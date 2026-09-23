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Echipa națională a României începe noua campanie din Liga Națiunilor, sub comanda lui Gică Hagi de această dată. Marcel Pușcaș a oferit un verdict dur înainte de debutul „tricolorilor” în competiție contra Suediei.

Marcel Pușcaș contestă lotul echipei naționale a României

, 20 septembrie, când au susținut prima ședință de pregătire. Debutul reprezentativei noastre în noua ediție de Liga Națiunilor se va produce vineri, 25 septembrie, . Marcel Pușcaș este însă îngrijorat de faptul că lotul lui Gică Hagi suferă un paradox aproape unic în Europa: jucătorii din campionatul intern sunt mai slabi decât stranierii.

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„Este și un… un paradox, știi? Mă uitam așa la ultimele meciuri, mă gândesc și la echipa națională… Suntem singura țară europeană, la fotbal, în care titularii din campionatul intern, cei 8-9 convocați, sunt mai slabi decât rezervele României de afară. Vorbesc foarte serios. Când vorbești de valoare, întotdeauna trebuie s-o compari cu ceva, cu cineva. Și când îi aud pe toți: „Domnule, ăla are valoare.” Ok, comparativ cu cine?”, a semnalat Marcel Pușcaș la FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Balaj a semnalat avantajul major al Suediei contra României

Ulterior, Cristi Balaj a intervenit în discuție și a spus cât de puternici sunt suedezii comparativ cu noi. Fostul oficial de la CFR Cluj și-a amintit de eliminarea drastică suferită de ardeleni, anul trecut, cu cei de la Hacken (3-7 la general în play-off-ul Conference League). „Ca să-i aduci pe ăia de afară să joace în campionatul României, trebuie să bagi adânc mâna în buzunar!

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Apropo de adversar… jucăm cu Suedia, în care din tot lotul cred că au doi, trei care joacă în campionatul Suediei, care e mult peste al nostru, că ne-au dat cu terenul în cap. Ai lor joacă în țări precum Anglia, Germania, Italia, Spania!”, a spus și fostul arbitru român la FANATIK SUPERLIGA.

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Lotul Suediei este cotat la 414 milioane de euro, față de 126 de milioane, valoarea lotului României. Pentru nordici, cel mai scump jucător din echipa pregătită de Graham Potter este Alexander Isak (atacantul lui Liverpool), cu o cotă de 85 de milioane de euro. Cel mai scump elev al lui Gică Hagi este Andrei Rațiu (fundaș lateral la Rayo Vallecano), cotat la 18 milioane de euro.

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37 este locul ocupat de Suedia în ierarhia FIFA

52 este poziția pe care se află România în același clasament