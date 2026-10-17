Marcel Pușcaș, necruțător după Rapid – Corvinul 2-0! I-a dat nota 4 și l-a desființat: „Lent, previzibil și defazat”

ADVERTISEMENT

Iată că după 34 de ani cele două echipe se întâlnesc din nou. M-au năpădit amintirile unui Corvinul-Rapid( 9-0) disputat acum 41 de ani. Habar n-am cum au trecut. Am jucat în acel meci și a fost de departe cea mai groaznică înfrângere suferită de mine în fotbal. Țin minte că mă certam cu regretatul Nae Manea în teren, el susținând că trebuie să jucăm mai defensiv, la 3-0 pentru hunedoreni, iar eu că dimpotrivă.

Marcel Pușcaș, amintiri dureroase înainte de Rapid-Corvinul 2-0: „Cea mai groaznică înfrângere din fotbal”

Au fost alte vremuri și alți combatanți. Poate și alt fotbal, desi mă îndoiesc nițel. N-a fost un meci Wow. . Totuși trebuie tras și un semnal de alarmă dacă nu au obținut niciun corner în prima repriză și nici măcar posesie superioară. Doumbia este un punct sensibil, așa cum sunt și oscilațiile de formă ale lui Moruțan, Stojilkovic, Grameni. Noroc cu liderii Pașcanu, Onea și Dobre care au avut realizări personale.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Corvinul a făcut o primă repriză bună. .

Notele lui Marcel Pușcaș după Rapid – Corvinul 2-0

Rapid București

UNGUREANU(6,5)- A ieşit bine la o centrare în minutul 18. Uneori a fost ezitant, dar a salvat o mare ocazie în finalul meciului. Poate progresa.

Din nou Onea a fost decisiv

ONEA(7)- A avut de furcă cu Pârvulescu în prima repriză. A fost mai activ în partea a doua a meciului, ca de obicei. A obținut un penalty în minutul 58 și a centrat foarte bine pentru Dobre la golul doi al giuleștenilor. Foarte util

ADVERTISEMENT

PAȘCANU(6,5)-Nu a avut mari probleme. Un joc bun.

KRAMER(6)-Este sigur în intervenții

QUEDRAOGO(5)- Era să înscrie un autogol în minutul 29 neapreciind bine traiectoria mingii. Parcă stătea pe călcâie, cum se zice. Nu și-a ajutat echipa în ofensivă aproape deloc.

ADVERTISEMENT

GRAMENI(5)- A avut o ocazie în minutul 15, În rest destul de neinspirat.

Doumbia, cuiul lui Pepelea. Tânăr, genovez, dar modest

DOUMBIA(4)- S-a ascuns după adversar. Nu contribuie la progresia jocului. A fost lent, previzibil și defazat. Sunt jucători mai buni ca el în Liga a 2-a.

ADVERTISEMENT

Periculosul Dobre- MVP-ul meciului

DOBRE(7,5)- A șutat periculos în minutul 33 și a deschis scorul din penalty în minutul 58. A avut o mare ocazie în minutul 62. A mai înscris și în minutul 77 la o centrare a lui Onea. A fost singurul rapidist care a șutat la poarta adversă.

MORUȚAN(4,5)- A fost șters în prima repriză. Chiar confuz.

KAMARA(5,5)-Viteză bună, prezent în joc. O prestație bunicică.

Stojilkovic inexistent în acest meci

STOJILKOVIC(4)- Șters, aproape inexistent. A fost schimbat justificat cu Petrila în minutul 71.

ADVERTISEMENT

PETRILA(5)-A intrat în minutul 71 în locul lui Stojilkovic. Poate mai mult de atât

JAMBOR(5)-A intrat în minutul 71 în locul lui Kamara

BUBANJIA(5)- A intrat în minutul 76 în locul lui Dobre. Nimic deosebit.

R POP– A intrat în locul Lui Moruțan în minutul 85. Puțin pentru a primi notă.

SINYAN-A intrat în minutul 85 în locul lui Grameni. Puțin pentru a primi notă.

CORVINUL HUNEDOARA

S-au tăiat ca maioneza

C SANDU(6)- A avut o intervenție excelentă în minutul 33 la un șut al lui Dobre. Extrem de sigur pentru vârsta lui.Trebuie să fie mai atent la degajări. Nu a greșit la golurile primite. Are șanse mari de progres.

F IACOB(5,5)-A alternat bunele cu cele rele, totuși a făcut faza dublă

FL ILIE(6)- Sigur în intervenții și la construcție. A fost schimbat la pauză cu Ivancevic pe motive fizice.

Manolache un pasator foarte bun

MANOLACHE(6)- Pasator excelent. Și-a împins echipa în atac. Preferă pasele între linii și în diagonală. A primit cartonaș galben gratuit, acordat de fratele lui Istvan Kovacs, Szabolcs. A greșit în minutul 62 scăpându-l din marcaj pe rapidul Dobre. Pentru cartonașul galben primit a fost înlocuit cu Abualnadi în minutul 65

Neacșa a greșit inexplicabil

NEACȘA(4)- Sigur pe el și cu tehnică bună. Un joc bun până la penalty. Din păcate a greșit în minutul 58 fiind neglijent, comițând un fault asupra lui Onea. Inexplicabil pentru experiența lui. Greșeala l-a costat două puncte la notare.

CĂRĂRUȘ(5)- A depus efort, a fost în joc, dar a și greșit pase elementare.

RIBEIRO(5)-O bună clarviziune. S-a stins repriza a doua.

YEBOAH(4,5)- A încasat un cartonaș galben în minutul 12. Efort bun, gândire modestă, a încetinit jocul. A fost schimbat justificat în minutul 65 cu M Bratu. Sunt în liga a 2-a jucători mai buni ca el.

FABRY(5,5)-Travaliu bun, execuții bune, puțin cam lent.

Pârvulescu, cel mai bun corvinist

PÂRVULESCU(6,5)-Activ, incisiv, viteză bună, a șutat și a fost periculos. S-a stins în repriza a doua.

GILLARD(6)-Este speculant, cu calități bune în ciuda înălțimii. A avut ocazii.

IVANCEVIC(5)- A intrat la pauză în locul lui Florin Ilie. A fost nesigur în intervenții.

M BRATU(5,5)- A intrat în minutul 65 în locul lui Yeboah. A fost activ.

ABUALNADI(4)- A intrat în minutul 65 în locul lui Manolache. A greșit marcajul la Dobre la golul doi încasat.

D ALBU-A intrat în locul lui Ribeiro în minutul 80. Nu poate fi notat pentru minutele jucate.

ROGER– A intrat în minutul 80 în locul lui Cărăruș. Nu poate fi notat pentru minutele jucate.

Explicația notelor: