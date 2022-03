Marcel Răducanu a identificat problemele echipei naționale și ironizează un jucător convocat de Edi Iordănescu: ”Ultima oară era mai gras ca mine”

Marcel Răducanu a analizat situația jucătorilor pe care se poate baza selecționerul Edi Iordănescu în mandatul său pe banca ”tricolorilor”. Fostul mare atacant a găsit puterea să facă și glume pe seama unui jucător convocat pentru meciul cu Grecia.

Marcel Răducanu: ”Nu prea avem calitate, de la mijloc în sus”

Fostul mare fotbalist al Stelei, Borussiei Dortmund, sau a lui FC Zurich, Marcel Răducanu i-a transmis noului selecționer că este alături de el și că îi dorește cât mai multe succese pe banca României.

și crede că în acest moment Edi Iordănescu nu are prea multe soluții, mai ales în ofensivă.

Fostul internațional chiar l-a ironizat pe Denis Alibec, convocat pentru meciurile amicale cu Grecia și Israel, primele ale noului selecționer.

”Când l-am văzut ultima oară era mai gras ca mine (Denis Alibec – n.r.). De-abia se mișca. Aud acum că a mai slăbit de când s-a dus în Grecia.

Adevărul e că nu prea avem calitate, de la mijloc în sus. Pe cine să cheme și Edi? Ăștia sunt, mai buni n-ai de unde.

Nu văd la ora actuală fotbaliști români în stare să-ți rezolve un meci, alții nu joacă la cluburi”, a explicat Marcel Răducanu, într-un interviu pentru .

Ce așteaptă Marcel Răducanu de la naționala lui Edi Iordănescu

Stabilit în Germania, Marcel Răducanu nu a rupt legăturile cu fotbalul românesc. Urmărește atent tot ce se întâmplă în competițiile interne, dar și cum evoluează românii din străinătate.

, dar crede că noul selecționer va scoate maximum din jucătorii pe care se va baza în mandatul său pe banca primei reprezentative.

”Eu am o relație OK cu Edi, nu pot să spun că suntem prieteni. Ne-am scris, îl simpatizez, și nu doar pentru că am fost coleg la Steaua cu tatăl lui. Eu îl percep ca pe un tip inteligent, știe să vorbească jucătorilor.

A avut și rezultate la echipele de club. Cunoaște foarte bine fotbalul românesc, știe jucătorii, nivelul. Eu zic că merită șansa asta. Sper să vedem un joc mai plăcut, mai modern, mai combinativ.

Să schimbe fața echipei. M-aș bucura să ne mai calificăm și noi la un turneu final. Au trecut niște ani și ne uită lumea. Nu e bine”, a mai spus Răducanu, pentru sursa citată.

Ce sfat i-a transmis Marcel Răducanu, selecționerului Edi Iordănescu

Ca fotbalist Marcel Răducanu a fost unul dintre cei mai importanți marcatori români. Acum este un tehnician apreciat în Germania. Răducanu nu s-a ferit să-i ofere câteva sfaturi noului selecționer.

”Îl încurajez să profite de experiența lui Puiu (Anghel Iordănescu, tatăl selecționerului Edi Iordănescu – n.r.), și sigur o va face. Ar fi o prostie să n-o facă, în fond, Iordănescu a reușit ca selecționer cele mai mari performanțe ale noastre la nivel de echipă reprezentativă.

Eu îl sfătuiesc să meargă pe drumul lui. E un tip plăcut, știe să comunice cu vedetele, e foarte important să-i ai de partea ta pe cei mai importanți jucători”, a mai spus Răducanu.