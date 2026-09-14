ADVERTISEMENT

A fost meciul bogaților de pe locul 9 contra săracilor de pe locul 4. A fost meciul unei bănci de milioane (FCSB) contra unei bănci no-name (Petrolul). Totul s-a întâmplat pe noul gazon al Arenei Naționale. Mai toate privirile au fost ațintite asupra așa-ziselor vedete din Ghencea. Scuze, din Berceni, că în Ghencea sunt alții. Petrolul a pus probleme, jucând deschis, uneori și inteligent. Retragerea de neînțeles a ex- militarilor în repriza secundă a permis relansarea meciului. FCSB are mari probleme defensive, iar petrolul va pune mari probleme tuturor în campionat. Mai trebuie să-ți rezolve problemele financiare, A fost un meci frumos, cu goluri și ocazii.

Notele lui Marcel Pușcaș pentru FCSB după 2-2 cu Petrolul

TÂRNOVANU (6,5) – Evoluție bună și sigură. Nu a greșit la golul Petrolului.

Labonne peste Crețu. La salariu

LABONNE (4,5) – A jucat simplu ușor temător. Contribuţiile în atac au fost aproape inexistente. N-are nimic peste Crețu. Poate doar salariul.

ADVERTISEMENT

DAWA (4,5) – L-a scăpat din marcaj pe Nlundulu la golul acestuia din minutul 2. A fost nesigur în aglomeraţie şi neatent la pase. A comis-o din nou, ca de obicei. A reușit totuși să nu-și înghită ciunga în timpul meciului.

BATUBINSIKA (5) – A pasat de câteva ori neglijent. Are serioase probleme tehnice.

PĂDURARIU( 5,5) – A fost sub nivelul ultimelor evoluții. A primit și un galben la un fault inutil

ADVERTISEMENT

Korenica da, Muhar încă nu

MUHAR (4,5) – A avut prea multe atingeri de balon când era în posesie organizând astfel defensiva ploieșteană. când aceștia au deschis scorul. Prea puțin pentru salariul primit. A fost schimbat justificat la pauză cu Gnohere.

ADVERTISEMENT

ARAD (5,5) – Nu a excelat, dar și-a asumat executarea penaltiului obținut de Garita în minutul 9 semn că nu stă rău cu moralul de concurs în ciuda puținelor minute jucate.

ADVERTISEMENT

MICULESCU (5,5) – A început bine, dar încă se văd carențele fizice. Are forță și poate mai mult. A fost schimbat justificat cu Drăguș în minutul 70

CISOTTI (6) – N-a fost ca în alte meciuri. Nu a greșit și a centrat bine pentru ocazia lui Korenica din minutul 15, dar este întotdeauna demarcat și primul la minge.

ADVERTISEMENT

Korenica, MVP-ul meciului. Este mai viu ca Tănase.

KORENICA (8) – Cel mai bun jucător de pe teren. În sfârșit o achiziție bună care n-are nevoie de timp pentru integrarea în echipă. A fost activ, a pasat, a șutat la poartă și a înscris. . Așa da.

Garita, ca elefantul între bibelouri

GARITA (6,5) -A obținut penaltiul din minutul 9. A pus mari probleme fundașilor centrali adverși. A alergat mult și a fost activ. A ratat câteva bune situații de-a înscrie.

GNAHORE (5) – A intrat la pauză în locul lui Muhar. N-a strălucit, dar a centrat bine pentru ocazia lui Garita din minutul 60. La final mi s-a părut debusolat și incoerent.

DRĂGUȘ (5) – A intrat în locul lui Miculescu în minutul 70. Mai are nevoie de timp.

JOAO PAULO (5) – A intrat la pauză în locul lui Arad. A alergat mult. S-a panicat pe finalul meciului.

BOUTOUTAOU (5,5) – A intrat în locul lui Korenica în minutul 79. A pasat bine în câteva rânduri. Mai bine decât în alte rânduri. Bun pe spații mici.

STOIAN – A jucat prea puțin pentru a fi notat

Notele lui Marcel Pușcaș pentru Petrolul după 2-2 cu FCSB

Petrolul cu Nlundulu la atac. Era bun și la FCSB

ZIMA(6,5) – Destul de sigur. N-a greșit la golurile primite.

ȚUȚU (6) – A fost neglijent în minutul 9 când a provocat penaltiul transformat de Arad. A fost activ, participând și la faza de atac. Are personalitate și șanse de progres.

MALULA (7) – A șutat excelent în minutul 27, punându-l la grea încercare pe Târnovanu. A pasat bine și a și înscris în minutul 66.

ZAIAN (4) – A greșit flagrant la golul lui Korenica. Neatent și nesigur.

DUMITRESCU (5,5) – Nu a demonstrat nicio rată de progres în ultimii 3 ani. Din păcate. Jucător liniar, previzibil. A centrat bine de câteva ori în cea de-a doua repriză.

VEGA (4,5) – Modest, aproape invizibil. Sub nivelul coechipierilor în acest meci.

HANCA (5,5) – Mai bun în atac decât în faza defensivă. A greșit și el la golul înscris de Korenica în minutul 27. A fost prezent în joc, dar nu a realizat nimic decisiv.

FLORES (6) – A jucat bine, bun pasator și a demonstrat o bună clarviziune.

MARTINS (6,5) – A contribuit la golul înscris de Nlundulu din minutul 2. Tehnică bună. O viteză în plus nu i-ar fi stricat.

NLUNDULU (6,5) – A înscris, a fost activ și periculos, A avut și altă ocazie de-a înscrie. A primit inutil un cartonaș galben care i-a scăzut nota de la 7.

TEIXEIRA (6,5) – tehnică bună, i-a pus serioase probleme lui Pădurariu. A centrat bine și a fost activ.

IONIȚĂ (4) – L-a schimbat pe Hanca în minutul 67. Nimic deosebit

HUSEYNOV – A jucat prea puțin pentru a fi notat

LUDEWIG – A jucat prea puțin pentru a fi notat

CĂPUȘĂ – A jucat prea puțin pentru a fi notat

Israel – a jucat prea puțin pentru a fi notat

Explicația notelor: