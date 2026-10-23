Marcel Răducanu, critici pentru Reghecampf și Drăguș înainte de FCSB – Rapid: „Foarte ciudat ce se întâmplă!”

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și a oferit un amplu interviu pentru FANATIK. Fostul mare mijlocaș al Stelei și al Borussiei Dortmund nu a ocolit nici derby-ul dintre FCSB și Rapid.

Marcel Răducanu, convins că FCSB nu are șanse la titlu, spre deosebire de Rapid

Marcel Răducanu este plăcut surprins de noua fața a alb-vișiniiilor: „Rapidul dă randament foarte bun acuma cu Pancu. Eu cred că Rapid e altfel, sunt mai uniți, au o echipă mai compactă și FCSB o să aibă meci foarte greu”.

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Fostul mare internațional român a simțit nevoia să îi atragă atenția lui Reghe: „La FCSB a venit un antrenor bun. Laurențiu Reghecampf a mai fost acolo de două ori, dar a fost mulți ani plecat și nu mai are aceeași jucători. S-a băgat și în discuțiile astea că o să fie pe primul loc după 10 etape. Astea sunt niște lozinci aruncate aiurea, fără nicio bază. Ceilalți ce fac, nu mai joacă?!”.

Marcel Răducanu l-a luat în colimator și pe Denis Drăguș, marea speranță a FCSB

FANATIK a dezvăluit că Denis Drăguș este indisponibil și pentru derby-ul cu Rapid, iar Marcel Răducanu l-a luat și el în colimator pe la FCSB: „Abia a venit și s-a și accidentat. Chiar nu înțeleg! Joci 18 minute și ești accidentat, apoi se accidentează iar la antrenament. Nu știu ce se întâmplă cu băiatul ăsta. Pentru mine e foarte ciudat ce se întâmplă!”, a mai punctat legenda Stelei pentru site-ul nostru.

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Marcel Răducanu știe și care sunt echipele care se vor bate pentru titlul de campioană în SuperLiga: „Universitatea Craiova se va bate la titlu cu Rapid și Dinamo. FCSB nu cred că o să fie între primele 4-5. Nu prea văd alte echipe”.

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