Sport

Marcel Răducanu, critici pentru Reghecampf și Drăguș înainte de FCSB – Rapid: „Foarte ciudat ce se întâmplă!”

Bogdan Ciutacu
23.10.2026 | 22:21
Marcel Raducanu critici pentru Reghecampf si Dragus inainte de FCSB Rapid Foarte ciudat ce se intampla
EXCLUSIV FANATIK
Marcel Răducanu, convins că FCSB nu are șanse la titlu, spre deosebire de Rapid. Foto: colaj Fanatik
Marcel Răducanu o vede mare favorită pe Rapid în derby-ul cu FCSB. Ce îi reproșează lui Laurențiu Reghecampf și lui Denis Drăguș.
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Marcel Răducanu tocmai a împlinit 72 de ani și a oferit un amplu interviu pentru FANATIK. Fostul mare mijlocaș al Stelei și al Borussiei Dortmund nu a ocolit nici derby-ul dintre FCSB și Rapid.

Marcel Răducanu, convins că FCSB nu are șanse la titlu, spre deosebire de Rapid

Marcel Răducanu este plăcut surprins de noua fața a alb-vișiniiilor: „Rapidul dă randament foarte bun acuma cu Pancu. Eu cred că Rapid e altfel, sunt mai uniți, au o echipă mai compactă și FCSB o să aibă meci foarte greu”.

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Fostul mare internațional român a simțit nevoia să îi atragă atenția lui Reghe: „La FCSB a venit un antrenor bun. Laurențiu Reghecampf a mai fost acolo de două ori, dar a fost mulți ani plecat și nu mai are aceeași jucători. S-a băgat și în discuțiile astea că o să fie pe primul loc după 10 etape. Astea sunt niște lozinci aruncate aiurea, fără nicio bază. Ceilalți ce fac, nu mai joacă?!”.

Marcel Răducanu l-a luat în colimator și pe Denis Drăguș, marea speranță a FCSB

FANATIK a dezvăluit că Denis Drăguș este indisponibil și pentru derby-ul cu Rapid, iar Marcel Răducanu l-a luat și el în colimator pe atacantul căruia Gigi Becali îi oferă un milion de euro la FCSB: „Abia a venit și s-a și accidentat. Chiar nu înțeleg! Joci 18 minute și ești accidentat, apoi se accidentează iar la antrenament. Nu știu ce se întâmplă cu băiatul ăsta. Pentru mine e foarte ciudat ce se întâmplă!”, a mai punctat legenda Stelei pentru site-ul nostru.

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Marcel Răducanu știe și care sunt echipele care se vor bate pentru titlul de campioană în SuperLiga: „Universitatea Craiova se va bate la titlu cu Rapid și Dinamo. FCSB nu cred că o să fie între primele 4-5. Nu prea văd alte echipe”.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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