Marcel Pușcaș, editorial dur după FCSB – UTA 1 – 3. Banii și lehamitea de fotbal

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N-a fost vorba despre fotbal ci mai degrabă despre cum se poate câștiga, pierde sau nepierde un meci după o săptămână cu scandaluri, bătăi și injurii. Până de curând credeam că Gigi Becali a învățat fotbal spunând public că nu se dă în vânt după Tănase, că Boutoutaou este țeapă și că sufletul echipei este Crețu și va trebui să revină la sistemul de joc cu patru fundași. M-a impresionat și faptul că subalternului Mihai Stoica îi dă mână liberă în a gestiona treburile grupului tot subaltern.

Ce crede Marcel Pușcaș despre înfrângerea FCSB-ului

Avea dreptate. Am zis, gata, la FCSB totul e în regulă și azimutul- Titlu este ca și adjudecat în acest sezon. De unde? Mi-am luat și eu țeapă cu previziunea. Lui Târnovanu și Tănase, așa-ziși lideri ai echipei li s-a făcut lehamite de club și se pare că și de fotbal, altui indispensabil i s-a făcut lehamite de străinii din vestiar și se numește Crețu.

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și disputele interne din cadrul echipei au făcut deliciul presei, cap de afiș fiind cei enumerați cărora li se adaugă străinul Garita, soția lui Crețu și Mihai Stoica.

Wow, ce subiecte, wow ce atmosferă! Puteau sau nu, face față acesteia fotbaliștii lui Baciu în meciul cu UTA? Putea bugetul de 20 de milioane învinge unul de 7 milioane? Putea o echipă fără victorii precum UTA să învingă o alta cu doar o înfrîngere? Astea erau premisele.

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De ce a scris Marcel Pușcaș despre circul de la Târgoviște

Și-a început circul, nu meciul. La start, Miculescu a apărut căpitan, după 5 luni de absență. Cine altcineva ar fi putut fi? Dumitru, Vigu, Iordănescu, Iovan, Stoica sau Lăcătuș s-au lăsat demult. Străinii actuali sunt prea noi și prea irelevanți. În consecință, decizia a părut unică.

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Par că au inventat fotbalul și mersul pe jos

Noul căpitan ratează, lovind mingea cu capul, dar cu ochii închiși, în minutul 11. Fotbaliatorii FCSB pasează și pasează “sugându-și dinții” zeflemitor de parcă ar fi inventat mersul pe jos și fotbalul.

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Ce să mai, arată a fotbaliști. Au tricouri frumoase, bani nesperați, mașini bengoase și pot profita de disputele survenite. Dar ce să vezi? N-au valoarea pe care o cred despre ei înșiși. Lucru declarat de altfel de însuși proprietarul brandului. Și prin această declarație televizată mi-a dat Becali impresia că știe fotbal.

Probleme în Paradis

Afară-i vopsit gardul, în realitate problemele din Paradis sunt cât China. Cisotti, dintr-un sclipitor jucător de atac a devenit un banal fundaș dreapta nu pentru că vrea, ci pentru că i se impune.

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Deși echipa e “moartă fără Crețu” acesta nu a jucat pentru că gura i-a bătut fundul cum se zice. Nou venitul Garita, motivul declanșator al scandalului general, aproape că n-a atins mingea, Boutoutaou a fost și el ca și inexistent. Toate acestea par a-i da dreptate bătrânului gălăgios Crețu.

Crețu și Popescu au dreptate. Merită să joace. Străinii sunt mai slabi

Niciun străin n-a dovedit în acest meci că ar fi mai valoros decât cel care a invocat ca motiv al slabelor evoluții prezența acestora în lot și în primul 11. Inclusiv netrezitul pentru prezența la anrenament, Tavi Popescu, are dreptate când pretinde să fie titular și că nu este drept ce i se întâmplă.

1,3 milioane pierde mingea și 0 milioane înscrie. Ce să mai înțelegi? Milioane aruncate pe apa sâmbetei

Colac peste pupăză, Boutautou-ul de 1,3 milioane de euro adus din liga a 3-a franceză pierde mingea în minutul 26. Aceasta ajunge la 0 euro- Papeau care îi pasează la alt 0 euro -Coman care deschide scorul. Acest prim gol încasat a dovedit că milioanele sunt de prisos și că se poate juca și fără ca ele să fie aruncate pe apa sâmbetei.

Minutele se scurgeau și uneori aveam impresia că până și Ofri este arădean. Minute bune a lipsit din teren justificându-și numele de Arad. La FCSB erau 10 pe teren, iar la UTA 12. Se pare că și el îngroașă rândul țepelor.

De partea cealaltă, la UTA, am văzut un fundaș numit Benga, nu N’ Benga, român neaoș care a dat siguranță apărării lui Mihalcea mult mai mult decât o fac modeștii și îmbuibații Dawa și Batubinsika pentru defensiva lui Baciu sau Stoica sau Becali.

În continuarea parodiei, ca o întărire a ce spun, Batubinsika a greșit la gol, dar nici n-a înscris ulterior.

Jucători care n-au câștigat nimic vreodată. Nu au pedigree de campioni

La această oră, cu excepția lui Târnovanu și Miculescu, pe teren n-a evoluat niciun câștigător de ceva, cândva. O Cupă, un trofeu sunt pentru aproape toți doar o iluzie. Par că ar putea obține vreo performanță, dar obiectivul pare a fi îndepărtat. Pe scurt, jucătorii prezenți la Târgoviște n-au pedigree de campioni. Fără excepție.

Stoian intrat știe înscrie, Garita la 32 de ani, nu știe

În minutul 50, tânărul Stoian, la doar 19 ani, a dovedit ceea ce nu a putut Garita la 32 de ani. A înscris inteligent cu un lob, după o pasă a lui Miculescu. E clar că se poate cu el titular și cu Garita pe bancă sau, mă rog, în China.

Mijlocașii muncesc, dar în zadar. Eficiență zero

Mijlocul Fecebesist mi-a părut că muncește, dar nu face copii. Joao Paulo, a alergat degeaba. Mi s-a părut că seamănă cu o muscă fără cap.

În minutul 69, la UTA iese gratisul Papeau și intră anonimul Sinani. Schimbare gratis post pe post. A fost inspirat Mihalcea.

FCSB- stare caricaturală

Bomboana pe colivă a fost pusă în minutul 77, când același gratuit Coman a schimbat tabela la 1-3 definind starea caricaturală de azi ale unei foste campioane cu milioane de susținători.

Abia intrat în teren, controversatul Politic se accidentează neatingând mingea. Curios, nu-i așa? Aproape neverosimil. Meciul a fost sabotat de către starea instaurată în cadrul echipei.

FCSB se bate singură

, demonstrînd că, la această oră, este cea mai slabă echipă din istoria de 79 de ani.

Meciul cu UTA a fost aidoma meciului cu Auda. Când se întâmplă o singură dată o asemenea evoluție se poate invoca un accident. Când starea este perpetuă înseamnă lipsă de valoare.

La FCSB, orice antrenor, indiferent de nume sau experiență, este victimă sigură

Bineînțeles că în scurt timp, antrenorului i se vor sparge toate acestea în cap. În cazul FCSB chiar nu contează numele lui. Acesta a fost, este și va fi mereu victima modului instaurat și patentat de-a conduce clubul.

Din dorința de a-și dovedi public priceperea la fotbal, de a-și asuma succesele, nu și insuccesele, patronatul lungește prea mult pelteaua acestui mod de a conduce. A declarat public, nu o dată, că el decide în toate cele la acest club. N-ar fi nimic rău în asta dacă ar avea și rezultate. Pentru el, jucători, suporteri și imagine. Deocamdată ele par o Fata Morgana.