Marcel Puşcaş lansează o nouă teorie a conspiraţiei în fotbalul românesc. De ce ar putea pierde campioana României, CFR Cluj, meciul de la Sepsi!

Ultimul loc de play-off se va juca între Sepsi Sf. Gheorghe şi FC U Craiova. Covăsnenii au un punct avans şi un meci mai puţin disputat, după ce au câştigat la masa verde meciul cu oltenii, din cauza scandărilor xenofobe.

Însă, echipa lui Cristiano Bergodi are un program teribil în ultimele două etape. Joacă împotriva campioanei CFR Cluj şi a vicecampioanei FCSB, astfel că oltenii au şansa lor la calificarea în play-off, chiar şi fără rejucarea meciului cu Sepsi, întrerupt de .

Marcel Puşcaş, preşedintele celor de la FC U Craiova 1948, a lansat o nouă teorie a conspiraţiei în fotbalul românesc. Oficialul se teme că CFR Cluj ar putea să cedeze deliberat meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe, pentru a-şi asigura şase puncte în play-off:

“Pe principiul pierdem noi azi 1,5 puncte în campionatul regulat prin înjumătățire și câstigăm 6 puncte în playoff. Ce-ar fi de mirare? Profitul în puncte ar fi de 4/1, în favoarea CFR”, se arată într-un fragment din postarea de Facebook a lui Marcel Puşcaş.

Sepsi, matematic în play-off dacă va câştiga împotriva lui CFR Cluj!

Trei puncte pentru Sepsi Sf. Gheorghe în meciul cu CFR Cluj ar califica echipa covăsneană matematic în play-off, cu o etapă înaintea finalului regulat. Asta, dacă victoria la masa verde a lui Sepsi în faţa lui FC U Craiova, rămâne şi după decizia Comisiei de Apel.

Marcel Puşcaş lasă de înţeles că în acest scenariu, Sepsi Sf. Gheorghe va fi aliatul celor de la CFR Cluj în play-off, iar campioana României ar avea asigurate şase puncte din cele două dueluri cu echipa lui Bergodi.

Clasamentul din lupta la play-off:

FCSB o vrea pe FC U Craiova în play-off: “Le va bate Mititelu de nu ai să vezi! Dumnezeu va face dreptate”

În schimb, FC U Craiova este considerată o aliată a rivalilor de la FCSB, mai ales că Gigi Becali a turnat gaz pe foc şi a declarat că ar prefera echipa lui Adrian Mititelu în play-off, dar nu pentru a face alianţe cu oltenii:

„Îl vreau pe Mititelu, nu Sepsi. De ce? Nu ca să am eu un aliat, ci să am pe unul care să bată celelalte echipe. Le va bate Mititelu de nu ai să vezi! Dumnezeu va face dreptate. Am încredere în Mititelu.

Are echipă bună, joacă fotbal. Vreau și eu un… Dar oricum nu voi avea nevoie. Îi bat pe toți. Îi năucesc în toate cele 10 meciuri. La revedere!

“E bine să fie și derby în Craiova, să fie război mare. Oricum Craiova lui Rotaru nu va conta”

Nu există alianțe în play-off. Nu fac o alianță împotriva mea. Echipele sunt împotriva mea individual. Mititelu nu e. Își va da viața cu ăia, iar cu mine… Și pe mine vrea să mă bată, dar nu va fi așa înrăit. E bine să fie și derby în Craiova, să fie război mare. Oricum Craiova lui Rotaru nu va conta.

Mititelu îi are pe Bahassa, Bauza și Baeten. Și Baeten e bun. Are trei jucători valoroși. Îl are și pe Achim. Nici în tinerețe nu juca așa. El le face totul jocul”, a spus Gigi Becali.

FC U Craiova va evolua în ultima etapă împotriva lui Hermannstadt, în timp ce Sepsi va întâlni FCSB. Echipa lui Cristiano Bergodi îşi asigură locul în play-off cu o victorie în ultimele două etape, ori cu CFR Cluj, ori cu FCSB.