Marcel Pușcaș îi ia apărarea lui Radu Drăgușin după 0-4 la debut: „Malen și Dybala nu sunt Bîrligea și Boutoutaou!”

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Nu mă omor după Radu Drăgușin, cum nu mă sinucid nici după alți fundași români actuali. Am încă percepția rolurilor și a fișelor de post bine întipărite în minte. Am văzut mulți fundași centrali mari de-a lungul timpului și am și evoluat alături sau împotriva multora, fie ei și români.

Marcel Pușcaș sare în apărarea lui Radu Drăgușin după AS Roma – Fiorentina 4-0. „De ce se inflamează presa de evoluțiile sale?

De multe ori în emisiuni sau în diverse materiale de presă l-am criticat pe tânăr. În primul rând pentru degajările cu capul pe zonă centrală, lecție pe care trebuia să o învețe la 14 ani. Se degajează ÎNTOTDEAUNA în direcția de unde vine mingea. De asemenea, nu strălucește la plasament, de parcă Chiricheș și alți fundași români ar fi strălucit vreodată.

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Dar de ce vorbim de Drăgușin? De ce se inflamează presa de evoluțiile sale? Să fie nivelul ridicat al campionatelor unde a evoluat și evoluează? Întreb, nu dau cu parul. Radu Drăgușin nu este un exponent al ineptei și unicei reguli U21. Din fericire. A plecat la 16 ani în Italia, a crescut în clubul Juventus Torino. S-a antrenat cot la cot cu alde Szczesny, Buffon, Chiellini, Cuadrado, Bonucci, Rabiot, Cristiano Ronaldo (da, CR7), Dybala, Douglas Costa. Probabil că ați auzit de ei.

Desigur că are calități individuale care l-au propulsat în lotul celebrului club italian. Cel care a făcut-o a fost unul Pirlo, nimeni altul decât acel Pirlo din naționale Italiei care îi devenise antrenor. Spre deosebire de mulți alți tineri români despre care ne place să spunem în presă că au fost la Primavera sau la juniorii unui club din Top 5 mai acătării, Drăgușin chiar a fost în lotul de seniori a lui Juventus Torino. Ba, mai mult, a și bifat minute. La acea vreme, cuplul Chiellini – Bonucci nu putea fi înlocuit. În locul cui să joace? De acord, Drăgușin nu-i vreun Ramos, Rudiger sau Upamecano, dar nici de comparat cu vreun fundaș român la ora actuală.

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de ce oare ne place să-l criticăm îndată pe Drăgușin fie pentru că nu a fost mereu titular la Tottenham sau că

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Malen și Dybala, adversarii lui Drăgușin, nu sunt Boutoutaou și Bîrligea

Malen, autor a 3 goluri, și Dybala nu sunt nici Boutoutaou și nici Bîrligea. Să fie clar. Campionatul Italiei și cel al Angliei sunt în Top 5 European. Al nostru este la coada vacii. Când avem de evaluat un fotbalist român care joacă în aceste campionate ar trebui, cred, să fim mai atenți cu viteza analizelor și să respectăm nivelul echipelor.

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Suntem atât de jos cu al nostru fotbal încât lovim nemilos tot în ai noștri. Ce fotbaliști avem acum mai de Doamne ajută? Răzvan Marin la AEK, în Grecia, și În rest, flori de pământ. Ba nu joacă niciunul, ba sunt rezerve, ba stau să-și ia banii de la cluburile care nu-i mai doresc, ba joacă prin Cipru, Ungaria sau Turcia. De bine, de rău,

Radu Drăgușin, cel mai mare transfer din istoria fotbalului românesc

La Tottenham nu i-a fost ușor, deși s-au achitat pentru transferul său nu mai puțin de 30 de milioane de euro. A fost cea mai mare sumă din istoria transferurilor unui român. Or fi fost tâmpiți cei de la clubul londonez? Care fundaș român îi poate scoate din echipă pe Romero şi Van de Ven?

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Si aici a avut parte de o gravă accidentare, ruptură a ligamentelor încrucișate, pentru care a stat în recuperări un an și a avut ca și concurență pe post pe un campion mondial, argentinianul Romero, și un internațional olandez, Van de Ven. Scoateți-i Popescu, Burcă, Ghiță, Nedelcearu și Rus pe ăștia din echipă. Joac-o pe asta! Cu toate acestea, Drăgușin a reușit să joace 48 de meciuri pentru Tottenham în doi ani, cu o pauză de un an cauzată de accidentare, după cum am spus.

Radu Drăgușin, românul cu cele mai multe meciuri la Tottenham. Peste Gică Popescu, Ilie Dumitrescu și Chiricheș

La acel club, în toată istoria, au jucat doar 4 români: Gică Popescu, 23 de meciuri într-un an și a trebuit să plece ca să-i facă loc lui Ilie Dumitrescu (la acea vreme puteau juca doar 3 străini în echipă), care a evoluat în 28 de meciuri tot în 2 ani, și Chiricheș, care a adunat 43 de meciuri tot în 2 ani. Așa că cel mai mare număr de meciuri jucate pentru „Spurs” îi aparțin tânărului Drăgușin. Ne place sau nu ne place!

Dacă merg mai departe cu statistica veți vedea cum au picat ca spicele în campionatul Angliei importanți jucători români astfel: doar Dan Petrescu a jucat mai mult în Premier League decât Drăgușin!

Răzvan Raț- 20 de meciuri; Gabi Tamaș- 45 de meciuri; Cosmin Contra- 6 meciuri Ionel Ganea- 16 meciuri Viorel Moldovan- 13 meciuri Florin Răducioiu- 11 meciuri Adrian Mutu- 27 de meciuri într-un an și 3 luni

Singurul român care a rezistat în acel campionat a la longue a fost Dan Petrescu cu 215 meciuri pentru Chelsea. Jos pălăria? În aceste condiții, cu concurență mare pe postul său, cu o gravă accidentare, transferul era iminent. Drăgușin a ales Italia. Era normal. Acolo a crescut, acolo s-a format, acolo a debutat la seniori.

Și-a pierdut pe drum colegii de generație

Ce era să facă? Dorește să joace, să-și revină și să demonstreze. Mai are mult de lucrat, după cum am mai spus, dar să nu uităm că n-are decât 24 de ani. La România U21 colegii săi de generație au fost Târnovanu, Lixandru, Racovițan, Dican, Pitu, Ișfan, Tavi Popescu, Bîrligea și Louis Munteanu. Comparați unde au ajuns ei și unde Drăgușin!

Păi dacă Drăgușin trebuie criticat, cu ceilalți ce-ar trebui să facem? Să-i desființăm? Cu siguranță așteptările de la Drăgușin sunt mai mari, dar ele trebuie analizate în context. Contextul este valoarea campionatului în care joacă.

Colac peste pupăză, a început și campionatul Italiei, cu Drăgușin stoper la Fiorentina. Și-au furat-o în prima etapă cu 4-0 de la Roma. Vai, vai, Drăgușin a fost penibil, catastrofă titrau Violanews.com și tuttomercatoweb.com, acordându-i o notă de 4 „Magna cum laude”. Bă, ne-am dat drakului, e gravă s-au gîndit mai toți suporterii slabei noastre naționale.

Mai bagă și presa bățu’ prin gard și e suficient să se nască subiectul. M-am prins și eu în jocul acesta. De-aia scriu despre nou-născutul „Caz Drăgușin”. Recunosc, n-am văzut meciul despre care se vorbește. Ce-ar fi ca cineva să urmărească toate meciurile românilor de pretutindeni Pe ale lui Burcă și Stanciu în China, pe ale românilor turcizați, interviurile cu Ianis, banca pe care au stat Man și Dragomir, pe ale lui Răzvan Marin, în Grecia și ale lui Ionuț Radu și Rațiu în Spania șamd. Meciurile celorlalți români de națională nu se transmit la TV. Motivul este lipsa de interes a oricui.

În cazul nerespingătorului bine cu capul, Radu Drăgușin, am devenit deodată activ. Mă uit pe Sofascor și văd o notă de 6,3 acordată de către aceștia. A fost a doua notă din echipă după cea a închizătorului Viola, Fagioli care a primit 6,5.

Cifrele de pe Whyscout nu sunt alarmante în ciuda scorului

Mă uit pe Whyscout și văd următoarele: RADU DRĂGUȘIN – FIORENTINA

4 recuperări;

2 șuturi blocate;

4 din 8 dueluri câștigate;

2 faulturi;

A fost driblat doar de 2 ori;

38 de atingeri de balon;

100% pase reușite, în număr de 24;

1 șut la poarta adversă.

Ce pot să spun în aceste condiții? Probabil că publicația de casă a Fiorentinei, Violanews.com avea alte pretenții, poate că sunt mai nedarnici în aprecieri, poate că au ceva cu antrenorul. Habar nu am. Eu știu că pentru naționala României, nu avem fundaș central mai bun și la nivel mai înalt decât Drăgușin. Este diferență ca de la cer la pământ între țurca din campionatul României și Top 5 campionate Europene.

Superliga nu este altceva decât o selecționată a Ligii a 3-a franceze, cu selecționabilii români cu tot. Drăgușin a depășit cu mult acest nivel și așa trebuie analizat. În context.

AS Roma poate demola selecționata lui Hagi, nu doar Fiorentina

La această oră, într-un meci cu miză, o echipă ca AS Roma demolează selecționata României. Acesta este adevărul, că place sau nu. E grav ce spun. Nu-mi stă în fire să laud. Sunt puțin mai criticel. În cazul încercării demolării mediatice a lui Drăgușin nu pot fi de acord. Suntem atât de săraci în valori fotbalistice încât nu merită să dăm în cap puținilor care-l mai pot scoate în lume.

Dacă pe Drăgușin îl facem zob, ce-ar merita Ianis? Mai este și căpitanul echipei naționale. Dar Drăguș cu cele 12 meciuri jucate pentru marea echipă Eyupspor? Exemplele pot continua.