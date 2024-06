Marcel Răducanu, acuze grave la adresa FRF și a unui fost internațional: „Fac selecția ‘pe așa’. I-a dat banu’”

și s-a arătat total nemulțumit de modul în care sunt gestionate convocările și strategia FRF.

Marcel Răducanu, declarații surprinzătoare: „Nu-i bagă în seamă pe ăștia de aici. Tot ăia de pe la Liga 3 de acolo joacă”

Marcel Răducanu a fost invitat să facă parte din Comisia Tehnică a FRF, însă colaborarea a încetat brusc. Fostul mare jucător al Stelei și al Borussiei Dortmund a explicat de ce: „Nu știți discuțiile cu FRF? Sunt copii care sunt 2008, Hîrtopeanu, fotbalist adevărat. Ce s-a întâmplat acolo, nu mai vreau să vorbesc. Și așa, am avut discuții cu unul și altul de pe acolo, nu mai vreau să vorbesc despre treaba asta.

Nu-i bagă în seamă pe ăștia de aici. Nu știu de ce! Tot ăia de pe la Liga 3 de acolo joacă. În loc să ia jucători care joacă ligă profesionistă în Germania. Cu altă mentalitate, educație”, și-a spus oful antrenorul în vârstă de 69 de ani.

Marcel Răducanu a rămas extrem de dezamăgit de colaborarea cu federația: „Păi am fost la FRF, când mă chemau pe la Comisia Tehnică. Am fost de vreo 2-3 ori, a venit pandemia, în sfârșit. Și le-am explicat atunci: ‘Domne, eu vin aici, îmi las școala 3-4 zile, pentru ce? Să mă uit ca idiotul pe sus că nu înțelegeam nimica’”.

Fostul mare jucător ar fi deranjat cu atitudinea sa: „Analizau meciuri, auzeai numai ‘din păcate’. La un moment dat le-am zis iar: ‘Din păcate când câștigați și voi un meci? Că din păcate ați pierdut cu 3-0, 4-0’. Trei ocazii și nu dăm un gol. Le-am pus o întrebare, a deranjat și mi-am dat seama că nu sunt binevenit acolo. De asta n-am mai fost chemat”.

Marcel Răducanu, acuzații incredibile: „Am avut om aici, în Germania, care mi-a zis că i-a dat banu’”

Marcel Răducanu spune că a făcut sacrificii pentru a da o mână de ajutor: „Deși le zisesem că vin de plăcere, vin și cu băiatul meu, fac ceea ce fac și în Germania, ca să fie continuitate. Dar să vină și antrenorii de la loturi, să se uite și să învețe. Să-mi pună întrebări. Dar nu m-au mai chemat”.

a lansat acuze dure legat de convocări: „Cum fac ei selecția? Pe valoare sau ‘pe așa’. Se uitau unul la altul. Își dădeau coate. V-am spus! Nu am spus nimic, doar mă uitam. Păi eu am fugit din România pentru că mă săturasem de ședințe. Și ei mă țineau 4-5 ore și nu înțelegeam nimic. Pentru ce? Ca să mănânc 3 mici? Nu, nu las școala pentru asta”.

Marcel Răducanu susține că Ion Geolgău chiar a primit o sumă de bani: „Păi da, eu am avut om aici, în Germania, care mi-a zis că i-a dat banu’. Și el îmi zice că nu e adevărat. Că să-mi văd de treabă. Eu am vorbit de fotbal. Iar el mă lua pe mine cu întrebări dacă plătesc fiscul în România. Ce legătura are?

Eu l-am întrebat dacă a plătit la fisc din banii pe șpagă. Ce are una cu alta? Eu ce l-am întrebat avea legătură cu fotbalul. Întreabă-mă de fotbal! Nu de fisc. Nu am niciun contract în România. Iar eu la FRF sunt invitat”.

Concluzia lui Marcel Răducanu e că FRF s-a folosit de numele său: „Clar! E clar! A fost doar imagine. Dar nu vreau să dau în nimeni. Sunt foarte pe bune cu Stoichiță. Ne respectăm, ne salutăm. Și cu domnul Burleanu la fel”, a declarat legenda fotbalului românesc, potrivit .