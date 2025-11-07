Marcel Răducanu, amintiri de senzație cu Emeric Ienei și marele Johan Cruyff! De ce a albit, de fapt, fostul mare antrenor al Stelei

ADVERTISEMENT

Emeric Ienei a decedat miercuri, 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani. Fostul fotbalist al Stelei, Marcel Răducanu, a fost marcat de această tragedie și a evocat câteva amintiri din perioada când l-a avut antrenor.

Amintirile lui Marcel Răducanu cu marele Emeric Ienei, decedat la vârsta de 88 de ani

Contactat de FANATIK, fostul mare fotbalist Marcel Răducanu a avut numai cuvinte frumoase de spus despre Emeric Ienei, pe care îl consideră unul dintre cei mai mari antrenori români din toate timpurile.

”Doamne prin ce perioadă trecem. Acuma câteva săptămâni a murit Flocea (n.r. – Florin Marin), s-a dus Costică Zamfir și la două zile nea Imi. Ușor, ușor ne ducem toți. Mamă, mamă! E tragic.

L-am avut antrenor la Steaua. Am câștigat campionatul cu el. Nu l-am auzit o dată să vorbească urât cu noi. Arăta foarte bine, se respecta, mereu la cravată. Un mare antrenor. A dovedit asta pentru că a fost singurul care a câștigat Liga Campionilor”, a declarat Răducanu, pentru FANATIK.

Ce i-a spus Emeric Ienei lui Marcel Răducanu când și-a întâlnit idolul: Johan Cruyff

Fostul fotbalist, care a fugit în Germania în perioada comunismului, și-a amintit de o întâmplare cu Johan Cruyff de la un meci cu Barcelona, dar și faptul că Ienei se ruga de el să nu mai dribleze în exces.

”Nea Imi avea un fel special să se poarte cu jucătorii, mai ales noi cei care eram mai tineri: cu Ion Ion, Sile Aelenei. Știa să ne pună în teren, să ne motiveze, au fost clipe foarte frumoase. Îmi aduc când am jucat cu Barcelona că a strigat la mine să nu mă mai uit la Johan Cruyff. Eram fascinat de el.

Chestii de astea haioase. Se ruga se mine: ‘Marcel, te rog frumos, bag-o în poartă! Lasă driblingurile!’. I-am scos păr alb în cap. Exageram prea mult cu driblatul, dar mă iubea foarte mult. Chiar ținea mult la mine”, a mai spus Marcel Răducanu, pentru FANATIK.

Unde și când va fi înmormântat legendarul Emeric Ienei

Emeric Ienei s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani din cauza unei pneumonii severe. Marele antrenor al Stelei la cimitirului Rulikowski din Oradea. Ceremonia va avea loc sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 14:00.

Până atunci, cei care vor dori să-i aducă un tehnicianului care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986 o pot face vineri, 7 noiembrie, între orele 16:00 și 19:00. Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ienei va fi depus la stadionul ‘Iuliu Bodola’ din Oradea.