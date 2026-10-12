Marcel Pușcaș, doi corigenți și un premiant: „Greșeli de curtea școlii! / A făcut multe lucruri utile!”. Notele după U Cluj – Rapid 3-4

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Meci important pentru clasarea dorită de ambele formații. Era clar care le sunt obiectivele. Pe de o parte U Cluj a început încrezătoare după victoria contra CFR-ului și neînvinsă de trei etape, iar Rapidul mereu cu speranța Cupelor europene deși a avut absențe importante precum Vulturar, dar și cu mulți ex-internaționali de tineret și seniori pe bancă precum Aioani, Manea, Sălceanu, Ciobotariu, R Pop, Petrila și Pașcanu. Ciudată situație, de neînțeles declinul acestora!

Marcel Pușcaș, verdict dur după spectacolul de la Cluj: „Greșeli de curtea școlii!”

U Cluj nu mai pierduse de 9 meciuri contra Giuleștenilor. 5 stranieri au fost prezenți în primul 11 la clujeni și 6 la giuleșteni. Așadar, în debutul meciului de la Cluj, fotbalul românesc a fost reprezentat de doar 50% dintre combatanți. Restul au stat pe bancă.

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Un 3-4 final îți dă senzația unui meci bun. Frumos chiar. În realitate jocul a scos în evidență marile lacune ale fotbaliștilor din teren. S-au comis multe și grave greșeli individuale, unele de curtea școlii, campioni la acest capitol fiind portarii Under 21 ale echipelor și experimentatul Cristea. Nu știu dacă Rapidul a jucat mai bine, cert este că ai lui Bergodi n-au strălucit. Cu Lefter, Cristea,” apa sfințită” Mikanovic, previzibilul Macalou și fosta speranță Ștefănescu, U Cluj nu putea avea pretenții mai mari.

Rapidul a spart gheața contra clujenilor după 9 partide.

Notele lui Marcel Pușcaș după U Cluj – Rapid 3-4

U CLUJ

LEFTER(3)- Ezitant, nesigur, .

MIKANOVIC(4)- Nici n-a urcat, nici n-a coborât. Apa sfințită pe teren. Under-ul Chinteș poate fi oricând o soluție cel puțin la fel de bună. Nici nu-i greu. A fost schimbat justificat în minutul 66 cu Stanojev. Universitatea este demnă de o cauză mai bună pe acel post

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Cristea a jucat rău

CRISTEA(3)-A greșit la ambele goluri ale Giuleștenilor. Gândire întârziată. Evoluție slabă. A și fost schimbat la pauză cu Capradossi.

CODREA(6)-A debutat în meci primind un cartonaș galben. Se vede că încă n-are reflexe de fundaș centraș . A șutat bine, dar în bară în minutul 44. A egalat la 3 în minutul 80

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CHIPCIU(5,5)-Nu a greșit, dar nici n-a fost ca în alte meciuri.

BIC(6,5)-Cel mai bun jucător al clujenilor. Prezent în joc, a schimbat des și bine direcția de atac. Știe jocul la mijloc. A primit un cartonaș galben pentru proteste în minutul 70.

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DRAMMEH(5,5)-Gândire greoaie, de multe ori a avut adversar în spate.

Macalou și-o face pe stângul și-o aruncă în careu. De știut

MACALOU(5,5)- A înscris în minutul 2 pentru 1-0, îndeplinind o formalitate. În rest extrem de previzibil. Și-o face pe stângul și aruncă mingile în careu. S-a stins în finalul meciului

MENDY(5,5)-Activ, incisiv, a și șutat. Uneori a avut aprecieri întârziate ale fazei de joc.

Ștefănescu, o fostă speranță

ȘTEFĂNESCU(5)- A fost odată o speranță. S-a scos cu șutul din minutul 2 respins de Ungureanu spre Macalou care a înscris. Important, dar totuși parcă prea puțin. Nu l-a depășit niciodată pe Onea în dueluri 1/1./ Schimbat cu Gheorghiță în minutul 76. Justificat

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LUKIC(5)-Calități foarte bune. Mereu periculos. A primit galben pentru proteste în minutul 56.

CAPRADOSSI(4)- A intrat în locul lui Cristea la pauză. A comis-o și el la golul 3 încasat.

STANOJEV(5,5)- A intrat în minutul 66 în locul lui Mikanovic. Mai bun decât croatul.

GHEORGHIȚĂ(5,5)- A intrat în locul lui Ștefănescu în minutul 76. Inteligent. Poate mai mult.

ALIBEK ALIEV-A intrat în minutul 90 pentru a nu fi notat. S-a tras de timp cu el.

RAPID BUCUREȘTI

Ungureanu a comis-o, dar echipa l-a scos Lefter de la Cluj

UNGUREANU(3)- A greșit grav în minutul 53 când Drammeh a înscris. Ezitant. Nu are experiența necesară încă.

ONEA(6,5)-A stat bine în teren apărându-și bine zona. Poate că a greșit la golul clujenilor din minutul 2, dar a înscris golul 4 al Rapidului.

SINYAN(4)-A avut adversar greu în Lukic. Nu strălucește tehnic, dar îți faci treaba cu el. Asta doar în modesta Superligă. A primit și un galben în minutul 73. A greșit plasamentul la golul din minutul 80 înscris de Codrea.

KRAMER(6,5)- A fost sigur. Se descurcă mai bine în aglomerație.

QUEDRAOGO(5)- N-a jucat rău, dar nu a strălucit.

GRAMENI(5)- A depus efort. A avut execuții bune. Nu a fost foarte clar ca poziționare. Poate mai mult de atât.

Tânărul genovez Doumbia este mereu în reluare

DOUMBIA(5)-Joacă pentru că e genovez și tânăr. Cred. În rest a fost cam în reluare. Lent, greoi în gândire.

Viteza lui Dobre îi bate gândirea

DOBRE(4)-Mereu viteza îi bate gândirea. Când ar trebui să fie periculos, nu este. Și invers. A fost înlocuit justificat de Bubanja în minutul54.

Moruțan MVP-ul meciului

MORUȚAN(8)-A centrat bine la golul lui Kamara din minutul 13, a șutat, a pasat decisiv de 3 ori. .

KAMARA(6)-A înscris în minutul 13 cu capul. Nu a jucat rău. A fost incisiv. Are totuși limite în gândire. Nu degeaba este în România. A fost schimbat cu Petrila în minutul 60

Stojilkovic s-a deblocat

STOJILKOVIC(7,5)-A înscris inteligent în minutul 23 cu o scăriță peste Lefter. A înscris și în minutul 50. E un atacant bun.

Internaționalii României, rezervele Rapidului

BUBANJIA(5)-A intrat în locul lui Dobre în minutul 54. A avut o mare ocazie în minutul 75.

R POP(4)-A intrat în locul lui Moruțan. Nimic deosebit

PETRILA(5)- A intrat în locul lui Kamara în minutul 60. A dat prea multe pase înapoi. Sub nivelul de altădată.

PAȘCANU(5,5)-A intrat în locul lui Grameni. A ajutat echipa pe finalul meciului.

Explicația notelor:

• NOTA 1 – Se acordă pentru vicieri de rezultat, vânzări de meciuri, non-combat sau pariuri.

• NOTA 2 – Se acordă pentru eliminări din motive de indisciplină/vociferări, injurii, semne obscene sau faulturi horror.

• NOTA 3 – Se acordă pentru o greșeală/eroare fatală în meci.

• NOTA 4 – Se acordă jucătorilor sub nivelul general al partidei/gafe mari, apatie, joc la alibi.

• NOTA 5 – Se acordă celor care sunt utili, dar nu ies cu nimic în evidență. Fac act de prezență.

• NOTA 6 – Se acordă pentru implicare, spirit colectiv, combativitate, dar fără realizări personale deosebite.

• NOTA 7 – Se acordă jucătorilor utili, cu realizări concrete.

• NOTA 8 – Se acordă fotbaliștilor care au făcut diferența, dar au rămas constanți pe toată durata evoluției, fără realizări excepționale.

• NOTA 9 – Se acordă doar jucătorilor decisivi și sclipitori.

• NOTA 10 – Este doar NOTA lui DUMNEZEU!

* Notele cu zecimale nu modifică esential criteriile avute în vedere la evaluare.