînd “talentul” patriei se dă în stambă.

Dinamo e pe val, arată bine, e coerentă și destul de clară în teren. Se pare că a început să aibă și constanță. Le va prinde bine în ce va urma,

ADVERTISEMENT

Notele lui Marcel Pușcaș pentru Dinamo după 4-0 cu Farul

BELLAAROUCH(6)- A fost ezitant în prima repriză. N-a avut mult de lucru.

IRIMIA(6)-Poziționare bună. A fost deficitar la construcție. Mai sigur totuși ca în alte partide

Fundașul Pascual la 4 goluri înscrise în Superligă

PASCUAL(7)-A înscris din nou. Pentru un fundaș central este mult. Sigur, elegant, plăcut ochiului.

FETAI(6,5)- L-a înlocuit pe Stoinov. Poziționare bună, puțin riscant la transmiterea balonului. Nu prea a avut de lucru.

ADVERTISEMENT

OPRUȚ(5,5)- A fost nu prea mult în apărare și nu prea mult în atac. În rest e convocat de Hagi. Departe de Bancu și Borza, Chiar și de Pădurariu.

ADVERTISEMENT

ARMSTRONG(6)- A centrat perfect la primul gol dinamovist înscris de Pascual. A recidivat la golul al doilea înscris de Mărginean. A primit un cartonaș galben pentru o altercație cu Alibec. Se scade nota cu un punct. A fost schimbat în minutul 64

ADVERTISEMENT

SORO(6,5)-Furnicuța de la mijlocul terenului. Nu se vede, dar contează. A fost schimbat în minutul 63 cu Verreth.

Mărginean, MVP-ul meciului Dinamo – Farul 4-0

MĂRGINEAN(7,5)-Puternic, laborios. A și înscris. Este farul lui Dinamo la mijloc. Este peste mulți alți convocați de Hagi. Liderul real al echipei.

Cîrjan își revine

Cîrjan (7)-A alergat, a intrat în combinații. Este perceput ca om de ultimă pasă. Simulează deseori. Are meritul susținerii atacului în minutul 53 și a înscris după pasa lui Karamoko.A mai avut și ocazii de-a înscrie. O evoluție bună.

ADVERTISEMENT

KARAMOKO(6)-A jucat prea retras. Îi place și lui să primească mingea la picior, mai puțin în adâncime. A pătruns bine în minutul 53 și a pasat decisiv pentru golul lui Cârjan. Mai slăbuț ca în alte meciuri.

ZANDBERGEN(6,5)-Combinativ, inteligent. A pasat bine pentru golul lui Mărginean, a și șutat la poartă. A fost implicat în joc. Un jucător util și o achiziție bună. A fost schimbat cu Hintsa.

Verreth, prea puțin pentru un CV bun

VERRETH(5,5)- A intrat în locul lui Soro în minutul 63. La CV-ul său a arătat prea puțin.

Pinto – Cea mai bună rezervă

PINTO(7)- A intrat în minutul 64 în locul lui Armstrong. A intrat bine în joc. A înscris în minutul 84. Putea face și dubla în minutul 88. Bună rezervă, posibil titular.

HINTSA(6,5)- Din minutul 70 în locul lui Karamoko. A pasat bine și a susținut atacul. Poate fi oricând o soluție pentru titularizare

TARBĂ(6,5 de încurajare)- Intrat în minutul 82. Talentat, cu personalitate, fizic bun. A șutat periculos în minutul 86.

DUȚU(5)- A intrat pe final, in minutul 83 în locul lui Zandbergen. Nimic deosebit

Notele lui Marcel Pușcaș după înfrângerea fără drept de apel suferită de Farul la București

MUNTEANU(5,5)-Degajări bune. Are perspectivă bună cu toate că azi a încasat 4 goluri.

Bouzamoucha și Aberdin ca mulți alții din Liga a 2-a

BOUZAMOUCHA(4)-A fost mai bun în atac decât în apărare. Slab la pasare. Schimbat justificat, poate prea târziu, în minutul 80. Ca el se găsesc mulți în Liga a 2-a.

ABERDIN(4)-A fost riscant la construcție. Sunt soluții mai bune în România pentru acest post.

DICAN(4)-A avut reacție întârziată la golul lui Pascual. Lent și vulnerabil la duelurile 1/1

SIMA(5)-Activ, a centrat uneori. Are perspectivă, dar azi a fost timid.

NJIKE(5)-Nu-i rău, dar a ieșit în evidență în repriza a doua. Prea târziu.Se vrea un închizător, dar a pedalat în gol.

AHLINVI(5)-tehnică bună, responsabil, implicat.Fără mari realizări

ȚICU(4,5)- Stă bine în teren, dar nu mai e ce a fost la Petrolul. Deseori depășit. Din păcate.

CR. GANEA(5)- Poziționare bună. Încă nu are un post definit. N-a făcut nimic deosebit.

Alibec strică și pierde meciul

ALIBEC(3)-

RADASLAVESCU(5)- Nu s-a văzut prea mult deși este foarte talentat. A și fost schimbat. E un jucător de moral

Tânărul Mărincean e de mare perspectivă

MĂRINCEAN(5,5)- La doar 17 ani în locul lui Ganea din min 56. Personalitate, a cerut mingea în adîncime.A avut și ocazie. Are o bună perspectivă

N POPESCU( 4,5)-A intrat în minutul 72 în locul lui Ahlinvi. Nimic deosebit.

GONCEAR(4)-A intrat în locul lui Radaslavescu în minutul 72. Nicio realizare

CERCEL(4)-A intrat în minutul 80 in locul slabului Bouzamoucha. Nimic deosebit

SYLVESTRE(5,5)- A intrat în locul lui Sima. A fost incisiv. A dorit mult, a avut și o ocazie mare.

Explicația notelor:

NOTA 1 – Se acordă pentru vicieri de rezultat, vânzări de meciuri, non-combat sau pariuri.

NOTA 2 – Se acordă pentru o greșeală/eroare fatală în meci, gen Bănel Nicoliță contra lui Real Madrid.

NOTA 3 – Se acordă pentru eliminări din motive de indisciplină/vociferări, injurii, semne obscene sau faulturi horror.

NOTA 4 – Se acordă jucătorilor sub nivelul general al partidei/gafe mari, apatie, joc la alibi.

NOTA 5 – Se acordă celor care sunt utili, dar nu ies cu nimic în evidență. Fac act de prezență.

NOTA 6 – Se acordă pentru implicare, spirit colectiv, combativitate, dar fără realizări personale deosebite.

NOTA 7 – Se acordă jucătorilor utili, cu realizări concrete.

NOTA 8 – Se acordă fotbaliștilor care au făcut diferența, dar au rămas constanți pe toată durata evoluției, fără realizări excepționale.

NOTA 9 – Se acordă doar jucătorilor decisivi și sclipitori.

NOTA 10 – Este doar NOTA lui DUMNEZEU!

* Notele cu zecimale nu modifică esential criteriile avute în vedere la evaluare.