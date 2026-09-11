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Marcel Pușcaș (65 de ani) este un om de fotbal care cunoaște foarte bine situația de la CSA Steaua București. Analistul FANATIK a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în cadrul Clubului Sportiv al Armatei. În opinia sa, locul unui club ca Steaua zilelor noastre este la amatori, nicidecum în fotbalul profesionist.

Ce se întâmpla în trecut la Steaua București. Marcel Pușcaș, dezvăluiri teribile despre activitatea de la Clubul Armatei

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA s-a vorbit despre situația în care se găsește în prezent CSA Steaua București. Clubul Armatei a promovat în Liga 2 în urmă cu mai bine de o jumătate de deceniu, însă nu poate accede pe prima scenă din cauza formei de organizare. Fanii continuă să viseze că lucrurile se vor schimba în viitor, însă situația echipei este departe de a fi rezolvată.

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Prezent în platoul emisiunii de la FANATIK, , cel care între 1996 şi 1998 a ocupat funcția de președinte al FC Steaua București, perioadă în care gruparea din Capitală a câștigat două titluri, o Cupă și o Supercupă a României, s-a contrat dur cu un reprezentant al galeriei roș-albaștrilor.

Suporterul a susținut că . În replică, Pușcaș a ținut să-i reamintească acestuia faptul că CSA nu este decât o „unitate militară”, iar astfel de echipe nu mai au voie să existe în fotbalul de prim-plan al prezentului. Fostul președinte din Ghencea a enumerat apoi o serie de lucruri teribile care s-au petrecut de-a lungul timpului la clubul Steaua.

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„Nu mai poți sta cu o unitate militară. Dumneavoastră știți că eu aveam nevoie de 10 semnături să cumpăr o minge, când eram șeful secției de fotbal la Steaua? Știți că m-am dus la tragere la sorți la Lyon cu mașina personală și nu mi s-a decontat benzina pentru că nu trebuia să merg cu Dacia clubului de 15 ani?

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(…) Știți cât de umflate sunt ștatele de plată la CSA Steaua? Știți câți mănâncă la popotă pe banii noștri aiurea și degeaba și neamuri? Știți câți soldați sunt în cadrul Clubului Sportiv al Armatei cu părinți din Bolintin și le fac casele și le zugrăvesc unor oameni din club? Eu am prins treaba asta”, dezvăluie Pușcaș.

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Marcel Pușcaș îi pune la zid pe comandații de la Steaua: „I-a interesat doar persoana lor!”

Fostul președinte și jucător de la Steaua acuză faptul că, după atâtea decenii, clubul Sportiv al Armatei (CSA) Steaua nu s-a modernizat deloc. Pușcaș nu uită să-i „remarce” pe comandanții care s-au perindat de-a lungul timpului pe la CSA. Spune despre ei că și-au urmărit doar propriul interes.

„Astea sunt unitățile militare. Știți că nici astăzi clubul nu este zugrăvit? Asta de când activam eu și eram ofițer de presă în ’90 – ’91 al Clubului Sportiv al Armatei Steaua? Știți că sunt aceleași zăbrele la geamuri? În 36 de ani. Știți că la intrarea principală sunt doar pozele președinților din ’47 ai clubului, nicio poză a vreunui sportiv? Asta pentru că pe toți comandanții clubului nu i-a interesat sportul, ci persoana lor”, adaugă Pușcaș.