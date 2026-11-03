Marcel Pușcaș exclamă după U Cluj – FCSB 1-0: „Gigi Becali a învățat fotbal! Reghecampf, euforie neargumentată”

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Meciul de la Cluj, nu a fost cum sperau urmăritorii și nici cum și-ar fi dorit ex-militarii. Credeam că vom avea parte de spectacol, de faze electrizante, de ocazii, șuturi, driblinguri și alte ingrediente ale unui fotbal de calitate. De unde? Am asistat la un catenaccio din partea lui Bergodi și la o neputință de-a dezlega un lacăt simplu din partea lui Reghecampf.

Reghecampf, euforie neargumentată. Încă

„Patroane, vom fi pe primul loc până de Crăciun!” , „Patroane îi sparg în astea trei săptămâni!” și „Patroane, avem calitate de Champions League!”, . Această încredere și hotărâre menite să liniștească un patron prea generos intrat ușor în vrie, păreau a fi de bun augur.

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Jalnic startul, jalnic rezultatul. FCSB a revenit de unde aplecat. Se învârt într-un cerc vicios

Lucrurile păreau a intra pe făgașul normal după întreruperea de campionat. Păreau a se rezolva neputința fizică și omogenitatea. Aducerea prea multor jucători în perioade diferite astă vară părea a fi alt impediment al startului jalnic de campionat. Doar păreau, pentru că altminteri nu-mi pot explica cum de odată rezolvate problemele depistate, lucrurile au revenit de unde au plecat.

, condițiile de pregătire sunt de Top pentru biata noastră Superligă, numărul jucătorilor este suficient, calitatea underilor este peste cea a omologilor din campionat. Și-atunci care e hiba?

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După o victorie răsunătoare contra Rapidului fecesebiștii credeau că s-a terminat calvarul. A urmat o înfrângere inexplicabilă în meciul de Cupă disputat la Bistrița contra ocupantei locului 11 din a doua noastră ligă mioritică și te-ai trezit cu picioarele pe pământ la Cluj, când motivele mult trâmbițate, cum ar fi omogenitatea și pregătirea fizică nu ar trebui să mai existe.

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Gigi Becali chiar a învățat fotbal. E tobă de el

Încep să cred că Gigi Becali a învățat fotbal. Îl simte și îl știe. I-au trebuit câțiva ani buni, câteva milioane aruncate pe apa sâmbetei, dar s-a scos cum se zice. Chiar cred că a devenit specialist spunând sigur pe el: “Ce să facă Reghe dacă jucătorii n-au valoare. Mai aduc 5,6 în iarnă“.

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U Cluj cu axă, FCSB fără axă

În meciul vedetă al etapei, Bergodi a făcut ce e mai simplu așezându-și jucătorii pe două linii. Axa formată din Lefter, Cristea, Bic, Macalou și Lukic a funcționat sigur, simplu și eficient, pe când lui Reghecampf nu i-a funcționat eficacitatea ca factor esențial. Nu este suficient să ai în echipă sufletiști ca Cisotti, Crețu, Radunovici și Pădurariu, atâta vreme cât ai un Dawa comisar-șef de care nu vrei să te dispensezi în ruptul capului, un Muhar întârziator de pase, un Korenica oscilant, dar bine plătit, un Miculescu cu marjă zero de progres în ultimii 2 ani și joci fără un atacant central de meserie. Mai pe scurt, Clujului i-a funcționat axa, iar celor din Berceni, ba.

Motivul neputinței este îmbuibarea și supraevaluarea. Cu Reghe sau Baciu, problemele sunt aceleași

Care să fie motivul real al neputinței și oscilațiilor fecesebiste în acest campionat? Și cu Reghe și cu Baciu, problemele s-au dovedit a fi aceleași. Înseamnă că, fie antrenorii nu sunt competenți, fie, vorba lui Becali, jucătorii n-au valoare. Pot coexista cu cele două și alte motive, cum ar fi îmbuibarea, supraevaluarea, atmosfera din sânul echipei, autosuficiența.

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Toate acestea la un loc fac din oameni bănoși niște jalnici fotbaliști. A nu putea să dezlegi lacătul supraaglomerat al lui Bergodi, când ești plătit cu sute de mii de euro pe an mi se pare că ești și slab și că păcălești fotbalul. De fapt, în popor se spune că nu e fraier cel care cere , ci cel care dă. Până acum jucătorii au cerut și “Războinicul” Gigi le-a dat. Până când? Deocamdată jocul și punctele din campionat sunt insuficiente pentru pretențiile unei foste campioane.