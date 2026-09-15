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„Nu am văzut așa ceva în viața mea!”. Marcel Pușcaș, lăsat fără cuvinte după FCSB – Petrolul

Marcel Puşcaş a fost impresionat de Juri Cisotti, dar îl pune la zid pe Karlo Muhar la FCSB - Petrolul 2-2. Ce spune Adrian Ilie.
Marian Popovici
15.09.2026 | 12:03
Nu am vazut asa ceva in viata mea Marcel Puscas lasat fara cuvinte dupa FCSB Petrolul
EXCLUSIV FANATIK
„Nu am văzut așa ceva în viața mea!”. Marcel Pușcaș, lăsat fără cuvinte după FCSB - Petrolul. Sursa: colaj Fanatik
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FCSB a încheiat la egalitate confruntarea cu Petrolul Ploieşti, scor 2-2. Fosta campioană a României mai face un pas greşit şi iese din zona play-off-ului. La echipă a debutat şi Denis Drăguş, dar analiştii de la FANATIK SUPERLIGA au avut un remarcat surpriză.

Marcel Puşcaş l-a pus la zid pe Muhar: „N-am văzut aşa ceva în viaţa mea”

Marcel Puşcaş îl evidenţiază pe Juri Cisotti şi îl critică pe Karlo Muhar. Puşcaş spune că mijlocaşul croat nu a arătat nimic în plus faţă de media celor de la FCSB, ba mai mult a avut o evoluţie ezitantă, fiind vinovat la primul gol:

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Cisotti şi când joacă slab joacă bine. Băiatul ăsta nu are cum să joace rău. N-am văzut aşa ceva în viaţa mea. Să schimbi ambii închizători la pauză. Poate Muhar putea fi acuzat de gafa de la golul ploieştenilor.

Mă gândesc la salariile pe care le au. Înseamnă că cineva te-a aperciat peste media grupului. Eu l-am văzut ca acest jucător a atins mingea de 6-7-8 ori şi apoi a dat drumul la minge.”, a spus Puşcaş la FANATIK SUPERLIGA.

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Adrian Ilie îl laudă pe Juri Cisotti: „De aia e atât de inteligent”

Adrian Ilie îl laudă pe Juri Cisotti şi spune că găseşte mereu spaţiile libere. Acesta este şi motivul pentru care a marcat atât de multe goluri importante pentru FCSB în ultimii ani:

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„Ajunge în spaţiul liber tot timpul. Gândiţi-vă câte goluri a marcat când a ajuns liber în careu. Am revăzut nişte goluri când eram la Steaua. Am nişte goluri, nu era nimeni pe lângă mine cinci metri. Sunt vreo cinci-şase, dar eu mergeam în spaţiu liber. De aia şi Cisotti e atât de inteligent. Ajunge în careu şi e liber”, a spus Adrian Ilie.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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