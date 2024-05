Marcel Răducanu a prefațat finala Ligii Campionilor: „E nebunie! O să pună mese și pe autostradă!”. Exclusiv

despre finala UEFA Champions League de la Londra dintre Real Madrid și Borussia Dortmund. Fostul mare jucător al germanilor a oferit detalii importante despre atmosfera din oraș și a făcut o analiză pertinentă a partidei.

Marcel Răducanu analizează pentru FANATIK finala Ligii Campionilor dintre Real Madrid și Borussia Dortmund

Marcel Răducanu a oferit un interviu telefonic de la Dortmund înainte de . FANATIK a aflat detalii extrem de interesante despre atmosfera senzațională de la Dortmund.

ADVERTISEMENT

Vă întreb direct: poate Borussia să câștige Liga Campionilor?

– Eu zic că da. Înseamn că au făcut ceva bine dacă au ajuns în finală, nu? Mai ales în ce grupă au fost. Mulți se așteaptau să nu facă niciun punct. E numai un meci și se poate întâmpla orice. Dacă vor juca așa cum au făcut-o și cu PSG, cu puțin noroc și curaj o pot învinge pe Real. Sunt sigur. Spaniolii sunt însă mai experimentați și mai valoroși.

Marcel Răducanu: „Pfoai, ce se întâmplă aicea nu e adevărat! Nu mai poți să mergi pe străzi”

Cum ar trebui să joace?

– E important ca Borussia să le pună probleme de la început, să marcheze repede și să îl anihleze pe Toni Kroos care face tot jocul la mijlocul terenului și pe Valverde, un alt jucător periculos. Vinicius e iar foarte periculos, mai ales că acum e în vână mare. Ei fac diferența, însă echipa e puternică oricum. Plus Rodrygo. Și la Borussia dacă Adeyemi prinde o zi bună cu Sancho. Pot produce surpriza și ar fi ceva minunat pentru Dortmund să repete performanța din 1997 când au învins pe Juventus în finală.

ADVERTISEMENT

Cum e atmosfera în oraș?

– Pfoa, ce se întâmplă aicea nu e adevărat! Nu mai poți să mergi pe străzi. Ce o să fie mâine… Deja au organizat să se vadă meciul în mai multe săli lângă stadionul lui Borussia. Și în sala mare din Westfallenpark. Sunt 5-6 săli pline, unde se va transmite meciul.

Plus în centrul orașului la primărie, unde vor fi peste 5.000 de oameni. Oamenii se pregătesc ca de sărbătoare. Plus mii de oameni care s-au dus la Londra deși nu au bilet la meci. Lângă stadion au organizat acolo și fanii o să poată să vadă meciul. M-au invitat și pe mine la Londra, dar am preferat să rămân acasă.

ADVERTISEMENT

„Ar fi o performanță care are depăși-o pe cea din 1997”. Cum vede parcursul european extraordinar al echipelor germane

Se declanșează nebunia la Dortmund dacă vor câștiga?

– Da, profităm cu toții de o asemenea performanță care cred că ar depăși-o pe cea din 1997. Ar fi ceva extraordinar pentru tot fotbalul german. Doar faptul că au ajuns în finală e deja o chestie foarte frumoasă, mai ales că în campionat au terminat pe locul cinci, ceea ce e o mare dezamăgire. S-au concentrat mai mult pe Champions League și asta s-a văzut.

Un sezon excelent pentru echipele germane în cupele europene. Bayer Leverkusen, parcurs extraordinar, Bayern Munchen au fost și ei aproape de finală… Dortmund se luptă pentru trofeu.

ADVERTISEMENT

– Xavi Alonso a făcut ceva extraordinar. A doborât recorduri după recorduri. Să nu pierzi 54 de meciuri?! E ceva unic în istoria fotbalului german. Eu zic că la Bayern dacă nu era scandalul ăsta cu antrenorul acum 2-3 luni și era liniște eu zic că mergeau lucrurile altfel. Ei sunt deja cam răsfățați, vor să ia campionatul în fiecare an, ceea ce nu e foarte normal. Bayer Lerverkusen și Stuttgart au jucat cel mai frumos fotbal. Pentru mine au fost cele mai bune echipe. Au jucat un fotbal modern și plăcut ochiului.

Dacă e să comparăm lotul lui Stuttgart și al Borussiei Dortmund e diferență de la cer la pământ. I-au bătut de două ori, și în cupă și în campionat pe Borussia. A fost un sezon bun pentru echipele germane. Xavi Alonso e un mare antrenor. Sunt ăștia tineri acuma… Și Hoeneß, nepotul lui Uli Hoeneß. Chiar dacă nu a fost mare fotbalist a învățat și a lucrat mult, plus că știu să vorbească jucătorilor. Asta face diferența. Avem 3-4 echipe bune și o să vină alți jucători acum în Bundesliga.

Trofeul Champions League ar șterge cu buretele parcursul slab din Bundesliga: „Lumea era foarte supărată”

Vor fi multe schimbări la Borussia Dortmund?

– O să vedem cine pleacă și cine rămâne. Am înțeles că antrenorul vrea să semneze jucători tineri. Sunt și eu curios de ce se va întâmpla în continuare. Depinde și de rezultatul meciului cu Real Madrid și ce se va întâmpla la Campionatul European. Ce jucători demonstrează acolo și fac față. Sper că o să vedem și niște jucători români în Bundesliga.

Ce s-a întâmplat în campionat? Doar locul 5 pentru Borussia…

– Au avut un tur de campionat foarte nasol. Cu toate că au mai reușit să câștige unele meciuri, echipa a jucat foarte slab. Au luat puncte cu noroc, dar toată lumea era foarte nemulțumită pentru că au lăsat foarte multe puncte unde nu trebuia. Cu Heidenheim și cu Stuttgart. Au pierdut puncte prețioase acasă și lumea era foarte supărată și pe antrenor îl mai huiduiau.

În retur și-au revenit, când l-au adus pe Sancho. A adus cultură fotbalistică în jocul echipei, plus Maatsen pe partea stângă, care e un jucător extraordinar de bun. Plus Hummels, care a fost cel mai bun fundaș central din Bundesliga. Per total însă lumea este foarte supărată pentru că pentru Borussia Dortmund locul cinci e inacceptabil. E foarte puțin ținând cont de ce salarii au jucătorii pe lângă Stuttgart sau Leipzig care au terminat înaintea ta.

La Dortmund se pregătește fiesta: „2-3 zile o să fie spectacol mare de tot”

Ce așteptări au germanii și cum vede presa finala cu Real Madrid?

– Toți sunt foarte optimiști! Și Terzic e la fel. Deja aici în Dortmund s-au organizat multe. Dacă o să câștige, o să fie vai de capul meu! 2-3 zile numai spectacole, mașini pe străzi, zeci de mii de oameni. O să vină lume de peste tot, și din afara orașului. O să fie spectacol mare de tot.

Ce s-a pregătit?

– Borussia a pregătit în nordul Dortmundului, unde s-a înființat echipa, acolo este un bar cunoscut și din zona aia au venit de-a lungul timpului majoritatea jucătorilor. Acolo au organizat tot felul de standuri și la fel și în centru. Cred că o să oprească și autostrada și o să pună mese!

E vorba de autostrada B1 care trece prin Dortmund și merge către aeroport. Vine lumea și chefuiește. E ceva super. Adevărul e că nemții sunt cei mai organizatori și sunt convins că și Campionatul European va fi extraordinar. Așa a fost și la Mondialul din 2006. Sunt perfecționiști în direcția asta.

Marcel Răducanu știe unde se va face diferența în finala Ligii Campionilor dintre Real Madrid și Borussia Dortmund

Unde se va decide marea finală?

– Cred că la mijlocul terenului, unde ambele echipe au cei mai valoroși jucători. Borussia trebuie să fie pragmatică la finalizare. Dacă stai să îi aștepți ai probleme. Ai noștri sunt mai tineri, au foame mai mare de performanță. Realul are atuul că a jucat aproape în fiecare an în semifinale. Ei știu foarte bine ce înseamnă o finală de Champions League.

Carlo Ancelotti are noroc tot timpul! Era să îi scoată City. Au fost trei clase peste ei. Ajungeau la penalty-uri și nu se știe ce se putea întâmpla. Bine, și Borussia a avut noroc cu PSG. Au avut nu știu câte bare francezii, dar i-au bătut de 2 ori fără să primească gol.

Naționala Germaniei, afectată de parcursul european al granzilor din Bundesliga?

Ar fi o performanță mai mare decât câștigarea Ligii Campionilor din 1997?

– Da, da! Cu siguranță! Și atunci a fost o surpriză mare pentru că Juventus avea o echipă extraordinară. Anul ăsta nimeni nu se aștepta, plus că au trecut atâția ani și fotbalul a evoluat, s-a dezvoltat altfel. Sunt alte tipuri de jucători, alte calități. Ne așteptăm toți la un meci frumos și spectaculos. Sunt două echipe care încearcă să joacă un fotbal ofensiv, cu tehnică în regim de viteză.

Toți se așteaptă ca echipa să se autodepășească. Pentru Real nu ar fi o tragedie să piardă trofeul. L-au câștigat de 14 ori. Se poate întâmpla însă Borussia să prindă o zi mai bună și Real Madrid una mai proastă. Deci șansele sunt egale până la urmă.

Naționala Germaniei e afectată de parcursul european lung al echipelor? Nagelsmann nu are încă la dispoziție toți jucătorii…

– Eu nu cred. Jucătorii au timp destul să se odihnească și au cele mai bune condiții de refacere, vitamine și tot ce trebuie. Mai sunt 14 zile până la meciul de debut. Jucătorii își revin în 3-4 zile.