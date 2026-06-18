Marcel Pușcaș trage linie! Statistici importante și meciuri irelevante după prima etapă a grupelor CM 2026: „Boșorogii U45 la putere”

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Fără doar şi poate un eveniment ca cel pe care-l oferă această Cupă mondială, organizat în trei țări imense din America de Nord, stârnește interesul major pe întreaga planetă, în mai toate casele și pentru toți oamenii, indiferent de vârstă, gen sau rasă.

Statistici importante și meciuri irelevante după prima etapă a fazei grupelor la Campionatul Mondial 2026

Spectacolul oferit pe cele 16 stadioane, de către cele 48 de participante, se dorește a fi unic. Niciodată în istorie o competiție sportivă nu a cunoscut o asemenea anvergură. Nici măcar Jocurile olimpice. S-au prezentat la startul ei nu mai puțin de 1248 de jucători, de la 449 de cluburi din 71 de țări. Campionatul Angliei cu cei 200 de reprezentanți, al Germaniei cu 109, Franței și Spaniei cu câte 86, Italiei cu 71 și Arabiei saudite cu 49 sunt cele mai bine reprezentate. La nivel de cluburi, Manchester City, Bayern, PSG, Arsenal și Barca se detașează și ele, având peste 15 jucători prezenți.

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Totul se vinde, totul se cumpără la Cupa Mondială

Miliarde, zeci de miliarde se vehiculează de către FIFA. Reclamele și sponsorii abundă, guvernele sunt implicate, publicul rupe porțile stadioanelor, , avioanele zboară, vapoarele plutesc necontenit, hotelurile sunt pline, fast-food se vinde, la fel se vând eșarfele, steagurile, pălăriile, vuvuzelele, acadelele, tricourile șamd. Dar ce naiba nu se vinde?

Totul pare real și binevenit. Totul pare făcut pentru oameni, pentru spectatori, pentru fani. Campionatul mondial de fotbal din America de nord este circul perfect organizat într-un moment în care planeta pare să se scufunde. Uităm de războaie, de taxe, de indexări, de inflație. Globalizarea pare să ne salveze. Dar cui pare să-i pese? Fotbalul ne acaparează și deturnează de la realitatea cotidiană pentru cel puțin o lună și 8 zile.

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Circul mondial al lui Infantino nu oferă și pâine

Doar că FIFA, organizatoarea circului mondial, nu prea ne dă și pâine. Nu, ea doar ne face să uităm de ea, hrănindu-ne cu iluzii. INFANTE este titlul dat de regii Spaniei și Portugaliei, copiilor lor în afară de primul născut, care nu vor succeda la tron. Curios, dar acest titlu diminutivat devine INFANTINO, nume pe care-l are cel ce a ajuns pe tronul FIFA, deși nu este născut în vreo familie regală. Dimpotrivă, este copilul unor imigranți italieni în țara cantoanelor. Italo-elvețianul-libanezul-argentinianul erudit din fruntea celui mai înalt for fotbalistic, a găsit, găselnița integrării totale a fotbalului în procesul globalizării.

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Doar că interesul său abscons nu este dezvoltarea calității jocului în sine, printr-o competiție reală, apropiată valoric, cu meciuri echilibrate rezultate în urma unei cerneri permanente a sitei. Dovada clară este cea a locului disproporționat ocupat de participante în clasamentul FIFA, pe care chiar el însuși l-a impus.

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Nivelare în jos. Cui îi pasă?

Mai degrabă pare o competiție axată pe o nivelare în jos decât pe dezvoltarea fotbalului. Personal mi se pare o competiție haloimăsmatică, care nu ține cont de oboseala jucătorilor participanți cu cluburile lor în competiții grele și în multe meciuri la naționalele din care provin. De exemplu, mulți jucătorii africani au evoluat și la nivelul marilor cluburi europene în UCL, și în Cupa Africii, și în meciurile de calificare.

Jucătorii europeni au participat și în Nations League, și în Cupele europene și în calificările pentru Cupa mondială. După un sezon aglomerat este firesc să apară oboseala, blazarea și nevoia de odihnă. Este o stare umană normală. Infantino a găsit de cuviință că trebuie să participe și Curacao, Iordania, Capul Verde, Haiti și Uzbekistan. Cui îi pasă de fotbalul din aceste țări? Poți compara intensitatea și numărul de meciuri dintr-un sezon jucate de “capetele verzi” cu un fotbalist din Top 5? Categoric, nu. Nu mai pun la socoteală .

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Tot vedetele vând competiția

Prima etapă s-a încheiat azi. Cu excepția Braziliei și a Spaniei, rezultatele au fost firești. Echipele mici au dorit să demonstreze, echipele mari au jucat cu frâna de mână trasă. La orice turneu final obiectivul principal în primul meci este acela de a nu pierde. De ce? Pentru că te poți regla în celelalte două din faza grupelor.

Cu o singură victorie sau cu două egaluri poți depăși grupa. Ba mai mult, în noul format merg mai departe și 8 echipe de pe locul al treilea. Și acum, ca mai totdeauna, vedetele atrag. În America nu poate fi altfel. Indiferent de evoluția lor, ele sunt magnetul pentru suporteri. Sunt persoanele cu care ne place să ne identificăm, sunt modele, dar și persoanele cele mai comentate, de multe ori bârfite, Deh, prețul gloriei!

La această Cupă mondială, în această primă etapă se fac pronosticuri pe recordul de goluri înscrise la un Turneu final. Germanul Klose, cu 16 goluri înscrise poate fi depășit de doar doi fotbaliști: Messi și Mbappe. , iar Mbappe are înscrise 14 goluri. Tot ei (li se adaugă Henry Kane), au fost cei mai eficienți în această prima etapă a mondialului.

Bunicii lui Yamal, boșorogii U45 la putere

Mai remarcăm apetența selecționerilor față de” boșorogi”. În comparație cu fotbalul românesc în care se insistă cu regula U21, am senzația că selecționerii cu licențe Pro participare la campionate mondiale au mai degrabă ca obiectiv folosirea reguli U45. Scoțianul Gordon, portughezul Ronaldo, mexicanul Ochoa, croatul Modric, bosniacul Dzeko, germanul Neuer, uruguayanul Muslera, japonezul Nagamoto, ecuadorianul Galindez, egipteanul Soliman, Messi, brazilianul Weverton, argentinianul Otamendi șamd bat spre 40 de ani, câțiva chiar depășindu-i. Toți pot fi bunicii lui Yamal.

Pentru noi, Cupa este Fata Morgana

Pentru noi, românii, un Turneu final mondial pare o Fata Morgana. N-am mai participat de 28 de ani, din 1998. Ultima generație care a văzut România participând a fost cea a milenialilor. Pentru generațiile Z și Alpha, născute după 1997, e bună doar conectarea digitală. Trăiască widgeturile! Am putea fi satisfăcuți cel mult de faptul că până și în SUA se falsifică bilete, nefiind singulari.

Cât despre orele aproape imposibile de vizionare ce putem spune? Nimic. Vedem maximum două meciuri pe zi, probabil cele care nu plictisesc. Cred că am putea lua exemplul Uzbekistanului, dacă nu fotbalistic ca participare, măcar ca măsură a startului programului zilnic.

Uzbekistanul ia măsuri, noi nu avem cu cine și de ce

La Taskent, în capitala Uzbekistan, președintele Shavkat Mirziyoyev a decretat începerea programului de lucru la ora 10. Vă imaginați o asemenea posibilitate în România? Cine s-o dea? La Cotroceni fotbalul nu place, iar prim-ministru nu avem. Imaginați-vă șantierele patriei, Metrorex, RATB, ANAF-ul, Poliția șamd cu program și întârziat și redus!

Una peste alta, la acest turneu final sita valorică va cerne și, cu siguranță, lucrurile se vor regla din punct de vedere valoric. Abia după această fază a grupelor, în cele eliminatorii, va începe campionatul mondial real. Până atunci, răbdare și calm. Somn ușor!