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. Fosta campioană a României mai face un pas greşit şi iese din zona play-off-ului. , dar analiştii de la FANATIK SUPERLIGA au avut un remarcat surpriză.

Marcel Puşcaş l-a pus la zid pe Muhar: „N-am văzut aşa ceva în viaţa mea”

Marcel Puşcaş îl evidenţiază pe Juri Cisotti şi îl critică pe Karlo Muhar. Puşcaş spune că mijlocaşul croat nu a arătat nimic în plus faţă de media celor de la FCSB, ba mai mult a avut o evoluţie ezitantă, fiind vinovat la primul gol:

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„Cisotti şi când joacă slab joacă bine. Băiatul ăsta nu are cum să joace rău. N-am văzut aşa ceva în viaţa mea. Să schimbi ambii închizători la pauză. Poate Muhar putea fi acuzat de gafa de la golul ploieştenilor.

Mă gândesc la salariile pe care le au. Înseamnă că cineva te-a aperciat peste media grupului. Eu l-am văzut ca acest jucător a atins mingea de 6-7-8 ori şi apoi a dat drumul la minge.”, a spus Puşcaş la FANATIK SUPERLIGA.

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Adrian Ilie îl laudă pe Juri Cisotti: „De aia e atât de inteligent”

Adrian Ilie îl laudă pe Juri Cisotti şi spune că găseşte mereu spaţiile libere. Acesta este şi motivul pentru care a marcat atât de multe goluri importante pentru FCSB în ultimii ani:

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„Ajunge în spaţiul liber tot timpul. Gândiţi-vă câte goluri a marcat când a ajuns liber în careu. Am revăzut nişte goluri când eram la Steaua. Am nişte goluri, nu era nimeni pe lângă mine cinci metri. Sunt vreo cinci-şase, dar eu mergeam în spaţiu liber. De aia şi Cisotti e atât de inteligent. Ajunge în careu şi e liber”, a spus Adrian Ilie.