Marcel Răducanu, devastat de moartea lui Florin Marin: „Mă doare rău! A fost singurul căruia i-am spus că fug în Germania!”

, fostul mare fotbalist de la Steaua a dezvăluit că a fost singurul apropiat al lui pe care l-a informat cu privire la decizia lui de a fugi din România comunistă în Germania, acolo unde a scris istorie și pentru Borussia Dortmund.

Marcel Răducanu, reacție copleșitoare după moartea lui Florin Marin: „Într-un fel e mai bine că nu s-a mai chinuit”

Pe de altă parte însă, fostul mijlocaș a punctat și că poate în cele din urmă acest deznodământ a fost cel dezirabil, în contextul în care Florin Marin se confrunta de ceva timp cu o boală extrem de severă,

„Ce să mai spun? Sunt șocat complet. E greu să mai vorbești în astfel de momente. Mă doare rău de tot. A fost un prieten bun de-al meu.

A fost singurul căruia i-am spus că am să plec din România. Doar lui i-am zis pentru că aveam încredere în el. Putea să mă dea în gât. I-am spus că nu mă mai întorc.

Numai amintiri plăcute am cu el. Eram mereu împreună cu el și cu Ion Ion. Ieșeam cu familiile, făceam grătare, mergeam împreună la restaurant. Eram prieteni foarte buni.

Am vorbit ultima oară cred de ziua lui. Se plângea de dureri de spate, dar îi era frică să se opereze. Nu știam că era așa bolnav. În ultimul timp s-a înrăutățit situația și din iulie a fost prin spital.

Mare fotbalist, prieten și coleg. Chiar îmi pare foarte rău. A învățat multe ca antrenor de la Gheorghe Constantin. Într-un fel mai bine că nu s-a mai chinuit”, a spus Marcel Răducanu pentru FANATIK.