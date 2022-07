Marcel Pușcaș contestă decizia instanței cu privire la schimbarea denumirii și siglei lui FC U Craiova: „Doar în România se pot întâmpla astfel de lucruri”

Tribunalul București a luat hotărârea ca formația finanțată de Adrian Mititelu nu mai are dreptul de a folosi sigla și denumirea din prezent. Marcel Pușcaș contestă verdictul instituției și anunță că FC U Craiova 1948 va face apel la această decizie.

Marcel Pușcaș nu este de acord cu decizia Tribunalului Bucureșți: „După 31 de ani vii să spui că nu-s numele și sigla”

Președintele oltenilor a declarat că va face apel la această decizie. Acesta susține că hotărârea instanței este de neînțeles, însă formația din Bănie o va respecta dacă Tribunalul București nu îi va da câștig de cauză.

„În primul rând, decizia Tribunalului este cu apel. Vom face apel. Dacă decizia va rămâne, sigur că ne vom supune. Problema este extrem de ciudată, doar în România se pot întâmpla astfel de lucruri, ca numele și sigla, nu palmaresul, să apară la două entități diferite”, a declarat Marcel Pușcaș pentru

Oficialul formației din Bănie a declarat că FC U Craiova 1948 ar avea un avantaj în acest proces. Dacă hotărârea Tribunalului București nu se va schimba după apel, clubul lui Adrian Mititelu va fi nevoit să modificea denumirea și sigla echipei.

„Palmaresul este clar de partea noastră. Mergi într-o perioadă de 31 de ani, de când s-a privatizat clubul, a avut continuitate, finală de Cupă, Cupă câștigată, urmând ca după 31 de ani să vii să spui că nu-s numele și sigla alea, dar palmaresul este. Palmaresul este recunoscut de toate forurile fotbalistice”, a spus președintele celor de la FC U Craiova 1948.

„Ne jucăm cu numele și cu marca unui club care are palmaresul recunoscut de FIFA”

Președintele „alb-albaștrilor” susține că FC U Craiova 1948 trebuie să își păstreze numele și sigla în continuare. Acesta a declarat că astfel de probleme au apărut doar în România, nu și la alte echipe din afara granițelor țării noastre.

„Toate cluburile din blocul estic s-au privatizat. Există Honved Budapesta, Dinamo Moscova, Slavia Praga, CSKA Sofia. Toate au reușit să-și păstreze numele și continuitate și palmaresul. Doar în România apar astfel de probleme”, a spus Marcel Pușcaș.

și poate fi contestată de avocații oltenilor în decursul a 30 de zile. Oficialul „alb-albaștrilor” susține că FC U Craiova 1948 deține dreptul de a fi adevărata echipă a orașului, pentru că formația lui Adrian Mititelu a preluat datoriile societății dezafiliate în 2011.

Ne jucăm cu numele și cu marca unui club care are palmaresul recunoscut de FIFA, pentru că de aceea am plătit datoriile unor jucători care au jucat în 2008. Noi am dovedit pe baza documentelor că suntem clubul acela. FIFA ne dă dreptate că avem palmaresul, FRF conștientizează, dar vine instanța din România și dă decizia asta”, a încheiat Marcel Pușcaș.