Marcel Pușcaș face praf regula Under 21 după Spania – România 7-1 la tineret: „Cei mai buni jucători români au fost portarul Sandu și “bara”. Altfel era 12-1!”

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După 13 goluri încasate și 0 puncte obținute de cei mari, în doar 4 meciuri din Nations League, colac peste pupăză am urmărit și , dar au scos și cea mai mică posibilitate de-a se gândi la vreun progres din capetele celor care cred că suntem guvernați de bune practici și că am fi modele europene în ale fotbalului și dezvoltării sale.

La U21, contra Spaniei, am repus de la centru de 7 ori în 30 de minute! Regula U21 nu ne-a folosit

Mai pe scurt ne-au pus cu botul pe labe, demonstrându-ne, dacă au cui?, nivelul real în care ne aflăm. La seniori știam, la U21 am aflat. Să primești 7 goluri în 30 de minute nu e de colo. Recunosc.

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Asta a însemnat că din 4 în 4 minute am repus mingea de la centru. Este și asta o performanță, din păcate negativă, deși trebuia să-i spulberăm având ca aliat Regula U21 unică. De 10 ani a fost implementată și face parte din strategia Administrației FRF. Rezultatul contra Spaniei, țară care nu a avut această “idee strălucită”, ne demonstrează inutilitatea ei.

Duo Garcia ne-au demolat. Cei mai buni jucători români au fost portarul Sandu și “bara”. Altfel era 12-1!

Săracii spanioli au venit cu duo Garcia, unul Pablo de la Santander și altul Gonzalo, de la Fulham, fost la Real Madrid, și ne-au demolat visul progresului Regulii strategice, iar cei mai buni jucători ai noștri a fost portarul Sandu și “bara”. Dacă la nivel de seniori prezentul este trist, la nivel de perspectivă suntem catastrofali.

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De ce este inutilă regula? Cum au gândit autorii Regulii U21, cei din FRF? U21, regulă electorală

În primul ea nu a fost inventată de Administrația Burleanu în 2016. Ea a fost implementată în România din anii ’70. Am prins-o și eu ca jucător și generațiile anterioare mie. Ea se adresa strict ligilor inferioare, Divizilor B și C. Pe lângă regula cea veche, care azi vrea să pară nouă, mai exista un campionat de tineret care permitea cluburilor de prim eșalon să- și testeze tinerele talente în acel nivel profesional.

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Dacă tot nu putem institui un campionat al tinerelor talente, hai s-o punem de-o implementare a regulii la profesioniști. Împușcăm doi iepuri. Primul ar fi acela că sărim în ochii producătorilor de talente și-i încurajăm, oferindu-le posibilitatea de-a câștiga bani din niște grile de formare și al doilea, să fim unici și demni de laudă. Primul iepure a avut și avantajul de-a beneficia de voturile multor cluburi de copii și juniori, în special LPS-uri și CSS-uri, al doilea a convins și presa de înnoirile pe care le-au adus, pentru un beneficiu mediatic. Au implementat și au reușit să obțină scurt vreo 70 e voturi din poignet, iar reprezentanții presei care n-au jucat fotbal sau au avut copii pe la juniori au căzut în extaz și adulație întru’ Burleanu și noua Administrație federală.

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Consecințele Regulii U21 sunt nefaste

Când în 2019, România era semifinalista Campionatului european de tineret, se împopoțănau ai noștri federali cu beneficiile regulii, deși 95% dintre fotbaliștii acelei echipe debutaseră în Liga 1 înainte de implementarea din 2016.

Răzvan Marin, Hagi jr, Coman, Cicâldău, Ghiță, Ciobanu șamd aveau zeci de meciuri pe prima scenă la acea oră. Deci nu a produs efecte regula, deși mai toți se băteau cu pumnii în piept a reușită. Astăzi, după 7 ani, contra Spaniei, am ajuns să ne plângem de milă, cu Regulă cu tot.

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Tinerii U21, devin profesioniști cu forța în Liga a 1-a. Concurența lor este mai slabă decât ei

La Liga a 1-a se joacă pe bani, pe mize și unele echipe au și confruntări internaționale. Nu poți face profesioniști în sport cu forța. Da, cu forța pentru că a impune tineri sub 21 de ani, nu întotdeauna având calitățile suficiente și în concordanță cu obiectivul clubului nu înseamnă strategie.

Poate însemna o corvoadă și o falsă închipuire a propriei valori. Un optimism exacerbat în neconcordanță cu posibilitățile reale. E ca și cum ai arunca în ring pe unul căruia îi lipsește eșafodajul unui ABC sănătos și realist.

De ce? Pentru că tinerii n-au o concurență reală. Concurenții lor pe post sunt alți tineri mai slabi decât ei. Cum poți progresa în aceste condiții? 2,3 uneori 4 ani un tânăr este bătut în cuie într-o echipă doar pentru că are o vârstă, nu neapărat și valoare.

80% dintre tineri se pierd în marasmul ligilor inferioare. De ce? Pentru că au fost forțați

Ce se întâmplă după ce-i expiră mandatul vârstei? Dumnezeu cu mila. Peste 80% dintre încercările forțate de-a produce tineri de valoare au eșuat în ultimii 10 ani, valoarea dovedindu-se a fi doar o iluzie.

Ați mai auzit de Ion Robert, Tucaliuc, Pantea, Andrei Vlad, Romario Benzar, Robert Vâlceanu, Mihaiu, Eșanu, Ehmann, Bani, Măgureanu, Mazilu, Dima, Baicu șamd? Cu siguranță și actualii componenți din meciul cu Spania vor îngroșa rândurile ligilor inferioare când vor fi depășit vârsta Under-atului.

Din actualul lot umilit de Spania, la anul vor ieși din acest circuit al selecțiilor Lefter, Ciubotaru, Pașcalău, Dorobanțu, Șuteu, Vulturar, Cr Mihai, Radaslavescu, Burnete și Trică fiind născuți în 2004. Sunt curios ce se va întâmpla cu ei pentru că niciunul, cu excepția lui Vulturar, nu poate fi capabil în mod real să-i înlocuiască, la 23 de ani, pe seniorii primelor 4 echipe din campionat.

Cum ar putea-o face Cr.Mihai cu Mărginean, Soro, Armstrong sau Cârjan, de exemplu?

Fotbaliștii valoroși n-au nevoie de reguli

De când e fotbalul pe planetă fotbaliștii au fost promovați, au jucat și au abandonat. E ciclul normal al vieții, fără reguli și fără obligații unice.

Sau crede cumva FRF-ul că fotbaliști precum, Mutu, Chivu sau Hagi au avut nevoie de reguli? Nici măcar lui Stanciu nu i-au trebuit pentru a bifa 90 de selecții.

Cuvintele cheie ale FRF nu fac nici cât o ceapă degerată

Alături de inepta Regulă U21, Viziune, sustenabilitate, predictibilitate, reziliență, educație, grassroots, valori, comunitate, identitate, unitate, guvernanță, bune practici, Administrație, integritate, reformă instituțională, valori sociale, UEFA, FIFA, fotbal de bază, merchandising, academii, regula U21, implementare șamd sunt cuvintele cheie ale FRF în ultimii 12 ani.

Wow, ce frumos sună! Doar că ele nu fac nici cât o ceapă degerată.

Avem sloganuri, nu și fotbal. Fotbalul lui Zavaidoc

Dar unde a fost fotbalul real în toată această perioadă?

Se pare că în afară de abureală, ADMINISTRAȚIA FRF nu a oferit nimic.

Un blabla perpetuu, ca o placă deja învechită și plictisitoare cu muzica lui Zavaidoc.

Cum altfel să percepem toate aceste vorbe goale în contextul unui fotbal dezastruos ajuns pe locul 60 în lume.

Fotbaliștii și Hagi sunt vinovați fără vină. Chiar victime. FRF-iștii nici usturoi n-au mâncat, nici gura nu le miroase

, vor prinde a grăi public susținătorii ei plătiți. Ea a fost animată de cele mai bune intenții.

Nu ea a fost cea care l-a numit pe Curelea, fără pic de experiență în munca cu tinerii și în ale antrenoratului, nu ea face selecții în diaspora și găsește tineri capabili să scoată mingea din propria poartă de 7 ori în 30 de minute, Adicătelea, nici usturoi n-au mâncat și nici gura nu le miroase.

Alții sunt de vină. Rădoi, Contra, Mutu, Iordănescu, Lucescu, Hagi sunt principalii suspecți

De vină sunt alții, fie că s-au numit Rădoi, Contra, Mutu, Lucescu, Iordănescu sau, mai nou, Hagi.

Ce bine și confortabil e să abați atenția de la propria-ți neputință și să continui neafectat huzureala profesională și materială, nu-i așa?

Vom auzi în curând, cum s-a întâmplat adesea, că strategia FRF este una model, că situația politică se reflectă și în sport, că situația financiară lasă de dorit, că statul nu încurajează sportul și alte baliverne.

Suntem pe locul 60 cu tendință de 65 până la sfârșitul anului

Doar că, ce să vezi? Bosnia, Ungaria, Cehia, Polonia, Kosovo, Grecia, țară aflată timp de 13 ani în Junk, Croația, Serbia, Slovacia, Costa Rica, Panama, Congo, Ucraina, aflată în război, Iran, Mali sunt peste noi în clasamente.

Nici în aceste țări nu curge doar lapte și miere. Deci, cine e de vină?