Marcel Pușcaș, uimit de ce a văzut în FCSB – FC Argeș 2-0: „De la sublim la aproape ridicol”

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Of, Doamne, de ce trebuie să suportăm acest supliciu? Cu ce-am greșit oare ca, în același timp cu meciurile finale ale Cupei Mondiale din America, să asistăm la un paralelism al transmisiilor televizate. Pe de o parte urmărim un fotbal adevărat, cu fotbaliști adevărați. De cealaltă parte, la zbaterile și imitațiile din campionatul intern, pur românesc.

În America avem tribune pline, audiențe, calitate și sclipiri, la noi avem parte de un chin parcă perpetuu. „Fotbaliatorii” noștri se aseamănă cu fotbaliștii din finalele americane doar la capitolul tattoo (n.r. tatuaje).

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Începem primii și terminăm ultimii

Colac peste pupăză, trecând peste nivelul calitativ al fotbalului, mai exact peste diferențele imense, n-am înțeles niciodată de ce „onor conducerea” FRF insistă de ani buni ca al nostru campionat să se termine ultimul din Europa și să-nceapă primul. Zici că evoluăm astfel, zici că suntem novatorii Europei în ale competițiilor. Zici că ne pregătim pentru vreo calificare în UCL, pentru calificarea la vreun Mondial, sau pentru câștigarea Ligii națiunilor.

Exclus, pot spune. Suntem la coada Europei la fotbal și vrem să fim mai cu moț. Pardon, vor să fie mai cu moț. Ce se câștigă cu astfel de decizii? Nimic. Toată Europa vestică începe campionatul în a doua jumătate a lunii august. Chiar și țările estice încep după noi. Mă întreb, ce s-ar fi întâmplat dacă participam și noi la acest Mondial alături de celelalte 47 de echipe naționale? Când ar fi considerat alde Burleanu et comp că ar fi trebuit să înceapă acest sezon?

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FRF se grăbește ca fata mare la măritat. FCSB, lot subțire

FRF se grăbește ca fata mare la măritat, pentru nimic și fără motiv. Consecința acestei decizii având ca fundament, ca de obicei, forma, ci nu fondul este răvășitoare pentru absolut toate începuturile de campionat intern din ultimii 10 ani. De ce spun acest lucru, clar și hotărât? Pentru că întreg începutul de campionat, și mă refer la primele 10 etape, este bulversat. Echipele joacă pentru că așa trebuie, nu că ar fi pregătite, omogene și entuziaste. Rezultatele scontate, obținute sau nu, nu par a fi relevante mai pentru nimeni. Eșecurile echipelor proprii pot costa bani, demiteri de antrenori și nici măcar publicul nu este prezent în tribune.

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Ne facem, că facem! Cum ar fi putut azi să se prezinte în cel de-al doilea meci al primei etape a sezonului 2026-2027, FCSB-ul și Argeșul? În doar 3 săptămâni de pregătire avute la dispoziție, jucătorii suferă de febră musculară, de diferențe de temperatură, majoritatea pregătindu-se în locuri mai umbrite și ferite de căldura dogorâtoare de azi.

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Nu s-a împlinit „pofta ce-a poftit-o”

Perioada de transfer se întinde până pe 8 septembrie, loturile dorite nefiind bătute-n cuie, omogenitatea, după cum spuneam, lăsând mult de dorit. De la FCSB au plecat 10 jucători. Mai bine, pentru că erau de locul 8, cu excepția lui Olaru. Au venit Gnahore, un transfer bun, și acest, încă necunoscut, Ronny Labonne, un francez din liga a treia. Subțire de tot lotul celor ce au fost odată campioni.

Nu a ieșit „nici pofta ce-a poftit-o” Gigi Becali, încă visător la tripleta Drăguș – Tănase – Coman cu care vrea să facă furori doar în campionatul intern.Așadar, au plecat 10 și au venit doi. Dintre cei rămași nu au putut evolua Gnahore, nepus la punct cu pregătirea, Joao Paulo, învoit după participarea la Cupa Mondială, Ofri Arad, Lixandru, Popescu, Ngezana și David Miculescu accidentați.

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Formarea primului 11 a fost o improvizație de-a lui Marius Baciu, care, iată, debutează cum nu și-ar fi dorit. Nici el și niciun alt antrenor. În aceste condiții a fost nevoit să înceapă partida cu un fundaș stânga clasic, Radunovici și un jucător de atac, Cisotti, pe post de… închizători!

„Neînțeleșii” Politic și Oct. Popescu sunt titulari, iar pe bancă nu se află mai nimeni care poate fi decisiv. Poate doar din întâmplare. Revelația din sezonul trecut, FC Argeș pare la startul meciului cu ceva mai omogenă, chiar și banca de rezerve arătând mai bine decât cea a foștilor militari, decepția campionatului trecut. Partida debutează cu piteştenii în atac, par mai curajoși și chiar mai proaspeți cu ceva.

Meciul a început cu o țurcă. Tavi Popescu, contribuție la ambele goluri

FCSB pare debusolată, cu bâlbe în apărare și cu spații mari între linii. În primele 15 minute niciuna dintre echipe nu leagă 5 pase consecutive, jocul aducând mai mult a țurcă. Totuși pe acest fond, nefolositul din martie, executate bine de Oct Popescu. Lovitura de cap a deviat mingea în poarta unui Căbuz, rămas simplu spectator. Vina i-a aparținut.

Din acel moment, deși aspectul jocului nu s-a modificat, ex-militarii sunt mai penetranți, aducându-ne cât de cât aminte, în unele faze că a fost odată o mare echipă. Două-trei zvâcuri au fost suficiente pentru ca elanul argeșenilor să se topească înainte ca măcar să fi fost în vreo stare solidă.

Ocaziile lui Dawa din minutul 26 și a lui Oct. Popescu din minutul 31 aveau să anunțe în minutul 45, în urma unui fault comis de Oancea. Cine să-l execute oare? Bineînțeles că la punctul cu var s-a dus hotărât ca întotdeauna feblețea patronului Gigi Becali: Floriiin Tănaseee. Șut și gol. A fost cel de-al 47-lea înscris din penalty în prima noastră ligă. Pauză.

Bogdan Andone, ca Tuchel, doar că invers

Eram curios de reacțiile antrenorilor. Andone a optat pentru introducerea a trei atacanți, pe principiul „n-am nimic de pierdut”. Exact filozofia lui Tuchel, dar invers. Intră Moldoveanu, Dulcea și Idowu și ies Oancea, Pârvu și Micovschi. Baciu schimbă doar Politic, cu Toma. E drept că nici multe opțiuni nu avea.

De bine ce au făcut schimbările preponderent pentru atac, piteștenii n-au mai trecut vreo 10 minute în jumătatea de teren adversă. Ba mai mult, s-au văzut și încolțiți în propriul careu. Cinci cornere în decurs de 4 minute aduce a asediu. Ușor, ușor, reacția lui Andone își face efectul, cei trei introduși reușind să împingă jocul mai mult și chiar periculos spre poarta lui Târnovanu.

Baciu alege să-și retragă jucătorii în jumătatea de teren, conservând jocul, fără însă a face schimbări până în minutul 80 când, în sfârșit, îl introduce pe tânărul și talentatul Stoian care, chiar înscrie la prima atingere de balon, doar că, se afla în poziție de ofsaid.

În final au urmat câteva atacuri sterile și de-o parte și de alta, dar victoria finală le-a aparținut celor mai buni. Baciu a fost mulțumit că mijlocașii deghizați s-au adaptat ca închizători, iar Becali a fost fericit că și-a găsit un alt tânăr pe care pariază în speranța că-i va aduce milioanele mult dorite. Felicitări jucătorilor, antrenorilor pentru spectacolul produs în condiții improprii pentru un sport ce se dorește a fi profesionist!

În cele din urmă, cei 8411 spectatori (doar 15 % din capacitatea Arenei Naționale) nu au regretat un spectacol, care în niciun caz nu seamănă cu cel din America. Încă suntem departe, foarte departe de fotbalul mare!