Marcel Răducanu, avertisment despre naționalei Austriei: „Toți joacă în Bundesliga. Au cel mai bun selecționer din istorie”

despre naționala Austriei, principala contracandidată a României în lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Marcel Răducanu, analiză de la A la Z a naționalei Austriei: „Eu am senzația că o să ne calificăm”

Marcel Răducanu consideră că : „E bine că am avut noroc pentru că în trecut am avut și ghinion. Chiar e o grupă de care nu poți să te plângi. Dacă nici acuma nu te califici… Suntem pe un drum bun din ce am arătat până acum. Eu zic că s-a văzut o transformare în jocul echipei de când a venit Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Toți vor să meargă la Campionatul Mondial și cred că îi va motiva și mai mult grupa asta. Suntem bucuroși și optimiști cu toții din ce am văzut. Sper să joace fotbal și să ne calificăm, să creștem de la meci la meci. Să arătăm bine și cu Austria, o echipă mai puternică”.

Fostul mare jucător știe care sunt atuurile României: „Eu am senzația că o să ne calificăm. Edi a făcut o familie și e o echipă compactă, unită, care are disciplină tactică și pe care Lucescu o va cere și mai mult. Aleargă și luptă unul pentru celălalt, au mentalitate și atitudine”.

ADVERTISEMENT

Naționala Austriei încearcă să copieze modelul fotbalului german, însă Marcel Răducanu explică: „Nemții au mai luat bătaie de la austrieci. Tot timpul când se joacă meciurile astea sunt orgolii, mai ales acum că îl au un selecționer german, pe Rangnick. Vor tot timpul să câștige împotriva lor, dar totuși e diferență mare. Germania are jucători mult mai valoroși, chiar dacă stilul de joc e asemănător”.

Marcel Răducanu are și un jucător preferat din naționala Austriei, Sabitzer, jucătorul Borussiei Dortmund: „Îți sare în ochi imediat”

Marcel Răducanu a început cu mijlocașul central Marcel Sabitzer: „E un jucător care îți sare în ochi imediat. E un jucător de echipă, muncitor, care cere tot timpul mingea, dar mai face și greșeli. Îi place să joace, dar trebuie să mai dea și niște goluri. E un jucător plăcut și care e de bază la naționala Austriei. A jucat bine și la Leipzig, dar apoi în Anglia nu a făcut nimic. Acum a început să își dea drumul”.

ADVERTISEMENT

Fostul mare jucător al Borussiei Dortmund a mai vorbit despre doi jucători exponențial ai austriecilor: „Austria n-are echipă rea deloc. O să avem probleme cu ei. Sunt sigur. Și la ei și la București. Îl mai au pe Laimer de la Bayern Munchen, pe Baumgartner acolo în față. Mai e Seiwald tot de la Leipzig.

„Tricolorii” ar putea întâlni și doi jucători de la Hoffenheim, adversara FCSB-ului din Europa League: „Prass care e foarte bun și Grillitsch care e accidentat”. În prvința vârfului lui Inter, Marcel Răducanu nu își face probleme: „Arnautovic nu prea mai joacă. Are și el 35 de ani. Dacă are o zi bună îți dă goluri, dacă nu nici nu îți atinge mingea. E după cum bate vântul”.

ADVERTISEMENT

„Sunt jucători austrieci buni în Germania. Mai au trei jucători la Freiburg”

Marcel Răducanu și-a continuat analiza: „Trebuie să jucăm și cu ăștia buni. Cu San Marino trebuie să trimiți echipa U19 să îi bată. Sunt jucători austrieci buni în Germania. Mai au trei jucători la Freiburg, care e pe locul 4, la egalitate de puncte cu Leipzig: stoperul Lienhart și atacanții Gregoritsch și Adamu.

Și mai sunt câțiva. Schmid de la Werder Bremen, în dreapta e Wimmer, un jucător tânăr de la Wolfsburg. Stoger în fața de la Borussia Monchengladbach, și Mwene, fundaș stânga la Mainz. Plus că pot să mai apară”.

Antrenorul în vârstă de 70 de ani a vorbit și despre Bosnia și Herțegovina, pe care Mannschaf-ul a spulberat-o: „Așa că eu zic că Austria e favorita grupei. Și să nu uităm de Bosnia. Germania a câștigat doar cu 2-1 acolo, chiar dacă pe teren propriu le-au dat 7-0. Dacă mai joacă o dată nu știu dacă le mai dau atâtea. Au și ei fotbaliști buni pe afară. Dzeko nu cred că mai poate”.

Laude pentru selecționerul german al Austriei: „Vrea neapărat să joace ofensiv”

Marcel Răducanu a vorbit și despre selecționerul Austriei: „Pe Rangnick îl numesc ăștia ‘Profesorul’. A venit cu niște metode noi și are filosofia lui proprie. Știe să așeze jucătorii în teren, foarte tehnici, cu agresivitate și dinamică. Vrea neapărat să joace ofensiv și să ajungă repede la poartă prin combinații. Cred că e cel mai bun antrenor pe care l-a avut Austria până acum.

Dar să nu îi respectăm prea mult. Mircea Lucescu știe cum să abordeze pentru că e uns cu toate alifiile și știe ce să le spună jucătorilor”, a mai spus fostul mare fotbalist român în exclusivitate pentru site-ul nostru.