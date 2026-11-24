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Marcel Pușcaș și-a adus aminte de un moment când era angajat al FRF, când Dudu Georgescu a fost ținut la poarta instituției ca ultimul „cerșetor”. În direct și EXCLUSIVITATE la FANATIK SUPER LIGA, Pușcaș a mărturisit că-i consideră ipocriți pe oficialii FRF, care dau comunicate lacrimogene după moartea lui Dudu Georgescu, însă nu au făcut momentan nimic concret pentru a-i ajuta familia.

Marcel Pușcaș le cere oficialilor FRF să se implice financiar în repatrierea trupului lui Dudu Georgescu

„Federația ar trebui să facă acest gest, chiar dacă nu-l face împreună cu Dinamo, ca să nu dea dovadă de fariseism. Am citit tot în Gazeta Sporturilor: «FRF își exprimă profundul regret pentru dispariția legendarului atacant al echipei naționale și al fotbalului românesc, Dudu Georgescu». Bun.

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În 2015 eram în Federație și Dudu Georgescu a fost ținut o oră la poartă, ca un cerșetor. Nu i s-a permis să intre. Era domnul Răzvan Burleanu și, proaspăt numit secretar general, Radu Vișan. Trecând întâmplător pe la poartă, l-am întrebat: «Ce faci aici?». «Stau de o oră, aștept și eu o invitație la un meci». Cred că jucam cu Polonia.

L-am luat de mână. Cum să stea Dudu Georgescu o oră la poartă, să nu i se permită să intre în instituție? L-am luat de mână, l-am dus la Radu Vișan în birou și i-am spus: «Radule, este domnul Dudu Georgescu». S-a ridicat fâstâcit, a dat mâna cu Dudu Georgescu. Până la urmă, i-am dat tot eu o invitație, că aveam vreo cinci. L-am servit cu o cafea.Dacă nu eram atunci, mai stătea două ore. Federația Română de Fotbal nu i-a permis acestui mare fotbalist să intre în incintă. Acum regretă profund. Între regretul profund al FRF și momentul acela, pe care eu și alți câțiva îl știm, cred că ar trebui să se facă puțină lumină”, a declarat Marcel Pușcaș la FANATIK SUPERLIGA.

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Marcel Pușcaș nu crede că FRF sau Dinamo ar simți o cheltuială de 50.000 de euro

Gestul ar fi foarte important pentru familia lui Georgescu, în timp ce pentru FRF sau Dinamo această sumă ar reprezenta un mizilic. neînsuflețit din Canada în România. Nu cred că 10.000–50.000 de euro ar păgubi prea mult Federația. Împreună cu Dinamo și sponsorii, ar fi un gest”, a declarat Marcel Pușcaș.

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La rândul său, jurnalistul și moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici, a făcut un apel către FRF și Dinamo pentru a-l aduce acasă pe Dudu Georgescu, pentru a fi înmormântat creștinește. Desigur, dacă familia fostului mare atacant mai vrea să audă de România, oamenii fiind plecați în Canada în urmă cu mulți ani.

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