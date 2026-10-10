Marcel Pușcaș, un „client” și un remarcat: „Joacă na-ți-o ție, dă-mi-o mie! / Aduce aminte de Răducioiu!”. Notele după FCSB – Oțelul 1-0

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la SuperLiga poate însemna și iluzie optică. Diferența e ca de la cer la pământ. Meciul a fost și întârziat, să nu deranjăm zeitățile.

În pompoasa SuperLiga, echipele au revenit după o pauză de trei săptămâni mult dorită de către toți. Toate își doreau îmbunătățiri fizice, de omogenitate, tactice. Cu toate astea, unele pierd și altele câștigă. Ciudat. Se pare că reușitele sau insuccesele țin tot de valoarea jucătorilor, oricât am încerca să ignorăm adevărul. FCSB și Oțelul au aliniat nu jucători noi, ci antrenori noi.

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Reghecampf este cunoștință veche și metodele lui sunt arhicunoscute. Ele se bazează pe o pregătire fizică spartană și pe stabilizarea unui prim unsprezece. Aș zice că sunt principii normale. De partea cealaltă, portughezul Rui Duarte este un antrenor despre care doar conducerea Oțelului are cunoștință, el evoluând în ligile inferioare ale Portugaliei. Probabil că a fost adus ca parte a noului trend al antrenorilor lusitani în România.

FCSB a aliniat o bună formulă, cu excepția lui Radunovici, indispensabil naționalei Muntenegrului, dar dispensabil la FCSB, și a lui , aflat în stare de avarie/accidentat.

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FCSB își dorea un restart, iar Oțelul un non-picaj. S-a terminat 1-0 pentru FCSB. Jocul n-a plăcut. A fost modest. FCSB s-a chinuit. Nici măcar metodele lui Neubert n-au avut efect, mai ales că Oțelul a jucat în inferioritate 40 de minute. Ok, sunt trei puncte pentru FCSB, dar mai e mult de lucru. Nu cred că se vor reconfigura curând. Ceva e putred în „Danemarca” din Berceni.

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Notele lui Marcel Pușcaș după FCSB – Oțelul 1-0

FCSB

Parada lui Târnovanu a salvat FCSB

TÂRNOVANU (6) – A avut ieșiri întârziate, pase greșite. A avut o excelentă intervenție în minutul 50.

Crețu, simbolul FCSB de azi

CREȚU (7) – Suflet mare, tehnică puțină. Dacă-l lași în gară, se urcă-n tren. Urcă și centrează. A luat galben inutil în minutul 44, din puțul gândirii. E simpatic și sufletist și util. A centrat excelent în minutul 65 pentru golul lui Stoian. Simbolul FCSB de azi.

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Dawa tot cu ciunga-n gură. Atât

DAWA (5,5) – Gândire SF, cu guma-n gură. Zici că a inventat fotbalul. Doar zici. A șutat periculos în minutul 55.

DUARTE (6) – În nota obișnuită. A respins foarte bine șutul din minutul 69. Inteligent. Cel mai bun fundaș al FCSB. Nici nu este greu.

PĂDURARIU (6,5) – A luat acțiuni pe cont propriu, a fost activ, bun ofensiv.

Muhar, 40.000 de euro pe lună? Pe pământ nu face nici 5.000

MUHAR (5) – Na-ți-o ție, dă-mi-o mie. Alibiul perfect. Cea mai lungă pasă a fost la maximum 10 metri. Cred că salariul l-a făcut. Altfel nu-mi explic. Alibist. 40.000 de euro/lună? Pe bune?

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Ce mi-e Arad, ce mi-e Timișoara!

ARAD (4) – Cartonaș galben în minutul 13. Multe pase înapoi. Că-i Arad sau Timișoara e egal. Înlocuit justificat de către Joao Paulo în minutul 56.

MICULESCU (5) – Rată de progres inexistentă. Nu s-a prea văzut.

Modelul Cisotti

CISOTTI (6,5) – Cel mai activ jucător al echipei, alături de Crețu. Când pe stânga, când pe dreapta. Gândește rapid, a avut ocazii, a fost mobil, a obținut lovituri libere. A fost înlocuit de Gnahore în minutul 77. N-am înțeles de ce.

KORENICA (5) – La pomul lăudat, și-a aplaudat coechipierii. A șutat în sfârșit în minutul 75.

Cu Garita-n reluare

GARITA (4) – Parcă era în reluare. Absent. A fost înlocuit justificat de Stoian în minutul 56.

Când va fi Stoian titular? Seamănă cu Răducioiu

STOIAN (6,5) – A intrat în minutul 56 în locul lui Garita și a modificat tabela în minutul 65. Bravo, copile! Așa, da. A fost mereu în mișcare. Energie, ambiție, elan. Aduce aminte de Răducioiu. Merită titularizat!

GNAHORE (4) – A intrat în minutul 77 în locul lui Cisotti. Nimic deosebit.

JOAO PAULO (5) – A intrat în minutul 56. A fost mai viu decât Arad.

POLITIC (5) – A intrat în minutul 77 în locul lui Korenica. Mobil, dar incoerent. Are nevoie de încredere.

OȚELUL GALAȚI

DUR-BOZOANCĂ (6) – Sigur pe el, bun pasator, a avut intervenții bune. Foarte sigur pe el. N-a greșit la golul lui Stoian.

Sylla a stricat meciul

SYLLA (3) – Calități bune, stă bine în teren, inteligent. Din păcate pentru el, a primit un cartonaș galben în minutul 51 la un fault asupra lui Korenica.

CHRISTOPOULOS (5,5) – Stâlp al apărării. L-a anihilat pe Garita, a respectat fișa postului de fundaș.

IACOB (6) – Bun pasator, calm, anticipație bună.

SILVA (6) – Inteligent, jucător interesant cu spirit ofensiv.

Ciobanu indispensabil

CIOBANU (6) – A ajuns la maturitate, anticipează bine, indispensabil echipei.Schimbat cu Joao Paulino în minutul 80.

BRITO (5) – A avut rol important la construcție, bun și în defensivă. Schimbat în minutul 90.

Capul lui Nuno și parada lui Târnovanu

NUNO (5) – A avut o mare ocazie în minutul 50, după o lovitură cu capul scoasă excelent de Târnovanu.

BORDUN (4) – Nu s-a văzut în meci, a fost înlocuit cu Bălănică în minutul 55.

CORREIA (4) – Absent, absent. A fost înlocuit justificat de Zator în minutul 54.

PATRICK (5) – S-a apărat bine, dar nu acesta este rolul lui.

Zator, un canadian interesant

ZATOR (5) – A intrat în locul lui Correia în minutul 54. Canadianul este interesant.

BĂLĂNICĂ (4) – A intrat ca Under în locul lui Bordun în minutul 55. Nimic deosebit.

PAULINO (5) – L-a schimbat pe Ciobanu în minutul 80. A fost activ pentru cât a jucat.

AFTENE – A intrat în locul lui Brito în minutul 90. Prea puțin pentru a fi notat.

CR. NEICU – A intrat în minutul 90 în locul lui Brito. Prea puțin pentru a fi notat.

Explicația notelor:

NOTA 1 – Se acordă pentru vicieri de rezultat, vânzări de meciuri, non-combat sau pariuri.

NOTA 2 – Se acordă pentru eliminări din motive de indisciplină/vociferări, injurii, semne obscene sau faulturi horror.

NOTA 3 – Se acordă pentru o greșeală/eroare fatală în meci.

NOTA 4 – Se acordă jucătorilor sub nivelul general al partidei/gafe mari, apatie, joc la alibi.

NOTA 5 – Se acordă celor care sunt utili, dar nu ies cu nimic în evidență. Fac act de prezență.

NOTA 6 – Se acordă pentru implicare, spirit colectiv, combativitate, dar fără realizări personale deosebite.

NOTA 7 – Se acordă jucătorilor utili, cu realizări concrete.

NOTA 8 – Se acordă fotbaliștilor care au făcut diferența, dar au rămas constanți pe toată durata evoluției, fără realizări excepționale.

NOTA 9 – Se acordă doar jucătorilor decisivi și sclipitori.

NOTA 10 – Este doar NOTA lui DUMNEZEU!

Notele cu zecimale nu modifică esențial criteriile avute în vedere la evaluare.