Marcel Răducanu analizează grupa României din preliminarii: „Ce trebuia să fie în locul Elveției? San Marino sau Gibraltar?!”. Exclusiv

Marcel Răducanu crede în șansele de calificare ale României la EURO 2024: „Elveția e prima favorită, dar restul sunt echipe cam ca noi”

despre grupa României de preliminariile Campionatului European și consideră că „tricolorii” au fost extrem de norocoși la tragerea la sorți: „Grupa e OK. Chiar nu putem să ne plângem. Ce trebuia să fie în locul Elveției să fim mulțumiți? San Marino sau Gibraltar?! Elveția e prima favorită, dar restul sunt echipe cam ca noi”.

Marcel Răducanu nu uită însă înfrângerile rușinoase din ultimele campanii și îi ia apărarea selecționerului: „Am văzut însă că am avut probleme și cu echipe mai slăbuțe. Totul depinde de jucători. Degeaba dăm în Edi Iordănescu și în ceilalți antrenori. Ce să facă dacă nu are jucători? Și dacă îl dă afară cine vine?”.

Ba, mai mult, e de părere că este extrem de dificil ca un alt antrenor de calibru să preia echipa națională: „Nimeni nu vrea să ia echipa națională. Toți critică numai de-afară. Daum n-a fost bun că nu știa limba și nu cunoștea fotbalul. A venit Contra, nu a fost nici el bun. Apoi la fel și cu Rădoi. Păi niciunul nu e bun?!”.

Marcel Răducanu, critici pentru 3 dintre cele mai sonore transferuri din ultimii ani în străinătate: „Joacă în liga a doua”

Marcel Răducanu nu e deloc impresionat de evoluțiie fotbaliștilor români care joacă afară: „Înseamnă că e ceva la jucători și nu au valoare. Man, Moruțan și Mihăilă joacă în liga a doua din Italia. La Ianis Hagi o să mai dureze până când va reveni la forma dinainte de accidentare”.

În privința lui Ianis Hagi, Marcel Răducanu consideră că jucătorul lui Rangers va avea nevoie de o perioadă lungă pentru a se pune pe picioare: „E foarte greu să revii după ce stai pe bară jumătate de an. O să trebuiască mult timp până va avea din nou încredere și va avea teamă să intre la minge. Ăsta e un proces de durată și e foarte normal”.

Marcel Răducanu își arată susținerea față de selecționerul României: „Israelul joacă fotbal. Edi Iordănescu are însă mult timp să găsească o formulă de echipă și să ne calificăm și noi că au trecut ceva ani de când nu am mai fost la un Campionat Mondial sau European. Ar fi timpul și am o senzație bună de data asta. Lumea trebuie să aibă răbdare și să îi dea credit lui Edi.

El săracul este într-o continuă căutare pentru cei mai buni și în formă jucători. Cu ăștia trebuie să joace, nu cu cei cu nume. Mai bine nu vin și îi dă șansa unui tânăr să arate ceva”, a declarat fostul mare fotbalist al Stelei și al Borussiei Dortmund, pentru site-ul nostru.

Edi Iordănescu mai are la dispoziție două teste până la meciurile din preliminariile Campionatului European. România va juca un amical cu Slovenia la Cluj (17 noiembrie) și cu Republica Moldova (29 noiembrie, la Chișinău).

