Marcel Pușcaș, acid cu Florin Tănase după Sepsi – FCSB 0-0: „Zici că-i buricul târgului!”. Comparație între transferurile celor două echipe: „Decât Labonni, mai bine Mawa și Oberlin”

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Pe de o parte, Sepsi trebuia să-și dovedească capacitatea de a redepăși statutul de nou-promovată într-o confruntare cu cea mai emblematică echipă a țării, de cealaltă parte ex-militarii, deveniți FCSB-iști, rămân încă prizonierii expresiei „Faci ce spune Becali”, devenită deja axiomă și care este de multă vreme o sabie a lui Damocles deasupra capetelor tuturor angajaților latifundiarului.

Când vor confirma noile transferuri de la FCSB?

Confirmă, au ba, noile transferuri de ambele părți? Reușesc ai lui Baciu să iasă din tenebrele intrării în formă sportivă și a omogenității? Cea referitoare la Gigi Becali și la felul său de a conduce fotbalul însemna strict alcătuirea primului 11 și efectuarea schimbărilor. Lumea s-a obișnuit cu stilul.

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Un stil mult hulit de unii, devenit tabu. Place sau nu, cu acesta s-au câștigat trofee și uneori clubul a avut evoluții onorabile, pentru calitatea fotbalului românesc, în Europa. Nu mai pun la socoteală sutele de milioane de euro încasate din transferuri de-a lungul vremii. Vreo 3 sute. Nici secuii lui Dioszegi n-au fost lipsiți de probleme. Grijile financiare exprimate public sunt la ordinea zilei în Sfântu Gheorghe. Vor veni sau nu banii de la Guvernul maghiar?

Cu Tănase sau fără el, FCSB joacă la fel

Cum echipele nu mai sunt cele de altădată, nemaiparticipând în Cupele europene, miza a fost simplă: obținerea punctelor puse în joc. Nu știm dacă FCSB va câștiga titlul și nici dacă Secuii vor rămâne pe prima scenă. Mai este mult până departe. Mai în gândurile tuturor se punea întrebarea, Joacă, sau nu, Tănase titular?

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„Tănase joacă atunci când vreau eu”, zicea ante meci patronul. „Tănase nu trebuia readus la echipă”, zicea prietenul Andone. S-a făcut din acest băiat un adevărat buric al târgului. Zici că-i epicentrul, dacă nu al pământului, măcar al fotbalului românesc. O fi un bun fotbalist, dar doar de uz intern. Până acum, în acest început de sezon nu a confirmat. Cu el cu tot, AUDA a câștigat cu 7-3 dubla și tot cu el, 60 de minute în teren, Farul nu a putut fi învinsă.

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Transferurile lui Sepsi, mai bune și mai ieftine

Patronul a dat liber la intrarea de la început pe teren a nou transferaților Batubinsika, Gnahore, Bautautaou și proaspătului revenit din America, capverdianul Juao Paulo. Probabil credea că doar câteva zile, poate săptămâni de pregătire le-au fost suficiente ca din punct de vedere fizic aceștia să facă față. S-a înșelat.

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În prima repriză, Sepsi a fost echipa mai bună, mai agresivă, mai clară în joc, mai doritoare de victorie. Și-au creat ocazii, iar transferurile puține , dar bune, făcute de Burcă pe bani mărunți și nu pe milioane de euro s-au dovedit mai inspirate decât ale adversarilor. Oberlin și Mawa au răvășit apărarea ex-stelistă, viteza dezvoltată de către aceștia fiind neobișnuită pentru fotbalul nostru. Mi-au plăcut și siguranța lui Karamoko din apărare, dar și dezinvoltura lui Doru Andrei.

Oberlin și Mawa au răvășit apărarea ex-stelistă, viteza dezvoltată de către aceștia fiind neobișnuită pentru fotbalul nostru. Mi-au plăcut și siguranța lui Karamoko din apărare, dar și dezinvoltura lui Doru Andrei. Bîrligea a rămas același inodor, incolor și insipid ca în meciurile precedente. În cea de-a doua parte, nici măcar introducerile lui Radunovici, Octavian Popescu sau Stoian n-au adus claritate superioară jocului.

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Sigur că interesul major a fost evoluția bucureștenilor. Să nu uităm că Tănase, Bîrligea, Oct Popescu, Târnovanu( a fost pe bancă de această data) sunt și componenți ai lotului național. Chiar dacă în a doua parte FCSB a mai echilibrat jocul, nu se poate vorbi de o evoluție superioară a acestora.

Noii jucători sunt nepregătiți sau n-au valoare? Aceasta-i întrebarea

Încă n-am înțeles dacă jucătorii lui Baciu nu sunt pregătiți, nu sunt omogeni, sunt saturați și îmbuibați de banii patronului ? Concluzia meciului este că FCSB are mult de lucru, dar și de furcă în acest campionat, iar secuii de la Sepsi vor face surprize.

Decât să fi adus «Labonni», era mai bine cu Oberlin și Mawa. E doar o chestiune de interpretare a valorii și atitudinii demonstrate în jocul de la Sfântu Gheorghe. Mai am o remarcă la adresa gazdelor în privința stării gazonului. Acesta a arătat impecabil, nevenindu-mi a crede că suntem în Superliga României.

FCSB a câștigat un punct și Gigi este mulțumit

Întrebarea finală ar fi dacă bucureștenii au pierdut două puncte sau au câștigat unul? Cred că a doua variantă este cea corectă. Sepsi a fost echipa mai combativă, Dacă până și Gigi a fost mulțumit de rezultatul final, de ce l-aș contrazice?

Deși nu s-a înscris, până la urmă meciul a fost unul plăcut. Mai este timp pentru remanieri și ajustări. Campionatul nostru încă n-a început. Vom ști adevărul din septembrie încolo.