Marcel Pușcaș, radiografie dură a lotului ales de Hagi la națională: „Ciudățenii greu de înțeles”

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În curând începe Cupa INTERTOTO reinterpretată. Europa fotbalistică de nivel mic și mediu se agită pentru o calificare directă la Campionatul European 2028 din Marea Britanie, iar Europei dodoloaie din punct de vedere fotbalistic i se cam rupe. Ăștia mari au conștiința propriei valori care poate face posibilă calificarea și din grupele preliminare. Ce mai tura-vura.

Nations League, un nou- vechi început

Noi și alți pigmeiuți în ale fotbalului am intrat în vrie. “Avem o șansă”, „E un nou început”, „Trebuie să avem încredere”, „Avem valoare” sunt, în mare, expresiile cheie folosite de selecționer și de cei ce-l înconjoară. Ca tot gospodarul silitor și cu care ar putea ataca cele 4 meciuri din Liga Națiunilor. Asta după multe meciuri și muți jucători urmăriți, zice-se, asiduu. De ce zice-se?

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Pentru că jucătorii români din străinătate nu prea au fost pe teren la echipele lor de club, iar cei titulari din țară, mai slabi decât rezervele din străinătate, au făcut eroi naționali niște alți fotbaliatori de la Auda, Ararat Armenia, Tromso și Levski. Mai pe scurt ne-au demonstrat cum se poate da cu fotbalul românesc în gard.

Hagi este optimist. Pe ce se bazează? Aceeași Mărie, cu altă pălărie

Așadar Gică are o misiune dificilă. Cu toate acestea este optimist. Ce altceva ar putea face? Lista lui Hagi a conținut cu doar două săptămâni în urmă nu mai puțin de 48 de nume. Era spuma fotbalului nostru în viziunea lui. Nu greșea prea mult.

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Mai toți ne gândeam la care dintre ei va renunța. În doar câteva zile, gata, Hagi s-a convins. Zboară din calcule printre alții Popescu, Sorescu, Târnovanu, Baiaram, Alibec, Mărginean, Grameni, Dobre, Pașcanu, Miculescu, Rareș Ilie, Corbu, Fl Coman și Musi( accidentat). Ok. Hagi este doctorul, profesorul, cercetătorul, creatorul și specialistul a ceea ce se dorește a fi “the new national team”. De unde new când mai toți sunt aceeași?

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Selecția nu poate eluda forma sportivă. Ea aproape că nu există

Principiile unei selecții se presupune că le-ar cunoaște. Ele nu pot eluda forma sportivă și omogenitatea jucătorilor. Dacă la capitolul omogenitate “regele” ar avea dreptate, la capitolul formă sportivă sunt mari îndoieli. Care formă sportivă când doar Radu, Rațiu, Drăgușin și Răzvan Marin sunt titulari incontestabili la echipe mai bune din Spania, Italia și Grecia?

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Care formă sportivă când mulți evoluează în ligile secunde din Germania, Franța și Anglia? Care formă sportivă când Mihăilă, Hagi jr, Sorescu sunt rezerve la echipe modeste din Turcia? Care formă sportivă când Bîrligea, Tănase, Olaru nu vor prinde 7 meciuri în Cipru, Italia, Belgia? Care formă sportivă o poți demonstra din China când noi jucăm cu Suedia, Polonia și Bosnia ai căror jucători nu se gândesc încă la Drumul Mătăsii în căutarea lui Marco Polo.

Antrenorii românilor din străinătate sunt tâmpiți?Ei îi văd slabi și Hagi îi vede buni

Asta în ce privește grupul stranierilor. Oare toți antrenorii care-i țin pe ai noștri pe bancă sunt tâmpiți? Or avea un motiv real și ușor de explicat. Mă gândesc. Cam ăsta este chinul selectării celor din afara României. Greu de decis în loc de greu de ucis.

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Jucătorii români selectați din Superligă sunt un mixt de chiori în țara orbilor

În privința celor din pompoasa Superligă, ei sunt evidențiați și selectați dintr-un mixt de chiori în țara orbilor, conform rezultatelor internaționale și a unui campionat în care problemele tehnice majore sunt preluarea, pasa și viteza de gândire. Și totuși Hagi a ales. N-avea încotro.

Era normal ca lupa să fie pe cei de la Universitatea Craiova, doar e campioana României și singura reprezentantă în Europa. Nu mai puțin de 5 componenți sunt convocați: Bancu, Băluță, Screciu, Cicâldău, și tânărul David Matei. De la celelalte echipe au mai intrat în vederile selecționerului Opruț și Cârjan de la Dinamo, Moruțan de la Rapid și Drăguș de la FCSB.

O altă justificare a selecției a fost experiența internațională. 10 jucători nu o au, selecționerul contrazicându-se din nou

Dacă la capitolul formă sportivă Hagi nu are soluții, după cum am pomenit, nici la experiență nu stăm prea bine. Care experiență internațională avem în cazurile convocării unor Cojocaru, Strata, Coubiș, Matei Ilie, Eissat, Opruț, Borza, Cârjan, Băluță și David Matei?

Deci, nu mai puțin de 10 convocați nu au experiența internațională invocată de Hagi, alți 10 sunt rezerve de multe ori neutilizate la echipe modeste și alți 10 fac parte din echipele românești învinse de mai oricine. Dacă scădem acest contingent mai rămânem cu doar 3-4 scule. Și-atât.

Subiectivismul lui Hagi

Deci formă sportivă și experiență nu există. Rămâne prin eliminare singurul criteriu important: Omogenitatea. Ei, aici Hagi iar are o problemă și poate fi acuzat de subiectivism. Și-a selectat jucătorii pe care i-a format. Mă refer la Cojocaru în antiteză cu Popescu, Băluță cu Vulturar, Cicâldău, Tănase și Drăguș. Îl adaug în această scurtă listă de 6 și pe fiul său, în antiteză cu Ianis Stoica.

Popescu, Vulturar și Ianis, dar Stoica trebuiau convocați

Nici Vulturar, nici Popescu și nici Stoica nu sunt la această oră mai prejos decât alți convocați pe principiile formei sportive. Turcia, unde cei doi joacă puțin, este pe locul 9 în clasamentul coeficienților UEFA, iar Portugalia este pe locul 6. Campionatul Portugaliei este mai bine cotat ca cel al Turciei prietene. Ianis Stoica înscrie, e pe val cum se spune, și nu este convocat.

Speranța noastră: Și orbul a nimerit Brăila

Vulturar este motorul Rapidului la 22 de ani și este convocat Băluță ( 28 de ani) care, dacă nu pleca Anzor în America, figura tot sezonul pe banca Craiovei. Prin aceste principii mult trâmbițate, selecționerul se contrazice pe sine. Sunt ciudățenii ale selecției greu de înțeles pentru mulți suporteri. Cu toate astea sperăm că vom face o figură frumoasă în cele 4 meciuri care urmează, nu de alta, dar și Orbul a nimerit Brăila.