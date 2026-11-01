Sport

Marcel Pușcaș, note de la 4 la 8 după Dinamo – UTA 2-0: „O decepție!” Cine a fost ales MVP

Marcel Pușcaș
01.11.2026 | 23:41
Marcel Puscas note de la 4 la 8 dupa Dinamo UTA 20 O deceptie Cine a fost ales MVP
opiniile fanatik
Marcel Pușcaș a dat note după Dinamo - UTA 2-0. Cine a fost ales MVP. Foto: colaj Fanatik.
Marcel Pușcaș a dat notele după Dinamo - UTA 2-0. Remarcații meciului au fost Armstrong de la Dinamo și Alin Roman de la UTA.
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Deși cluburile de azi sunt la poli opuși și ca lot și ca finanțe, UTA nu mi-a lăsat o impresie proastă. Rezultatul final este echitabil, dar puțin mai mare atenție la faza defensivă nu le-ar strica dinamoviștilor, nu de alta, dar nu în fiecare zi joci contra UTA-ei. Jocul lor de pase a plăcut, nu și eficiența.

Notele lui Marcel Pușcaș după Dinamo – UTA Arad 2-0. Armstrong excelent, Karamoko o decepție

Opruț, Irimia, Zandbergen și Karamoko mi s-au părut sub nivelul colegilor pe de o parte, iar de la arădeni Ouaneh, Rosa, Pospelov și Abdallah au fost cam cei mai slăbuți. Mai trebuie remarcate și diferențele de efectiv. Pe banca bucureștenilor au fost 12 jucători, pe când la arădeni doar 7. Asta spune multe despre joc, scor și locul în clasament.

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DINAMO

BELLAAROUCH (6)- A fost și bun, dar și norocos, arădenii șutând de două ori în bară

IRIMIA (5) – Mai bun decât în meciurile precedente. A urcat mai mult, a şi centrat în prima repriză. În cea de-a doua a revenit la vechile metehne. A fost înlocuit cu Benavides în minutul 83.

Pascual, din nou bun și eficient

PASCUAL (6) – Acelaşi jucător cerebral, elegant şi sigur. Din păcate a încasat un cartonaş galben în minutul 77.

STOINOV (7) – Sigur, simplu şi eficient.

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OPRUȚ (5) – A depus efort, dar nu prea i-au ieșit centrările în prima repriză. În a doua tot modest.

Armstrong, cel mai bun fotbal din viața lui. În România

ARMSTRONG (8) – Mereu activ, centrează bine, a și înscris în minutul 44. A impulsionat atacul. A fost MVP din nou. A fost înlocuit cu Tarbă în minutul 83

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SORO (6) – Jucător esențial pentru Dinamo. Stă bine în teren, inteligent, harnic.

VERRETH (5,5) – N-a dat pe dinafară. A greșit pase și este lent. Are inteligența să se plaseze bine. Se scoate, cum s-ar zice, dar nu a impresionat.

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Pinto a înscris și a fost schimbat după 3 minute

PINTO (6,5) – Destul de șters în prima repriză, dar a înscris în minutul 66. Poate mai mult. A fost înlocuit cu Karamoko în minutul 70

ZANDBERGEN (5)- A ratat o mare ocazie în startul întâlnirii. În rest destul de șters și el. A fost înlocuit cu Musi în minutul 87.

CÎRJAN (6) – Bun pe spații mici. A vrut, dar nu a reușit prea multe. A fost înlocuit cu Hintsa în minutul 87

Decepția Karamoko

KARAMOKO (4) – A intrat în minutul 70 în locul lui Pinto. Slab joc.

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BENAVIDES – L-a înlocuit pe Irimia  în minutul 83. Nu poate fi notat pentru timpul jucat.

A reintrat Musi

MUSI – L-a înlocuit pe Zandbergen în minutul 87. A jucat prea puțin pentru a fi notat.

TARBĂ – A intrat în locul lui Armstrong în minutul 83. A jucat prea puțin pentru a fi notat.

KARAMOKO (4)- A intrat în minutul 70 în locul lui Pinto. Slab joc.

HINTSA – A intrat în locul lui Cîrjan în minutul 87. A jucat prea puțin pentru a fi notat.

Notele lui Marcel Pușcaș pentru jucătorii de la UTA după 0-2 cu Dinamo

Rosa și Ouaneh, buni de liga a 2-a

ROSA (4) – Are reacție bună, dar a fost ezitant uneori, iar alteori neinspirat. A și degajat greșit. Sunt în liga a doua mai buni ca el. Cu mult.

OUANEH (5) – Calități fizice bune. Rudimentar.

BENGA (6) – Mereu sigur pe el. Nu ai ce să-i reproșezi.

POSPIELOV (5) -N-a ieșit la întâmpinarea lui Armstrong în minutul 44. I se datorează primul gol primit.

ALOMEROVIC (5,5) – A avut de furcă și cu Armstrong și cu Irimia. S-a achitat de sarcini în zona lui. A fost schimbat cu Bădescu în minutul 85.

S MINO (5,5) – Inteligent, joacă bine între linii, rază mare de acțiune. A fost înlocuit cu Ivanov în minutul 73

Alin Roman merita mai mult de la fotbalul românesc

A ROMAN  (6,5) – Cerebral, clarviziune, dar parcă a încercat decisiva prea des. A șutat, a avut ocazia de a înscrie. Un bun fotbalist. Pentru România.

EL SAWY (5,5) – Are personalitate și  mari perspective. A fost înlocuit cu Țăroi în minutul 73.

PAPEAU (5,5) – Rapid, tehnic, fantezie. A șutat la poartă, Poate decide un meci de unul singur. În România, bineînțeles.

ABDALLAH (5)-Masiv, destul de șters  în joc. Poate mai mult de atât.

M COMAN ( 5,5) – Puternic, oportunist, dar faultează prea des. O viteză în plus i-ar prinde bine. A fost înlocuit cu Tzionis în minutul 57.

Tzionis – bune și rele în meci

TZIONIS (5,5) – A intrat în minutul 57în locul lui Coman. Viteză bună, a greșit o paă care a dus la golul lui Pinto din minutul 67. A provocat un cartonaș galben acordat lui Opruț și a avut o ocazie bună, dar ratată în finalul jocului

BĂDESCU (4,5) – A intrat în locul lui Alamerovic în minutul 73. Modest în această partidă

ȚĂROI (5,5) – L-a înlocuit pe El Sawi în minutul 73. A fost destul de activ, dar meciul era practic încheiat

IVANOV (4,5) – A intrat în locul lui Mino Sota în minutul 73. Nimic deosebit.

Explicația notelor:

  • NOTA 1 – Se acordă pentru vicieri de rezultat, vânzări de meciuri, non-combat sau pariuri.
  • NOTA 2 – Se acordă pentru eliminări din motive de indisciplină/vociferări, injurii, semne obscene sau faulturi horror.
  • NOTA 3 – Se acordă pentru o greșeală/eroare fatală în meci.
  • NOTA 4 – Se acordă jucătorilor sub nivelul general al partidei/gafe mari, apatie, joc la alibi.
  • NOTA 5 – Se acordă celor care sunt utili, dar nu ies cu nimic în evidență. Fac act de prezență.
  • NOTA 6 – Se acordă pentru implicare, spirit colectiv, combativitate, dar fără realizări personale deosebite.
  • NOTA 7 – Se acordă jucătorilor utili, cu realizări concrete.
  • NOTA 8 – Se acordă fotbaliștilor care au făcut diferența, dar au rămas constanți pe toată durata evoluției, fără realizări excepționale.
  • NOTA 9 – Se acordă doar jucătorilor decisivi și sclipitori.
  • NOTA 10 – Este doar NOTA lui DUMNEZEU!
    * Notele cu zecimale nu modifică esential criteriile avute în vedere la evaluare.
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Marcel Pușcaș
Marcel Pușcaș
Marcel Pușcaș este analist FANATIK, fost internațional, antrenor și conducător de club. Scrie despre fotbalul românesc, echipa națională, SuperLiga și marile subiecte din sport.
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