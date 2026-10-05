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Marcel Pușcaș și Eugen Neagoe i-au făcut primul „11” lui Gică Hagi. Niciunul nu l-a ales pe Ianis Hagi! Exclusiv

Marcel Puşcaş şi Eugen Neagoe au făcut "primul 11" al naţionalei României în momentul de faţă. Niciunul dintre ei nu l-a ales pe Ianis Hagi în echipa ideală a primei reprezentative.
Marian Popovici
05.10.2026 | 17:06
Marcel Puscas si Eugen Neagoe iau facut primul 11 lui Gica Hagi Niciunul nu la ales pe Ianis Hagi Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Marcel Pușcaș și Eugen Neagoe au făcut primul 11 pentru meciul cu Suedia / Foto: edit Fanatik
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Naţionala României joacă împotriva Suediei, luni, de la ora 21:45. „Tricolorii” au un start horror în această campanie din Liga Naţiunilor, cu zero puncte după primele trei etape şi golaveraj 3-12, fiind foarte aproape de retrogradarea în Liga C.

Marcel Puşcaş, cel mai bun „11” al României! Surpriza Vulturar în echipa de start

Marcel Puşcaş şi Eugen Neagoe au făcut „11-le” ideal al naţionalei României cu care ar ataca preliminariile pentru Euro 2028. Niciunul dintre ei nu l-ar titulariza pe Ianis Hagi, aspru criticat după meciurile jucate:

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Mergi pe o logică elementară. În poartă ar fi Hindrich. Trebuie să îl vezi pe Popescu în context internaţional. În dreapta Raţiu, în stânga aş merge pe Kevin Ciubotaru sau Borza. Drăguşin nu poate lipsi, e cel mai bine cotat. Dacă îşi revine Rus sau Racoviţan. Fără Dragomir şi Răzvan Marin n-aș începe. M-aş gândi la un Vulturar. Man nu poate lipsi din dreapta. În stânga aş juca cu Mihăilă în stânga şi Drăguş vârf”, a spus Puşcaş la FANATIK SUPERLIGA.

România lui Puşcaş (4-3-3): Hindrich – Raţiu, Drăguşin, Rus, Ciubotaru – Dragomir, R. Marin, Vulturar – Man, Drăguş, Mihăilă

Neagoe i-a ales pe Rus, Bancu şi Cicâldău de la Craiova!

Eugen Neagoe are o echipă uşor diferită faţă de cea a lui Marcel Puşcaş. Antrenorul i-ar titulariza de la Craiova pe Adi Rus, Nicuşor Bancu şi Alexandru Cicâldău, linia ofensivă fiind, la fel ca a lui Puşcaş, formată din Man, Mihăilă şi Denis Drăguş:

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„Aş începe cu Radu. În stânga l-aş băga pe Bancu. Opruţ e o soluţie foarte bună. Drăguşin şi Rus în centru. Ar fi Cicâldău, Răzvan Marin şi Dragomir. Pe atac ar fi Man, Mihăilă şi Drăguş”, a spus Neagoe la FANATIK SUPERLIGA.

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România lui Neagoe (4-3-3): Radu – Raţiu, Drăguşin, Rus, Bancu – Dragomir, Cicâldău, R. Marin – Man, Drăguş, Mihăilă.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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