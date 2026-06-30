Sport

Marcel Pușcaș, atac la parlamentarii care s-au opus modificării Legii 4: „Ciprian Paraschiv a dovedit că sportul trebuie să rămână al sportivilor!”. Video

Marcel Pușcaș, opinie fermă în FANATIK după ce, în sfârșit, Legea 4/2008 a fost schimbată datorită inițiativei lui Ciprian Paraschiv, fostul președinte de la Politehnica Iași
Marcel Pușcaș
30.06.2026 | 22:02
Marcel Puscas atac la parlamentarii care sau opus modificarii Legii 4 Ciprian Paraschiv a dovedit ca sportul trebuie sa ramana al sportivilor Video
opiniile fanatik
Marcel Pușcaș explică ce înseamnă Legea 4 pentru suporterii sportului românesc Foto: colaj Fanatik
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Legea 4/2008 a fost actul normativ care stabilea, şi încă stabileşte, obligaţiile pentru prevenirea şi combaterea violenței cu ocazia competiţiilor sportive.

Timp de 18 ani, după revoluția din decembrie 1989, aceasta nu a fost reglementată. Ea era necesară, dar deja, încă de la avizarea și votarea ei inițială, în anul 2008, era desuetă pentru o Românie ce-și dorea integrarea europeană.

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Legea 4 s-a născut desuetă în 2008

Ca persoană care a participat la destule competiții de anvergură, începând cu finale de Cupe europene, până la Turnee finale europene susțin afirmația fără vreo reținere. Da, Legea 4/2008 s-a născut desuetă!

Niciun ministru al sportului nu a catadicsit să propună vreo schimbare, niciun parlamentar nu a vrut vreo schimbare. Excepția a fost ex-ministrul în budigăi (așa a apărut la tv) al sportului, craioveanul Ionuț Stroe. S-a băgat în seamă, să nu zică liberalii săi colegi că nu activează. S-a băgat atât de tare în seamă de era să bage-n gard până și desuetitudinea trecută alți 18 ani cu vederea.

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Norocul sănătății, normalizării, modernizării și eficientizării competițiilor sportive și a climatului în care ele se desfășoară s-a numit deputatul AUR și fostul meu coleg din FRF, Ciprian Paraschiv. El dovedește, încă odată, dacă mai era cazul, că sportul trebuie să rămână al sportivilor.

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Fanatik și Horia Ivanovici, vârfurile lăncilor mediatice

Printr-o muncă sisifică, cu sprijinul consilierilor săi, al federațiilor sportive, al cluburilor de fotbal, al FRF, LPF și nu în ultimul rând, al presei sportive, în care vârf de lance au fost Horia Ivanovici și al său trust FANATIK, Paraschiv a reușit. Ca fost fotbalist și observator UEFA, Cip Paraschiv a reușit să-și împlinească visul de modificare al Legii.

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Odată cu promulgarea ei, de către președintele Nicușor Dan, întreg ansamblul de desfășurarea a competițiilor sportive se va schimba. În ce sens?

1) În sensul abrogării interdicției suporterilor de-a intra pe stadioane pe baza unor simple și banale procese-verbale încheiate doar de jandarmi și polițiști. Interdicția va putea fi acordată strict de instanța de judecată și nu după criterii arbitrare și subiective.

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2) Spectacolele pirotehnice nu vor mai fi interzise așa, de amorul artei, și din nou subiectiv doar de către aceeași jandarmi, ci se poate apela liniștit la firme de specialitate, într-un mediu pe deplin controlat și civilizat. Să nu uităm că sportul, prin competițiile sale, generează în primul rând spectacol. Artificiile fac parte din acesta. Altfel ce rol ar mai avea?, nu-i așa.

3) În fine, la toate competițiile lumii, la toate evenimentele, începând cu Opera Română și terminând cu acest Campionat Mondial se poate consuma alcool.

România a intrat în rândul lumii după modificările Legii 4

La noi nu era voie, pe toată planeta însă, da. Se bea alcool slab (bere, vin, șpriț) peste tot în lume. Doar neparticipanții la aceste evenimente, cum se pare că e cazul liberalului Stroe, nu știu aceste mici-mari amănunte. Berea este sponsor esențial la mai toate competițiile. Cum este ca firmele producătoare să sprijine financiar prin sponsorizări și reclamă milioane de sportivi și cluburi, dar să nu poată vinde sau oferi direct produsele sale?

Acestea sunt cele mai importante modificări înnoitoare ale Legii 4, recent modificate. Legea a trecut de Camera Deputaților cu un vot covârșitor: 242 de voturi pentru, 9 contra, abțineri 34, și un „adevărat” deputat a zis că nu votează. L-o fi durut brațul sau îi era somn? Pe banii noștri i s-a behăit.

Cert este că Legea în forma ei cea nouă a trecut și va avea efecte benefice. Repet, meritul este al Partidului AUR, prin deputatul Ciprian Paraschiv, cu largul sprijin al oamenilor adevărați din sportul românesc. Felicitări și la mai multe și mari inițiative, prietene!

Ciprian Paraschiv multumeste Fanatik pentru ajutorul acordat in modificarea Legii 4

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