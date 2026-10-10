Marcel Pușcaș, un „client” și un remarcat: „Joacă na-ți-o ție, dă-mi-o mie! / Aduce aminte de Răducioiu!”. Notele după FCSB – Oțelul 1-0

Să treci de la Barca – Getafe la SuperLiga poate însemna și iluzie optică. Diferența e ca de la cer la pământ. Meciul a fost și întârziat, să nu deranjăm zeitățile.
În pompoasa SuperLiga, echipele au revenit după o pauză de trei săptămâni mult dorită de către toți. Toate își doreau îmbunătățiri fizice, de omogenitate, tactice. Cu toate astea, unele pierd și altele câștigă. Ciudat. Se pare că reușitele sau insuccesele țin tot de valoarea jucătorilor, oricât am încerca să ignorăm adevărul. FCSB și Oțelul au aliniat nu jucători noi, ci antrenori noi.
Reghecampf este cunoștință veche și metodele lui sunt arhicunoscute. Ele se bazează pe o pregătire fizică spartană și pe stabilizarea unui prim unsprezece. Aș zice că sunt principii normale. De partea cealaltă, portughezul Rui Duarte este un antrenor despre care doar conducerea Oțelului are cunoștință, el evoluând în ligile inferioare ale Portugaliei. Probabil că a fost adus ca parte a noului trend al antrenorilor lusitani în România.
FCSB a aliniat o bună formulă, cu excepția lui Radunovici, indispensabil naționalei Muntenegrului, dar dispensabil la FCSB, și a lui Denis Drăguș, „the million-euro boy”, aflat în stare de avarie/accidentat.
FCSB își dorea un restart, iar Oțelul un non-picaj. S-a terminat 1-0 pentru FCSB. Jocul n-a plăcut. A fost modest. FCSB s-a chinuit. Nici măcar metodele lui Neubert n-au avut efect, mai ales că Oțelul a jucat în inferioritate 40 de minute. Ok, sunt trei puncte pentru FCSB, dar mai e mult de lucru. Nu cred că se vor reconfigura curând. Ceva e putred în „Danemarca” din Berceni.
TÂRNOVANU (6) – A avut ieșiri întârziate, pase greșite. A avut o excelentă intervenție în minutul 50.
CREȚU (7) – Suflet mare, tehnică puțină. Dacă-l lași în gară, se urcă-n tren. Urcă și centrează. A luat galben inutil în minutul 44, din puțul gândirii. E simpatic și sufletist și util. A centrat excelent în minutul 65 pentru golul lui Stoian. Simbolul FCSB de azi.
DAWA (5,5) – Gândire SF, cu guma-n gură. Zici că a inventat fotbalul. Doar zici. A șutat periculos în minutul 55.
DUARTE (6) – În nota obișnuită. A respins foarte bine șutul din minutul 69. Inteligent. Cel mai bun fundaș al FCSB. Nici nu este greu.
PĂDURARIU (6,5) – A luat acțiuni pe cont propriu, a fost activ, bun ofensiv.
MUHAR (5) – Na-ți-o ție, dă-mi-o mie. Alibiul perfect. Cea mai lungă pasă a fost la maximum 10 metri. După două meciuri la FCSB, este căpitan? Cred că salariul l-a făcut. Altfel nu-mi explic. Alibist. 40.000 de euro/lună? Pe bune?
ARAD (4) – Cartonaș galben în minutul 13. Multe pase înapoi. Că-i Arad sau Timișoara e egal. Înlocuit justificat de către Joao Paulo în minutul 56.
MICULESCU (5) – Rată de progres inexistentă. Nu s-a prea văzut.
CISOTTI (6,5) – Cel mai activ jucător al echipei, alături de Crețu. Când pe stânga, când pe dreapta. Gândește rapid, a avut ocazii, a fost mobil, a obținut lovituri libere. A fost înlocuit de Gnahore în minutul 77. N-am înțeles de ce.
KORENICA (5) – La pomul lăudat, și-a aplaudat coechipierii. A șutat în sfârșit în minutul 75.
GARITA (4) – Parcă era în reluare. Absent. A fost înlocuit justificat de Stoian în minutul 56.
STOIAN (6,5) – A intrat în minutul 56 în locul lui Garita și a modificat tabela în minutul 65. Bravo, copile! Așa, da. A fost mereu în mișcare. Energie, ambiție, elan. Aduce aminte de Răducioiu. Merită titularizat!
GNAHORE (4) – A intrat în minutul 77 în locul lui Cisotti. Nimic deosebit.
JOAO PAULO (5) – A intrat în minutul 56. A fost mai viu decât Arad.
POLITIC (5) – A intrat în minutul 77 în locul lui Korenica. Mobil, dar incoerent. Are nevoie de încredere.
DUR-BOZOANCĂ (6) – Sigur pe el, bun pasator, a avut intervenții bune. Foarte sigur pe el. N-a greșit la golul lui Stoian.
Sylla a stricat meciul
SYLLA (3) – Calități bune, stă bine în teren, inteligent. Din păcate pentru el, a primit un cartonaș galben în minutul 51 la un fault asupra lui Korenica.
CHRISTOPOULOS (5,5) – Stâlp al apărării. L-a anihilat pe Garita, a respectat fișa postului de fundaș.
IACOB (6) – Bun pasator, calm, anticipație bună.
SILVA (6) – Inteligent, jucător interesant cu spirit ofensiv.
CIOBANU (6) – A ajuns la maturitate, anticipează bine, indispensabil echipei.Schimbat cu Joao Paulino în minutul 80.
BRITO (5) – A avut rol important la construcție, bun și în defensivă. Schimbat în minutul 90.
NUNO (5) – A avut o mare ocazie în minutul 50, după o lovitură cu capul scoasă excelent de Târnovanu.
BORDUN (4) – Nu s-a văzut în meci, a fost înlocuit cu Bălănică în minutul 55.
CORREIA (4) – Absent, absent. A fost înlocuit justificat de Zator în minutul 54.
PATRICK (5) – S-a apărat bine, dar nu acesta este rolul lui.
ZATOR (5) – A intrat în locul lui Correia în minutul 54. Canadianul este interesant.
BĂLĂNICĂ (4) – A intrat ca Under în locul lui Bordun în minutul 55. Nimic deosebit.
PAULINO (5) – L-a schimbat pe Ciobanu în minutul 80. A fost activ pentru cât a jucat.
AFTENE – A intrat în locul lui Brito în minutul 90. Prea puțin pentru a fi notat.
CR. NEICU – A intrat în minutul 90 în locul lui Brito. Prea puțin pentru a fi notat.
Notele cu zecimale nu modifică esențial criteriile avute în vedere la evaluare.