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S-au încins spiritele în emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Un scandal a izbucnit între Marcel Pușcaș (65 de ani), fost președinte și jucător în Ghencea, și Claudiu Florea, unul dintre cei mai vechi ultrași din galeria Sud Steaua. Acesta este și liderul grupului Vacarm a fanilor roși-albaștri.

Contre dure între Marcel Pușcaș, fost președinte și jucător în Ghencea, și Claudiu Florea, liderul grupului Vacarm de la Steaua

CSA Steaua București a început sezonul 2026 – 2027 din nou fără niciun obiectiv major. Clubul Armatei are o singură „grijă”: să nu retrogradeze. Altfel, la partea superioară, „militarii” se vor lupta în zadar, întrucât nu pot promova. Pentru fanii celor din Ghencea, această situație care durează de mai mulți ani este una care îi revoltă.

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În emisiunea FANATIK SUPERLIGA, steliștii, prin vocea unui lider din galerie, . Prezent și el în platoul FANATIK, Marcel Pușcaș (65 de ani), care în trecut a activat la Steaua atât ca jucător cât și ca președinte, a fost extrem de virulent când a vorbit despre situația din prezent de la Steaua. Acesta a cerut ca echipa să facă sport amator.

„(n.r. Care vezi tu că ar fi soluția pentru situația celor de la Steaua în acest moment? Vorbim de echipa de fotbal) Să facă sport amator. (n.r. Oamenii ăștia vor să promoveze în prima ligă, nu se poate?) Nu sunt în pas cu ziua de astăzi, cu ce se întâmplă în fotbalul profesionist. Arsenal Londra a fost acum 100 de ani echipa armatei engleze, dar nu mai este”, spune Pușcaș.

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A venit imediat replica de la fanul Stelei. „Adică ar trebui practic să îngropăm secția asta de fotbal a Stelei București, domnule Marcel Pușcaș, așa spuneți dumneavoastră?”. Răspunsul a venit imediat. „Și militarii din cadrul Garnizoanei București să aibă posibilitatea să joace fotbal între ei. Unitatea de tancuri cu unitatea intendență. Ei să joace între ei, să facă un campionat militar”.

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Fanul Stelei: „Mi se pare ireală opinia domnului Pușcaș. Eu vreau doar să avem drept de promovare” / Pușcaș: „Sunteți unitate militară!”

Claudiu Florea s-a arătat șocat de . Acesta a spus că el și colegii din galerie nu vor altceva decât ca Steaua să primească dreptul de a promova în SuperLiga. „Îi respect opinia domnului Marcel Pușcaș, mi se pare incredibilă, ireală, dar v-am spus cum văd situația. Să avem drept de promovare. Printr-o asociere, într-o participațiune, printr-o modificare a acelui paragraf, prin orice, să putem să avem dreptul întâi, că după aceea vom și promova sau nu, că fiind promovați în Liga 1 vom fi pe locul 3 sau 14, asta e partea a doua”.

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Imediat, Pușcaș i-a amintit lui Florea că actuala echipă nu este decât o unitate militară, care nu se pliază pe vremuri în care trăim. Fanul a ridicat tonul: „Nu știu de ce repetați obsesiv treaba asta cu unitate militară, unitate militară. La unitatea asta militară ați activat și dumneavoastră, domnul Marcel Pușcaș”.

Marcel Pușcaș a intervenit din nou și i-a explicat suporterului cum a stat situația în trecut, în comparație cu prezentul. Fost președinte în Ghencea, acesta dezvăluie că nici în prezent clubul nu s-a modernizat: „Nu mai poți sta cu o unitate militară. Dumneavoastră știți că eu aveam nevoie de zece semnături să cumpăr o minge? Când eram șeful secției de fotbal la Steaua. Știți că m-am dus la tragere la sorți la Lyon cu mașina personală și nu mi s-a decontat benzina pentru că nu trebuia să merg cu Dacia clubului de 15 ani?

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Astea sunt unitățile militare. Știți că nici astăzi clubul nu este zugrăvit, de când activam eu și eram ofițer de presă în ’90, ’91 al Clubului Sportiv al Armatei Steaua? Știți că sunt aceleași zăbrele la geamuri? În 36 de ani. Știți că la intrarea principală sunt doar pozele președinților din ’47 ai clubului, nicio poză a vreunui sportiv, pentru că pe toți comandanții clubului nu i-a interesat sportul, ci persoana lor.

Știți cât de umflate sunt ștatele de plată la CSA Steaua? Știți câți mănâncă la popotă pe banii noștri aiurea și degeaba și neamuri? Știți câți soldați sunt în cadrul Clubului Sportiv al Armatei cu părinți din Bolintin și le fac casele și le zugrăvesc unor oameni din club? Eu am prins treaba asta”.