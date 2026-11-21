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Marcel Pușcaș a dat notele după Dinamo – Petrolul 0-1. Cine s-a remarcat: Primăria Capitalei, administratorii stadionului din Slobozia și galeria dinamovistă, care a tras de cablul VAR-ului, provocând căderea monitorului.

Dinamo, interzisă pe Arena Națională

În prima etapă a returului, Dinamo a jucat la Slobozia. E ca și cum Liverpool ar juca meciurile de acasă la Chester sau Bootle ori Dortmund la Bochum. Din capul locului, anomalia este enormă și unică. Doar în România este posibil.

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dă pe dinafară cu celebrul Ciucu, primarul proaspăt ales de un milion de bucureșteni. Un milion de voturi pentru un milion de probleme. Ciuperca instalată pe iarba Arenei Naționale a cuprins Bucureștiul în toate cele. Se pare că eradicarea este imposibilă, indiferent cine s-ar afla în fruntea Primăriei. Trebuie să înțelegem că România este altfel decât orice ar putea însemna normalitate. Până când oare?

Una dintre consecințele penibilei organizări a fost consemnată în minutul 37 al partidei. La un fault clar comis de dinamovistul Irimia asupra lui Martins, jocul a fost întrerupt din cauza imposibilității de a utiliza . Motivul a fost tragerea cablului monitorului VAR, aflat la marginea terenului de joc, de către suporterii dinamoviști. Arbitrul Mihuleac și întreaga brigadă au fost puși într-o situație penibilă.

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Faza buclucașă, în care faultului i se opunea o posibilă situație prealabilă de ofsaid, nu a mai putut fi analizată cu ajutorul tehnologiei moderne. Mai bine de 12 minute, meciul a fost întrerupt. Situația a fost de cascadorii râsului. Mi-a fost milă de prietenul Marian Bucurescu, observator de joc la Slobozia. România fotbalistică și-a dat din nou în petic. Într-un final, penalty-ul a fost acordat. Nlundulu și-a asumat execuția și a înscris. 1-0 pentru Petrolul! Până în acel moment, ploieștenii au fost mai buni, mai incisivi și mult mai clari în joc. Meciul a fost câștigat de mijlocașii și portarul petroliștilor.

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În tur, Petrolul și-a adjudecat punctele, iar acum a făcut-o din nou. Șase puncte din șase posibile contra lui Dinamo nu sunt de colo. A fost o victorie meritată, un joc acceptabil, din păcate umbrit de probleme organizatorice.

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Notele lui Marcel Pușcaș după Dinamo – Petrolul 0-1

Portarul Zima, MVP-ul meciului.

Deziluzia Cîrjan, un căpitan de mucava.

Papp, un exemplu la 37 de ani.

Armstrong și Soro, mai slabi ca de obicei. Fără ei, Dinamo suferă.

Karamoko – floricele pe câmpii. Musi, bun.

Notele pentru jucătorii dinamoviști

BELLAROUCH (5,5) – A salvat două goluri, dar a greșit câteva pase. Astăzi, Zima a fost peste el.

IRIMIA (4) – A comis penalty-ul inutil din minutul 38. În rest, în nota obișnuită. Nu ajută echipa nici în atac, nici în apărare. Din păcate pentru el și nu doar. A centrat bine pentru Armstrong în minutul 47, dar a primit și un cartonaș galben în minutul 53. A fost schimbat, justificat, cu Benavides în minutul 62.

PASCUAL (5,5) – A fost mai activ în partea a doua, când a ieșit mai mult în evidență, încercând să împingă jocul în atac.

STOINOV (6,5) – Sigur, sobru. Un bun jucător.

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OPRUȚ (5) – Vulnerabil în fața lui Teixeira. Mai bun ofensiv decât defensiv. A fost depășit deseori de Teixeira. Puțin pentru un posibil internațional.

Armstrong și Soro, mai slabi ca de obicei

ARMSTRONG (6) – Mai slab decât în alte meciuri. A avut totuși mai multe realizări decât colegii din atac, inclusiv ocazii. Rămâne un jucător inteligent, capabil să decidă soarta unui meci. A fost înlocuit cu tânărul Tarbă în minutul 80.

SORO (6) – Sub nivelul altor evoluții. A fost mai activ în repriza a doua, când a avut și o ocazie.

MĂRGINEAN (5) – Proaspăt revenit după accidentare, nu s-a simțit confortabil. A greșit pase și parcă și-a mai revenit în repriza secundă. Insuficient pentru nivelul cu care ne-a obișnuit.

Cîrjan, o deziluzie și un căpitan de mucava

CÎRJAN (4) – Ratează, comentează, simulează, primește cartonaș galben. Puțin pentru un internațional. A fost schimbat, justificat, cu Musi în minutul 62. Rămâne un căpitan de mucava.

ZANDBERGEN (4) – Nu s-a văzut în prima parte. Din păcate, nici în a doua.

Karamoko, „floricele pe câmpii” degeaba

KARAMOKO (5,5) – Calitate tehnică bună. Din păcate, apelează deseori la floricele inutile tactic. A ratat o mare ocazie în minutul 63. A obținut câteva faulturi importante, din păcate neconcretizate. A venit prea des în jumătatea proprie pentru a primi mingea. Energie consumată de pomană.

BENAVIDES (4) – L-a înlocuit pe Irimia în minutul 62. Nimic deosebit.

Musi, cel mai activ după intrarea în teren

MUSI (6) – A intrat în minutul 62 în locul lui Cîrjan. N-a făcut-o rău. S-a implicat, a fost activ. A driblat, a centrat și a avut ocazii.

TARBĂ – A intrat în minutul 80 în locul lui Armstrong. Astăzi nu va fi notat.

Notele pentru jucătorii Petrolului

ZIMA (7,5) – Portar bun, sigur, cu degajări bune. S-a achitat bine de sarcini.

CĂPUȘĂ (6) – Nu s-a descurcat în câteva faze când a fost pus sub presiune în prima repriză. A avut adversari dificili în trioul Opruț, Cîrjan, Karamoko. Finalul de meci a fost bun.

Papp, la 37 de ani, un jucător exemplar

PAPP (7) – Experiență mare, liderul echipei. A fost sigur pe el și insuflă încredere colegilor.

MALULA (6,5) – A pasat bine între linii. Este masiv și formează un bun cuplu cu Papp. A ieșit deseori din apărare și a creat superioritate numerică la mijlocul terenului. O viteză de reacție în plus nu i-ar strica. Compensează această deficiență cu inteligența.

A. DUMITRESCU (6) – Contribuții active în ofensivă, mai reținut în duelurile unu la unu contra lui Armstrong. Face un bun cuplu cu Martins în faza de atac, acolo unde l-au dominat pe tânărul Irimia. A fost schimbat în minutul 87 cu Ludewig.

Petroliștii au dominat mijlocul terenului

TEIXEIRA (6,5) – A depus un efort considerabil, a avut și câteva ocazii și l-a dominat pe internaționalul român Opruț.

M. IONIȚĂ (4,5) – E tânăr, dar nu s-a văzut prea mult în joc. A fost schimbat, justificat, cu Țuțu în minutul 66.

HANCA (5,5) – A fost discret, dar util. Stă bine în teren, a jucat inteligent și a acoperit bine zona sa de acțiune.

Martins, cel mai periculos atacant

MARTINS (7) – A fost incisiv, are o viteză bună. A fost cel mai periculos atacant ploieștean. A provocat și penalty-ul din minutul 38. Preocupat de jocul perpendicular pe poarta adversă. A fost schimbat cu Argeanu în minutul 88.

NLUNDULU (6) – A pasat bine în adâncime, anticipație bună. Și-a asumat execuția penalty-ului pentru scorul de 1-0. A încasat un cartonaș galben pentru un fault asupra lui Pascual în minutul 50. A fost schimbat cu Huseynov în minutul 87.

VEGA (6) – Inteligent, capacitate bună de efort. A presat fundașii adverși. A fost extrem de util. A încasat și un cartonaș galben în minutul 68.

ȚUȚU (5,5) – A intrat în minutul 66 în locul lui Ioniță. A acoperit bine partea dreaptă în timpul în care a evoluat.

ISRAEL (5,5) – A intrat în locul lui Hanca în minutul 66. A fost activ și implicat.

ARGEANU – A intrat în minutul 88 în locul lui Martins. Prea puțin pentru a fi notat.

LUDEWIG – A intrat în locul lui Dumitrescu în minutul 87. Prea puțin pentru obținerea unei note.

HUSEYNOV – A intrat în minutul 87 în locul lui Nlundulu. Ce poți face în trei minute? Mai bine nu este notat.

Explicația notelor

NOTA 1 – Se acordă pentru vicierea rezultatului, vânzări de meciuri, non-combat sau pariuri.

NOTA 2 – Se acordă pentru eliminări din motive de indisciplină, vociferări, injurii, semne obscene sau faulturi horror.

NOTA 3 – Se acordă pentru o greșeală sau eroare fatală în meci.

NOTA 4 – Se acordă jucătorilor sub nivelul general al partidei: gafe mari, apatie, joc la alibi.

NOTA 5 – Se acordă celor care sunt utili, dar nu ies cu nimic în evidență. Fac act de prezență.

NOTA 6 – Se acordă pentru implicare, spirit colectiv, combativitate, dar fără realizări personale deosebite.

NOTA 7 – Se acordă jucătorilor utili, cu realizări concrete.

NOTA 8 – Se acordă fotbaliștilor care au făcut diferența, dar au rămas constanți pe toată durata evoluției, fără realizări excepționale.

NOTA 9 – Se acordă doar jucătorilor decisivi și sclipitori.

NOTA 10 – Este doar NOTA lui DUMNEZEU!

Notele cu zecimale nu modifică esențial criteriile avute în vedere la evaluare.