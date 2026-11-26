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Duel extrem de important pentru Universitatea Craiova în seara zilei de 26 noiembrie. Oltenii joacă în etapa 6 din Conference League în deplasare cu Brighton. Marcel Pușcaș și Dănuț Lupu au spus cât va conta absența atacantului Assad Al-Hamlawi pentru formația din Bănie, dar și cum va fi distribuit raportul de posesie în meci.

Cât de mult va conta absența lui Assad Al-Hamlawi în Brighton – U Craiova

, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate. Atacantul palestinian urmează să facă mai multe investigații, având șanse mari să rateze și derby-ul cu Dinamo de luni. Absența sa în meciul cu Brighton este una majoră, statistica arătând clar faptul că . Marcel Pușcaș a spus că lipsa lui Assad nu se va simți, întrucât oltenii vor fi înghesuiți în propria jumătate de teren de elevii lui Fabian Hurzeler.

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„Mult nu va conta, după părerea mea. Pentru că nu vor avea mingea. Vor juca în jumătatea proprie de teren, iar Assad este bun în careul advers. Nu bun, foarte bun pentru campionatul României, în careul advers, în preajma careului advers. Cred că un Nsimba ar fi mai indicat… Cred că Elisor va juca. Dar Nsimba n-ar fi de neglijat astăzi. Are forță, viteză bunicică, pressing. Trebuie să faci și pressing la fundași, să nu-i lași să urce, o grămadă de lucruri!”, a susținut inițial Marcel Pușcaș, completat ulterior de către Dănuț Lupu: „Dacă ne luăm după statistici, fără el nu prea au făcut multe…”.

Pariu în direct. Ce posesie va avea Universitatea Craiova cu Brighton în viziunea lui Marcel Pușcaș și Dănuț Lupu

Ulterior, cei doi specialiști FANATIK au vorbit despre cum va arăta raportul de posesie în acest meci. Marcel Pușcaș consideră că englezii vor avea un procent mare în dreptul lor și că Universitatea Craiova abia acum întâlnește în parcursul său european un adversar de calibru superior. „Eu cred că posesia va fi 65 – 35, pentru Brighton! Am spus-o și cu altă ocazie. La ora asta noi, românii, și la nivel de națională și la nivel de cluburi, când întâlnești echipe de genul ăsta, este ca și cum ar juca România cu Liechtenstein, noi fiind Liechtenstein pentru Anglia. Cam ăsta e raportul. Și atunci ce face Liechtensteinul când întâlnește România? Focul pe ei, autobaza! Craiova n-a jucat cu cine trebuie. Acum joacă cu cine trebuie. Și apoi cu Copenhaga joci cu cine trebuie! Brighton este prima echipă serioasă pe care o întâlnește Universitatea Craiova în cupele europene în acest an. Prima!”, a mai spus Marcel Pușcaș.

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Dănuț Lupu este puțin mai optimist. Fostul mare jucător român consideră că oltenii au șansa lor în acest duel, cu condiția să presteze același fotbal ofensiv din acest sezon. „Mi-e greu să cred că Universitatea Craiova va avea posesie doar 35%… Eu zic că va avea 45%! Să spun și de ce zic asta. La felul în care joacă în campionat, chiar dacă acum întâlnesc o echipă mult mai puternică decât ei, singura lor șansă e să practice același joc pe care l-au practicat în România sau până acum!”, a concluzionat Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

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