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În ciuda condițiilor avute, a tradiției, a trofeelor câștigate, a numărului impresionant de suporteri, FCSB nu se regăsește. Intrarea în vrie a început de vreo doi ani. De neînțeles care ar fi motivele reale nu neapărat a declinului cât mai ales a imposibilității de revenire.

Becali e același de-acum 23 de ani și nu se va schimba, doar jucătorii sunt alții

Acest club are o istorie de 23 de ani cu același patron. El nu s-a dezmințit nicicând în privința manierei de lucru și a felului de a se manifesta. A fost mereu prea vocal, mereu în centrul atenției presei și mereu critic- public al propriilor jucători. Nu de ieri, nu de azi, ci de 23 de ani. Echipa a avut realizări și când a fost acesta la închisoare și când a fost în tribune și când a stat pe canapeaua scumpă din Pipera sa dragă și locativă în fața televizorului.

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Care-i hiba FCSB-ului?

Atunci unde-i hiba declinului și cum poate fi el remediat? Eliminând prin absurd vina sa reală se ajunge la valoarea, interesul și mai ales dezinteresul jucătorilor față de respectul pentru propria imagine și pentru cea publică. Nu poți ca fotbalist, ca sportiv să ieși pe stradă și să învinuiești pe toată lumea doar pe tine nu. Nu poți să te uiți în oglindă și să privești lumea de sus având buzunarele pline și nefăcând nimic pentru acest rar avantaj într-un fotbal pauper ca al nostru.

Atitudinea sau lipsa valorii? Care e cauza?

Ajungem, prin eliminare cum am spus, tot la ceva ce le aparține jucătorilor FCSB-ului și anume la atitudine. Atitudinea față de meserie, față de spectatori, față de antrenori, staff și patronul care te plătește cum n-ai visat în viața ta.

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Varianta veche cu culorile clubului, spiritul de echipă și patriotism n-o mai aduc în discuție. Aș părea desuet, chiar ridicol. Ok, dar măcar un minimum respect pentru meserie ai putea să ai? Să nu joci pe vârfuri cum se spune, să nu-ți sugi dinții când te adresezi cuiva, să nu privești lumea de sus, ar fi posibil?

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Purtătorii de tricou FCSB chiar nu se rușinează? Ei nu respectă pe nimeni, nici măcar pe ei înșiși

Cu siguranță da, cu condiția să ai cei 7 ani de acasă și să faci ca raportul între banii încasați și prestația pe care o oferi să coexiste într-un balans normal. Chiar nu se rușinează acești jucători pentru calitatea prestațiilor? Aș fi dorit să-i văd măcar într-un meci din această toamnă având ambiția, rigoarea și energia celor de la FC Argeș.

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Cu ce au în picioare și cu banii din buzunare dacă ar avea acea brumă de bun simț profesional ar fi realizat mult mai mult. Se pare că nici respect pentru antrenor nu mai există. De rușine nici nu poate fi vorba. Am înțeles, nu i-ai ascultat pe Charalambos, pe Baciu, Dă-i încolo și pe patron și pe Stoica și pe Mustață, dar măcar respectă-te pe tine și meseria ta și mai câștigă un meci.

Se pare că Becali are dreptate. Ori Dumnezeu le-a dat bani nu și puncte să bage în traistă, ori n-au valoare și-atunci Dumnezeu nu le cere să bată pe nimeni

Fă abstracție de toți și toate, dar demonstrează că ești bun, că ai valoare. Până acum n-a fost afișat niciun dram din aceste principii caracteriale elementare. Se pare, repet, că Gigi Becali are dreptate: Nu există valoare! Expresia “Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă, mai trebuie să faci și tu ceva” este valabilă, așa cum valabilă este și expresia “De unde nu e, nici Dumnezeu nu cere!”

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În care dintre cele două s-ar încadra Drăguș? Dar Muhar, Dawa, Boutoutaou, Miculescu, Korenica, Joao Paulo, Labonne? Dilema mă face să nu mai înțeleg nimic. La Mioveni, contra Argeșului, , parcă a fost blat ca pe vremuri. Drăguș nu înțelege jocul de fotbal, ceea ce mă face să înțeleg de ce n-a jucat mai pe nicăieri. Boutoutaou n-are valoare, dar Dumnezeu i-a dat în acest sezon bani mai mulți decât și-ar fi imaginat vreodată. Muhar, la fel și exemplele pot continua.

Piteștenii sunt obișnuiți cu insolvența, la FCSB nu a fost cazul. Tofan, Garutti, Oancea, Rădescu, Balaure et com primesc salarii din 3 în 4 luni.

Cum poți să nu învingi jucători precum Tofan, Oancea, Garutti, Rădescu, Balaure obișnuiți cu insolvențele de ani de zile, cu salarii primite din 3 în 4 luni și cu retrogradări succesive? Aha, poți să realizezi nefăcuta doar dacă n-ai atitudine, orgoliu sau bun simț uman și profesional. Asta le-a lipsit în acest meci, ca în multe altele, purtătorilor de tricouri FCSB.

Statisticile au fost irelevante, atitudinea, în schimb, a fost relevantă

Mă doare la bască de statistici. N-au contat nici posesia, nici șuturile, nici cornerele, ci doar atitudinea. FC Argeș le-a oferit îmbuibaților fecesebiști un exemplu de dăruire, de rigoare, și de ambiție de-a nu pierde. Rușinoasă a fost evoluția majorității, excepții fiind Duarte, Târnovanu, Stoian și Radunovic.

Respect pentru muncitorii fotbalului, lehamite de princiari

De partea cealaltă, la FC Argeș merită evidențiați toți muncitorii care și-au respectat meseria, chiar dacă nu pot încă concura cu CV-urile de mucava ale adversarilor. Ipotetic, dacă piteștenii, cu acest lot modest ar avea salariile și condițiile oferite de Becali, ar fi în primele 3 echipe ale campionatului, Cu o singură condiție, să dovedească aceeași modestie și respect față de meserie!