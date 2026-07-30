Marcel Pușcaș, fără menajamente cu FCSB: „Halal fotbal! 7-2, vai de noi”

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M-am dat naibii, după ani de zile am ajuns să-mi fac cont pe VOYO, a lu’ PRO TV. Nu c-aș fi vrut, dar a trebuit. Dacă vreau și trebuie să scriu, musai să fiu informat, nu- i așa?

Mă costă 6 euro pe lună și pot vedea vreo trei meciuri pe an. N-am crezut c-am să trăiesc ziua să plătesc televiziunilor să văd meciuri la TV. Înseamnă că ori nu le mai ține figura cu reclamele, din momentul achiziției drepturilor ori, deși urmăritori sunt mai puțini, banii din abonamente înseamnă mai multe lovele decât cei din reclame. Mai contează? Sper ca patronul (n.r. Horia Ivanovici) să-mi deconteze abonamentul. Glumesc, desigur.

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Meciul de la Riga esențial pentru FCSB

Mă interesează acest meci din mai multe motive. Primul ar fi acela că am activat vreo 11 ani la acest club în diferite ipostaze, al doilea că meciul de la Riga este esențial pentru fotbalul românesc, atât pentru punctajele/coeficienții UEFA, cât și pentru suporterii FCSB.

Nu cred în celelalte calificări în această seară. Mai joacă U Cluj la Brann în Norvegia și CFR cu armenii de la Alashkert la, la Cluj. La Riga încă mai sper, deși va fi greu. Foarte greu. Stadionul Skonto din Riga este full, cele 8000 de bilete fiind vîndute rapid. Arbitrează galezul Tom Owen. La FCSB lipsesc Arad, Ngezana, Miculescu, Popescu (veșnic accidentați), iar nou veniții Batubinsika, Gnahore, și Labonne sunt pe bancă.

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Miză de 6 milioane de euro pentru FCSB

Miza pentru FCSB este de 6 milioane de euro. În caz de eliminare, Doamne ferește!, Gigi nu mai vede un sfanț. Ce contează, Jean boxează? Nu cred. Becali ori câți bani ar avea, tot mai vrea. Așa este zămislit și bine face. De ce nu?

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Hai că VOYO îmi joacă feste, Se învârte în gol, deși semnalul meu Digi este ok. Nu le va fi ușor ex-steliștilor. Nu este VAR la aceste meciuri știft pentru că așa vrea UEFA.

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Auda, mai tineri și mai ieftini

AUDA este un club tânăr și cu jucători tineri având media de vârstă de 22,8 ani, cu o cotă de piață conform „mamei Mafalda” numită Transfermarkt, de doar 5,65 mil euro, comparativ cu FCSB care e cotată la 25 milioane euro.

Comentează pentru VOYO și țară, Mihaaaai Mironică. Să trăiască, să-nflorească! Iar face VOYO figuri. Cred că abia ce-am făcut abonamentul și voi renunța rapid la el. Se-nvărte de-am… plea Spătarul. Sunt și pe Mute și pe Neve. Mai bine mergeam la Riga, dar cine-mi deconta? Ce-mi plac glumele mele!

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FCSB, în teren cu ce are mai bun

. Începe cu Târnovanu- Crețu Dawa, Duarte, Pădurariu, la mijloc Tănase-Radunovici- Cisotti și în atac cu Boutoutaou- Bîrligea- Oct Popescu.

Nici nu începu meciul și VOYO mă surprinde din nou. Se învârte exasperant, deși am abonament beton la wifi. Zici că-s Stevie Wonder. Încă nu port ochelari, dar Pro tv- Voyo mă încurcă. Am mai dat și 31 de lei pentru nimic. Gata, s-a reglat VOYO, mânca-i-aș gura! E mai bun decât nimic. Trăiacă Pro TV-ul!

Până în minutul 15, nimic deosebit. FCSB trebuie să învingă la 2 goluri diferență. Va fi capabilă? Minutul 20 Popescu îl deschide cu o diagonală pe veșnicul Crețu, acesta centrează, dar Purins respinge. Jucăm prea în lateral, mai puțin perpendicular.

Ocaziile sunt ale noastre, dar tabela tace

Minutul 22 îl aduce pe . Ratează, ca și cum i-ar fi făcut cadou de nuntă, deși Purins nu se însoară nici după victorii și nici după înfrângeri. 3-0 la ocazii pentru FCSB, dar tabela tace. Încă.

Minutul 30, lovitură liberă periculoasă pentru letoni. De la 23 de metri. Bate Daskevics ca la antrenament. Pasă la Târnovanu.

Mironică zice că jucăm mai consistent. L-aș întreba, raportat la cine sau la ce? Ar tăcea cu grație. Cred.

În minutul 33 tânărul Pădurariu pătrunde cu curaj, tupeu și personalitate și-și asumă șutul puternic din unghi. Respinge Purins. Bravo puștiule pentru îndrăzneală! A plecat Borza în pustie și urmezi tu la lotul lui Hagi. Pariu. Urmează ca Dawa să primească un cartonaș galben.

Șase jucători de culoare are AUDA pe teren.

Dominăm, dar nu facem copii

Deocamdată avem posesie, am avut și ceva ocazii, dar nu este suficient. Vom înscrie cu siguranță după cum arată jocul. Deși Crețu, Tănase, Radunovici și Cisotti au peste 30 de ani, nu găsesc încă soluții contra unor Underi 21 letoni. Ce spune acest lucru? Ia gândiți-vă!

Ratează și Tavi Popescu, semn că este pe teren. Dominăm, dominăm, dar nu facem copii. Să nu ne surprindă pe vreun contraatac de să vorbim singuri. Ar fi, pa 6 milioane, pa Conferița League. Exact ce-am spus. În ultimul minut al reprizei Daskevics o bagă-n viteza a 4-a și îl face praf pe Pădurariu, de bine ce l-am lăudat, centrează pentru Diedhiou care înscrie. Două goluri avans pentru Auda. Greu la deal cu boii slabi! Pauză. VOYO funcționează, FCSB încă nu.

Mă sună de la Prima sport să-mi dau cu părerea despre Coelho-ul de ieri, de la Craiova. L-am apostrofat pe Facebook. Cred că justificat. Mi-am cerut scuze, dar sunt prea prins cu Auda asta. Nu pot intra acum când sunt în chinurile facerii cu Baciu și ai lui. Lui Coelho i-am spus ce am avut să-i spun și basta. Este un antrenor cum găsim vreo 100 în România.

Pe VOYO sunt reclame la Bet-uri și la vinul Motiv. Prefer Segarcea. Gata, a început repriza a 2-a la Riga. Va fi 1-1 sau 2-0? Speranțele vin din Atlantic. Capverdeanul Joao Paulo intră și egalează.

Pescarii stau în jumătatea proprie, păstrându-l doar pe Kone în atac. Comentatorii devin din ce în ce mai excitați, suporterii la fel. Doar „pescarii letoni” nu se lasă, ca fetele mari. Stau blând și nu se desfac.

Au intrat și Stoian în locul lui Crețu și capverdeanul Joao Paulo în locul lui Radunovici. Avem 4 în atac și mai puțini în apărare. Joao Paulo înscrie și readuce speranța, după un corner executat de Tavi Popescu. Are două săptămâni de pregătire și nu se menajează. Deci, se poate 1-1 la Riga. Ne mai trebuie două goluri. Bîrligea ratează o mare ocazie în deplasare, în minutul 60.Probabil înscrie acasă.

Iese Boutoutaou și intră Toma. Doar să nu dea pe lângă ea.

Conferința se îndepărtează. E 2-1 pentru letoni

Diedhiou înscrie printr-o apărare varză. 2-1 pentru letoni și Conference se îndepărtează. Mai sunt 22 de minute. Mai trebuie 2 goluri. Of, of, fotbal românesc!

V-am spus , să nu ziceți că nu, Bîrligea poate înscrie doar acasă la el. Pe terenul de joc nu. Deocamdată. A ratat din nou o rarisimă.

VOYO merge bine, VOYO funcționează. Se accidentează arbitrul. Și nu e pregătit de Neubert.

Să moară Bibi, se accidentează arbitrul. Și nu e pregătit de Neubert. E minutul 77. Revine. Probabil se resimte de la TRX-uri și forță explozivă. Glumă, glumă, dar nu-i a bună. Minutul 82 și Auda are 2 goluri avans la general.

Finalul umilinței. Suntem vai de noi!

3-1 pentru Auda. Înscrie Diedhiou. Ce v-am spus? Noi forțăm atacul și neglijăm apărarea.Se mai califică … Spătaru’. În ultimul minut Auda mai înscrie din lovitură liberă pentru ca umilința să fie totală. Final 7-3 pentru letoni. Halal fotbal!

Suntem un „exemplu de bune practici pentru fotbalul european”. Parcă așa zicea, repetând ostentativ dl Burleanu. Părerea mea este că AȘA NU!Cum e turcul și pistolul, e o vorbă. Vai de noi!