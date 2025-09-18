Sport

Marcel Răducanu, devastat de moartea lui Florin Marin: „Mă doare rău! A fost singurul căruia i-am spus că fug în Germania!”

Marcel Răducanu, răpus de durere când a aflat de moartea prietenului Florin Marin! Ce a spus în dialog cu Fanatik: „Sunt șocat complet”
Bogdan Ciutacu
18.09.2025 | 23:03
Marcel Raducanu devastat de moartea lui Florin Marin Ma doare rau A fost singurul caruia iam spus ca fug in Germania
EXCLUSIV FANATIK
Marcel Răducanu a vorbit după moartea lui Florin Marin. Foto: colaj Fanatik

Cu această ocazie extrem de tristă, fostul mare fotbalist de la Steaua a dezvăluit că Florin Marin a fost singurul apropiat al lui pe care l-a informat cu privire la decizia lui de a fugi din România comunistă în Germania, acolo unde a scris istorie și pentru Borussia Dortmund.

ADVERTISEMENT

Marcel Răducanu, reacție copleșitoare după moartea lui Florin Marin: „Într-un fel e mai bine că nu s-a mai chinuit”

Pe de altă parte însă, fostul mijlocaș a punctat și că poate în cele din urmă acest deznodământ a fost cel dezirabil, în contextul în care Florin Marin se confrunta de ceva timp cu o boală extrem de severă, iar în ultima perioadă ajunsese practic de nerecunoscut din această cauză.

„Ce să mai spun? Sunt șocat complet. E greu să mai vorbești în astfel de momente. Mă doare rău de tot. A fost un prieten bun de-al meu. 

ADVERTISEMENT

A fost singurul căruia i-am spus că am să plec din România. Doar lui i-am zis pentru că aveam încredere în el. Putea să mă dea în gât. I-am spus că nu mă mai întorc. 

Numai amintiri plăcute am cu el. Eram mereu împreună cu el și cu Ion Ion. Ieșeam cu familiile, făceam grătare, mergeam împreună la restaurant. Eram prieteni foarte buni. 

ADVERTISEMENT
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă...
Digi24.ro
Ce se întâmplă în PSD: supraveghere, presiuni, intimidări și amenințări. „Nu este încă un moment de asumare publică”

Am vorbit ultima oară cred de ziua lui. Se plângea de dureri de spate, dar îi era frică să se opereze. Nu știam că era așa bolnav. În ultimul timp s-a înrăutățit situația și din iulie a fost prin spital. 

ADVERTISEMENT
Florin Marin a murit
Digisport.ro
Florin Marin a murit

Mare fotbalist, prieten și coleg. Chiar îmi pare foarte rău. A învățat multe ca antrenor de la Gheorghe Constantin. Într-un fel mai bine că nu s-a mai chinuit”, a spus Marcel Răducanu pentru FANATIK. 

Valeriu Iftime, un nou atac la adresa lui Charalambous: „Ăsta nu e antrenor!”....
Fanatik
Valeriu Iftime, un nou atac la adresa lui Charalambous: „Ăsta nu e antrenor!”. De ce vrea, de fapt, demiterea cipriotului de la FCSB: „Râd ăștia de noi în toată Europa. Suntem primitivi”
LIVE VIDEO UEFA Champions League, etapa 1. Manchester City – Napoli, Newcastle –...
Fanatik
LIVE VIDEO UEFA Champions League, etapa 1. Manchester City – Napoli, Newcastle – Barcelona, dar și alte 2 meciuri se joacă acum. Napoletanii au rămas în 10 oameni încă din prima repriză!
Decizie de ultim moment luată de Gigi Becali la FCSB! Anunțul făcut de...
Fanatik
Decizie de ultim moment luată de Gigi Becali la FCSB! Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Ne întoarcem la vechile obiceiuri”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Neluțu Varga, replică necruțătoare: 'Cere bani de la toată lumea și vorbește de...
iamsport.ro
Neluțu Varga, replică necruțătoare: 'Cere bani de la toată lumea și vorbește de alții! Mi-a zis Gigi Becali să mă feresc de el că e nebun, se crede Agentul 007'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!