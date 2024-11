Marcel Pușcaș, fostul angajat al lui Mititelu la FCU, a vorbit despre intenția acestuia de a scoate echipa de pe teren la meciul cu noua sa echipă

Oltenii au pierdut acasă cu Ceahlăul, scor 2-4. În timpul partidei de pe Ion Oblemenco, patronul gazdelor a intrat pe teren să se certe cu arbitrul în urma unei decizii controversate. a discutat și fostul oficial de la FCU Craiova Marcel Pușcaș.

La FANATIK SUPERLIGA, actualul președinte al oaspeților de pe Ion Oblemenco a comentat momentul în care patronul oltenilor a intrat pe gazon pentru a face dreptate echipei sale și pentru a-l certa pe centralul meciului.

Pușcaș nu a fost de acord cu decizia finanțatorului de a interveni peste arbitraj. Fostul angajat al lui Mititelu este de părere că FCU Craiova ar fi putut să revină de la acel handicap și a dat-o pe Sepsi ca exemplu în meciul cu Petrolul 1-1. Formația de la Sfântu Gheorghe a reușit să egaleze, deși avea doi oameni eliminați.

“Am crezut că voia să scoată echipa, apoi am înțeles că s-a certat cu arbitrul. Nu mă interesează ce a făcut el, mă interesează propria echipă și jocul ei. Am văzut reluarea de două ori, pentru că la Liga 2 nu este VAR.

Să zicem că nu a fost penalty. Nu e vorba despre asta, e vorba despre joc în sine. Pe ei i-a băgat Brănescu în joc. La experiența sa a scăpat mingea printre picioare. S-a făcut 1-1.

Apoi am intrat în meci și la final am dat 4 goluri și am mai avut niște bare. Și noi am fost conduși cu 1-0 sau cu 2-0 și am revenit sau nu. Trebuiau să aibă puterea să își revină. Așa e fotbalul.

“Sunt arbitraje foarte bune în Liga 2”

Sepsi a făcut egal cu Petrolul, deși avea doi oameni în minus. Sunt echipe care pot trece peste micile handicapuri. Arbitrajele în România nu sunt cele mai bune, dar în Liga 2 am observat și arbitraje foarte bune spre exemplu.

Sunt arbitrii tineri care mai fac greșeli, dar despre care o să auzim mai multe în următorul an sau doi. Nu au VAR și e puțin mai greu, dar nu am auzit pe nimeni să se plângă de arbitraje așa cum e în prima ligă.

Eu zic să ne vedem fiecare de fotbal și să facem astfel în cât echipele pe care le reprezentăm să facă cât mai bine. Nu avem un obiectiv anul acesta, decât formarea unei echipe anul acesta. La anul vom încerca să promovăm. Nu avem condițiile necesare încă”, a declarat Marcel Pușcaș la FANATIK SUPERLIGA.

“Omenește pot să îl înțeleg, dar nu se practică”

“Omenește pot să îl înțeleg, dar nu se practică. Dar nu meciul acesta dictează situația lor. Au mai avut meciuri pierdute sau terminate la egalitate cu echipe care nu au niciun fel de obiectiv.

Nu cred că este bine pentru moralul echipei. Se poate întoarce acest lucru împotriva echipei. După meci nu m-am intersectat cu el. Avem și un mic litigiu, dar nu l-am evitat în mod special.

M-am salutat doar cu foștii colegi și am fost la vestiar să felicit echipa alături de patronul nostru. E normal ca fiecare să își vadă de echipa lui. Noi încercăm să fim mai buni de la meci la meci. Eu nu am fost șocat de ceea ce a făcut”, a mai spus președintele celor de la Ceahlăul Piatra Neamț.

