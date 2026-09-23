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Contre acide în direct despre utilitatea sistemului VAR în România: „Nu ajută cu nimic! Măcar arbitrii șpăgari din trecut simțeau jocul!”

Marcel Pușcaș, tiradă în direct la adresa sistemului VAR în România. Fostul mare fotbalist a dat de pământ cu arbitrajul românesc.
Mihai Dragomir
23.09.2026 | 22:10
Contre acide in direct despre utilitatea sistemului VAR in Romania Nu ajuta cu nimic Macar arbitrii spagari din trecut simteau jocul
EXCLUSIV FANATIK
Marcel Pușcaș a făcut praf sistemul VAR din România. Foto: Colaj FANATIK.
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Fotbalul din SuperLiga beneficiază de câteva sezoane de sistemul VAR, actuala stagiune venind chiar cu un sistem îmbunătățit. Însă scandalurile legate de arbitraj sunt tot mai dese, iar Marcel Pușcaș a criticat dur în direct formatul actual. Ce l-a șocat cu adevărat la tinerii „cavaleri ai fluierului”.

Marcel Pușcaș contestă vehement sistemul VAR

Au trecut 10 etape din noul sezon din SuperLiga, însă scandalurile legate de arbitraj nu s-au oprit, ba chiar s-au înmulțit. Meciul Oțelul – Corvinul 2-3 este cel mai recent exemplu în care VAR a stârnit reacții dure la final. Marcel Pușcaș a vorbit în direct la FANATIK SUPERLIGA despre utilitatea arbitrajului video în România, contestându-l vehement.

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„Nu a declarat domnul Burleanu că mândria fotbalului românesc la ora asta e arbitrajul românesc, mai ales cel internațional? Că avem foarte mulți arbitri buni. Că ne fac cinste pe plan internațional… Se pare că afară-i vopsit gardul și înăuntru-i leopardul. Deci nu există meci să nu fie probleme de arbitraj. Nu există meci, mai nou, să nu fie probleme cu VAR-ul. Acum nu mai știu dacă s-ar impune VAR-ul. Nu știu, parcă era mai bine înainte. Multe contradicții, întreruperi ale meciului. Am jucat și eu fotbal, dar ca să stai 10 minute pentru o decizie, te răcești, cum se spune… Tu ca jucător ieși din ritm, ieși din priză. Începi să te enervezi. Ești în minutul 70, e o fază, da? Un meci are o încărcătura, mai ales în anumite momente. Că e egal, că suntem conduși, că conducem, că… 10 minute să stea 22 de jucători pe teren, pentru că tu nu ești în stare ca arbitru să iei o decizie normală!?

Prefer varianta dinainte de a exista VAR-ul cu deciziile respective, bune sau rele cum erau ele. Bă, dar jucăm fotbal, nu poți să stai 115 minute pe teren. Oricum, din 90 de minute se joacă efectiv maximum 60, 30 de minute sunt pierdute cu mingi date în aut, jocul întrerupt. Mai stau încă 15-20 de minute ca să ce? Ca stare te irită, ca stare ieși din mână, cum se spune. După aceea, dacă e căldură mare, 35-36 de grade, îți bate soarele în cap 10 minute, când tu stai efectiv pe teren. Dacă plouă, te plouă vreo 10 minute de pomană, lumea în tribună se plictisește. Iriți lumea și la asta ajungi. Oricum suntem în pragul dezastrului fotbalistic. Mai trebuie să adăugăm și chestiile astea, să stai câte 20 de minute la fiecare meci?”, a spus inițial Marcel Pușcaș.

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Marcel Pușcaș, șocat de noua generație de arbitri

Ulterior, Marcel Pușcaș a vorbit despre „cavalerii fluierului” care vin din spate, fiind șocat de pregătirea lor deficitară. În opinia sa, arbitri din vechea generație erau mult mai capabili, mai ales că aveau trecut fotbalistic. Spun de ani de zile… Diferența dintre foștii arbitri, șpăgarii ăia de îi știm noi. Cristian Teodorescu și toți cei vechi… ăia vedeau meciul, simțeau meciul, toți au jucat fotbal. Eram anul trecut la Liga 2, vedeam arbitri diformi, care nu știu alerga, supraponderali… La Liga 2… Unii sunt tineri și au perspective, vezi Doamne.

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Acum am înțeles că domnul Burleanu și Federația au făcut DNA-ul arbitrilor și a trucării de meciuri și așa mai departe. Păi dacă din, din 41 de președinți de AJF în România, 27 sunt foști arbitri de valoare îndoielnică, au arbitrat maxim în Liga 3… Ăia sunt puși acolo și votați de, vezi Doamne, județe, dacă nu, unii sunt și impuși de Federația Română de Fotbal prin diverse recomandări. Eu am fost în Federație, am lucrat și știu cum se se activează treaba asta, da? Ăia sunt puși acolo ca să promoveze arbitrii, nu ca să dezvolte jocul de fotbal în sine.

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Este un concurs. Burleanu cu Pascu ăsta de la Integritate au dat niște teste cu vreo 100 de întrebări unor arbitri dacă au relații, dacă au relații în Federație, dacă au cumetrii, dacă… Inițiativa este pentru vot și este formă fără fond. Lucrurile nu se vor schimba. De 12 ani de când e Burleanu, principiile promovărilor sunt aceleași ca înainte să vină el. Ca să nu-ți spun cum se deleagă observatorii de arbitri. VAR nu ajută arbitrajul, asta e concluzia!”, a mai spus Marcel Pușcaș în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

  • 9 iulie 2022 este data primului meci oficial din fotbalul intern care a beneficiat de sistemul VAR (CFR Cluj – Sepsi OSK 1-2, Supercupa României)
  • 19 august 2019 este data când CFR Cluj a devenit prima echipă românească care a experimentat VAR, contra Slavia Praga (preliminariile UEFA Champions League)
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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