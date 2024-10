Marcel Pușcaș și Alin Buzărin, uluiți de inovația lui Mircea Lucescu: „Nu l-a văzut nimeni jucând / Nu-l chemăm pe Bîrligea și-l chemăm pe el?”

Marcel Pușcaș și Alin Buzărin și-au manifestat mirarea cu privire la dorința lui Mircea Lucescu de a-l aduce pe Raul Florucz (23 de ani) la naționala României. FANATIK.RO . ”Il Luce” ia în calcul să îl apropie pe românul născut în Austria de reprezentativa țării noastre la următoarele acțiuni.

Posibila aducere a lui Raul Florucz la naționala României i-a uimit pe Marcel Pușcaș și Alin Buzărin

Marcel Pușcaș a recunoscut, la FANATIK SUPERLIGA, că îi este complet necunoscut Raul Florucz ca fotbalist. Fostul mijlocaș al Stelei București a admis ulterior că Olimpija Ljubljana, lidera din Slovenia, nu este o echipă de subestimat pentru fotbalul românesc.

”Gabi, săptămâna trecută te-am întrebat ceva, dar ai evitat răspunsul, pentru că nu erai pregătit. Cine e acest Florucz? Că văd că am întrebat săptămâna trecută și ai tăcut.

Și de ieri, alaltăieri este în vizorul domnului Lucescu. Nu l-a văzut nimeni jucând. A fost văzut într-un meci oficial pe viu? (Gabi Safta: Eu nu știu). Cine să știe dacă presa nu știe. Dacă tu care ești bine informat nu îl știi?”, a spus Marcel Marcel Pușcaș, la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea pe FANATIK.RO de la ora 10:30.

Întrebarea retorică a lui Alin Buzărin: ”Nu îl chemăm pe Bîrligea și în chemăm pe Florucz?”

Ulterior, jurnalistul Alin Buzărin și-a manifestat mirarea de faptul că Daniel Bîrligea de la FCSB nu este convocat la echipa națională, însă Raul Florucz este monitorizat atent de selecționerul Mircea Lucescu.

”Pun și eu problema în felul următor. Înțeleg că e atacant central, eu nu l-am văzut, nu îl știu. Bun, pe Bîrligea s-au plătit două milioane și jumătate și nu îl chemi.

Și îl chemi pe Florucz de la Olimpija Ljubljana? (Marcel Pușcaș: Olimpija Ljubljana nu e o echipă de doi lei!). Nu, nu este! Nu îl chemăm pe Bîrligea și în chemăm pe Florucz?”, a comentat jurnalistul Alin Buzărin.

Florin Gardoș a explicat după aceea că Raul Florucz a fost urmărit cu atenție de stafful lui Mircea Lucescu: ”Sigur l-au văzut! Eu am avut la un moment dat o discuție cu cineva din Federație nu acum foarte mult timp.

Jucătorii de 16-17 ani care activează în străinătate. Unii dintre ei s-au născut în Italia sau în Spania și sunt văzuți de scouteri ai echipei naționale sau de colaboratori. Că au și angajați de genul acesta sub contract.”

Cine este Raul Florucz

Jurnalistul Alin Buzărin a remarcat niște aspecte interesante la Raul Florucz. Buzărin l-a lăudat pe Florucz pentru procentajul său de participare la 29 % dintre golurile slovenilor de la Olimpija Ljubljana. Cristi Coste, redactorul-șef FANATIK, a subliniat că cinci cartonașe galbene în șapte meciuri pentru un atacant arată prea multă agresivitate.

”Citesc și eu niște date aici. Are în campionat șapte meciuri și trei goluri. Cinci cartonașe galbene pentru un atacant, o fi un fel de Jean Vlădoiu. Are și două assisturi. Are 1.82 metri înălțime și 700.000 de euro valoare de transfer (n.r.- Cristi Coste: nu e ok că a luat cinci galbene în șapte meciuri).

Atenție! La Olimpija Ljubljana are 36% prezență în 11-le de start. Deci într-o treime de meciuri e titular. 37 % dintre meciurile de la Olimpija Ljubljana le are jucate. 29 % participare de gol, aia deja e binișor. Transfermarkt îl dă aripa dreapta mai mult, stânga mai puțin”, a conchis Alin Buzărin.

