Marcel Pușcaș revine în fotbalul românesc după despărțirea de FCU Craiova. Prima reacție: „Săptămâna viitoare încep activitatea”. Exclusiv

Marcel Pușcaș s-a despărțit pe cale amiabilă de FC U Craiova la începutul lunii iulie. Fostul director general al oltenilor după plecarea din Bănie. Totuși, fostul mare fotbalist s-a pregătit deja de o nouă aventură.

UPDATE: Marcel Pușcaș, noul președinte al Ceahlăului Piatra Neamț: „Săptămâna viitoare încep activitatea”

Marcel Pușcaș este noul președinte al celor de la Ceahlăul Piatra Neamț. Ultima oară la FC U Craiova, Marcel Pușcaș se va alătura moldovenilor la începutul săptămânii viitoare. În exclusivitate pentru FANATIK, Marcel Pușcaș a anunțat care este obiectivul clubului și cum a fost convins de acționarul Măzărianu să accepte propunerea.

„Da. Am avut discuția finală cu domnul Măzărianu. Voi începe activitatea săptămâna viitoare, la începutul săptămânii. Dorința clubului este să se formeze o echipă competitivă, o echipă care să joace frumos, să atragă suporterii la stadion, să obțină cât mai multe victorii și puncte.

Obiectivul principal este formarea unei echipe competitive care să atragă suporterii la stadion și să recreeze o emulație în Piatra Neamț în privința fotbalului. (n.r. promovare) Deocamdată nu ne gândim, obiectivul este practicarea unui joc frumos care să atragă suporterii la stadion.

Este un tânăr (n.r. Măzărianu), cu o viziune foarte bună asupra vieții, asupra sportului, asupra fotbalului. Va avea multe de spus în fotbalul românesc. Din discuțiile avute cu domnul Măzărianu, nu (n.r. grupul de investitori italieni). Va rămâne și va continua la echipă. Sper că o va face cu succes și el, și eu.

Sper să fie atrași partenerii locali, așa cum e frumos într-un oraș și să putem să atingem împreună acest obiectiv, de a forma o echipă competitivă. Săptămâna viitoare voi fi la curent cu mult mai multe lucruri. Săptămâna viitoare voi începe treaba, nu am văzut încă lotul, jucătorii. Ușor, ușor intrăm în pâine”, a declarat Marcel Pușcaș, pentru FANATIK.

Marcel Pușcaș revine în fotbalul românesc după despărțirea de FCU Craiova. Cu ce echipă semnează

Din informațiile FANATIK, Marcel Pușcaș urmează să semneze cu . Fostul conducător al formației patronate de Adrian Mititelu forțează promovarea pe prima scenă cu Ceahlăul Piatra Neamț.

Planurile sunt mari la Ceahlăul Piatra Neamț, care a revenit în elita fotbalului românesc la finalul sezonului 2022/2023. Marcel Pușcaș va putea face echipă în noua aventură cu Anton Măzărianu, finanțatorul formației din Moldova.

Presa locală anunța la începutul lunii mai că autoritățile locale au început demersurile pentru susținerea financiară a clubului de sub Pietricica. Concret, Consiliul Județean Neamț să devină asociat al Clubului Sportiv Municipal.

Ceahlăul Piatra Neamț, rămasă fără președinte și antrenor după încheierea sezonului

Ceahlăul Piatra Neamț ar putea suferi modificări importante în această vară, înainte de startul sezonului în liga secundă, pe 3 august. După încheierea sezonului 2023/2024, Ceahlăul a rămas fără antrenor, dar și fără președinte.

Nemțenii s-au despărțit de tehnicianul Cristi Pustai și de președintele Cătălin Anton. La începutul lunii iunie, scria despre faptul că echipa de sub Pietricica ar urma să intre pe mâna unor investitori italieni.

În prezent, Ceahlăul Piatra Neamț este pregătită de italianul Marco Veronese și „secundul” Valentin Avădanei. Antrenorul cu portarii este Florin Anton. În primă fază, „Urșii Carpatini” nu primiseră licență pentru participarea în liga secundă, însă nemțenii au avut câștig de cauză la recurs.

Ceahlăul Piatra Neamț, în plină pregătire pentru noul sezon

Ceahlăul Piatra Neamț va începe deja seria meciurilor amicale pentru pregătirea noului sezon. La finalul săptămânii, moldovenii vor avea „derby local” cu FC Botoșani. Ulterior, Ceahlăul va da piept cu CSM Focșani.

“Mă bucur că am găsit timp să urmăresc acest antrenament fiindcă programul mi-a fost aglomerat până acum. Dacă este important pentru cineva, trebuie să se știe că am ținut zilnic legătura cu oamenii din club pentru ca totul să decurgă cat mai normal posibil. Am încredere că munca tuturor va produce lucruri bune pentru echipă și pentru club.

Am încredere că CSM Ceahlăul se va prezenta într-o formulă bună în meciurile oficiale. Mai este de muncit, de completat lotul, dar sigur toți ne vom da interesul ca echipa să arate un fotbal frumos, iar suporterii noștri să aprecieze implicarea totală a jucătorilor pe durata fiecărei partide”, a spus Anton Măzărianu, prezent la ultimul antrenament al moldovenilor.