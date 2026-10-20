Marcel Pușcaș, necruțător după ce FCSB s-a chinuit cu Voluntari: „Barosani la conturi, rapsozi la fotbal”

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, de la Edi Iordănescu, Dan Petrescu, Mihai Stoichiță, vecini ai stadionului și până la eternul trubadur, Nea Gică port-drapelul alb- albastru Voluntarian. Deloc de neglijat prietenul Miron Cozma, un mare fan, de dată recentă, al echipei din nordul capitalei.

Titularizarea lui Radunovici, o normalitate

La început de meci, ziarele erau surprinse de modificarea făcută de Reghecampf care consta în titularizarea, în sfârșit, a lui Radunovici.

Personal n-am fost deloc surprins. Mi s-a părut o normalitate.

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Era anormal ca un titular al naționalei Muntenegru să fie rezerva unor Arad sau Joao Paulo. La experiența, seriozitatea și constanța muntenegreanului normalitatea era să fie de neînlocuit într-o echipă aflată mereu în schimbare de efectiv. Mai mult, trebuia să fie și căpitanul ei.

Nu Muhar, nu Drăguș, nou veniți, ci el, Risto Radunovici. A șutat, i-a temperat, a inspirat încredere nu prin salariu ci prin atitudine. Poate fi unicul pilon pozitiv al unei echipe care se caută. Bravo lui Reghe!

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Ritmul n-a fost rău. Au fost ocazii, o bună circulație. Meciul a fost plăcut.

FCSB-iștii de la frizer la hairstyliști

A fost impresionantă ferchezuirea jucătorilor. Toți au fost tunși, rași, frezați. Pe vremuri veneau frizerii la stadion, acum se duc fotbaliștii la hairstylisti. Ne-am dat naibii.

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Garita ca Odile din Lacul lebedelor. A executat Fouettes consecutivi pentru impresionare.

Garita lebăda neagră vs Stoian, lebăda albă

Nu mi-a displăcut de această dată evoluția masivului Garita. A ratat, dar a și marcat. A părut desprins din rolul Odile din Lacul lebedelor care încerca să-l vrăjească pe Prințul Siegfried( Gigi Becali) că ar fi Odette, o lebădă albă (Stoian). S-a mișcat pe pași de fouettes consecutivi realizându-și scopul.

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Impresionant, dar doar contra lui nea Gică et comp.

Despre Odette(Stoian), Mihai Stoica declara premergător meciului că “ se antrenează bine și că mai toate fazele de atac trec sau ajung la el la antrenamente”.

Ciudat, atunci de ce nu e titular? De frică ? De frică de-a lua bani frumoși pe el? De ce, de ce? De neînțeles.

Guțea titular, Stoian rezervă. Ciudat

. De la Voluntari. El joacă, iar cel nu mai prejos decât el, Stoian, se uită de pe bancă la meci.

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La FCSB salariile mari au fost schimbate cu altele mai mici.

Milioanele dominate de zecile de mii.

Muhar și Korenica, cu salarii de 70000 de euro lunar, au fost înlocuiți la pauză cu Arad și Joao Paulo cu jumate din salariile primilor.

După egalarea din minutul 60, reușită de Guțea, așteptam cu toții intrarea artileriei grele de la FCSB. Gnahore, Boutoutaou, Politic erau armele secrete ale fostei campioane. Ultimii doi au și intrat în locul lui Radunovici și Cisotti.

Au avut posesie, dar n-au făcut copii.

Ce să vezi?, ocaziile mai mari au aparținut tot ilfovenilor. Cum naiba milioanele să fie dominate de zecile de mii?

FCSB-iștii au avut posesia, dar nu făceau copii. Nu se lega nimic.

Barosani la conturi, rapsozi la fotbal

Barosanii conturilor păreau mai degrabă rapsozi ai fotbalului.

‘Geaba i-a rupt Reghe în pauza competițională, ‘geaba eternul Neubert îi face puternici la mușchi de ani de zile.

Stoian aduce victoria din nou

În minutul 78 se produce încă o schimbare la FCSB. Ultima. Intră în sfârșit tânărul Stoian care se pregătește exemplar și este model la antrenamente.

Ce să vezi? Înscrie copilul pentru 1-2 în minutul 85.

Ce dovadă mai clară mai trebuie cuiva pentru a fi titularizat? Este al doilea meci consecutiv în care aduce punctele mult dorite echipei.

Deși victoria le-a parvenit, FCSB a jucat deplorabil în repriza secundă.

Le-a trecut glonțul pe lângă ureche.

Au meritat victoria per ansamblu, dar încă e ceva putred în jocul lor. Până când, pentru că așteptările sunt mari

Au ajuns pe loc de playoff, dar e mult până departe.

Cât să mai dureze?