Marcel Răducanu face radiografia Ucrainei după amicalul cu Germania: ”Pentru noi, un egal ar fi minunat!

, luni, 3 iunie, la Nuremberg, după un meci în care a fost pusă în multe momente la grea încercare. Fostul internațional român Marcel Răducanu (69 de ani), stabilit în Germania, a remarcat însă forța naționalei lui Serghei Rebrov și îi avertizează pe tricolori că Ucraina este o echipă greu de bătut.

”Germania a făcut un meci foarte bun și trebuia să câștige. Dar și Ucraina a arătat că este o echipă foarte puternică. Are în componență jucători care activează la echipe din campionate tari. Defensiv a stat foarte bine, dar a și pus probleme prin câteva ocazii. Trebuie să fim foarte atenți. Ucraina are jucători foarte tehnici la mijloc, Mudryk în față e foarte rapid”, a declarat Marcel Răducanu, pentru FANATIK.

Fostul fotbalist de la Steaua și Borussia Dortmund a completat descrierea naționalei Ucrainei: ”Este o echipă compactă, disciplinată, cu jucători atletici, înalți, agresivi. Părerea mea este că ne așteaptă un foarte, foarte greu cu Ucraina. Noi nu am fi rezistat Germaniei, la cum a jucat luni seară. E drept, Ucraina a avut și noroc, iar portarul a apărat foarte bine. În opinia mea, Ucraina și Belgia sunt favoritele grupei. Dar în fotbal se poate întâmpla orice”.

Marcel Răducanu crede că reprezentativa României ar trebui să-și facă următoarele calcule în grupă: ”Primul meci este important să nu pierdem cu Ucraina. Un egal ar fi minunat. Dacă batem ar fi extraordinar. Cu un punct luat Ucrainei, chiar dacă te bate Belgia în al doilea meci, poți să câștigi cu Slovacia, iar cu patru puncte te califici în optimi”.

Fostul mare internațional a sesizat contra Germaniei, că Ucraina a avut probleme la nivelul fundașilor centrali: ”Acolo am observat că ar fi punctul vulnerabil. Fundașii centrali mi s-au părut puțin lenți, greoi, dar probabil pentru că au fost nemții foarte rapizi.

Dar ca să punem noi presiune pe fundașii lor centrali trebuie să ajungem cu jocul aproape de poarta lor. Mijlocașii noștri trebuie să combine, nu să jucăm cu mingi aruncate pe sus, n-avem nicio șansă. Trebuie să facem combinații la firul ierbii, în viteză, să ajungem la finalizare.

Să provocăm faulturi în preajma careului, pentru că avem câțiva jucători care execută bine loviturile libere. Trebuie să punem probleme. Altfel, dacă pierdem mingile la mijlocul terenului va fi greu și pentru apărarea noastră. Vor veni tot timpul peste noi”.

Împotriva Germaniei, selecționerul Ucrainei a folosit o linie defensivă formată din cinci fundași: Konoplia, Zabarny, Svatok, Matvienko, Zinchenko. Specialiștii sunt convinși însă că împotriva României Ucraina va reveni la sistemul cu patru apărători.

Marcel Răducanu consideră foarte importante meciurile de pregătire pe care tricolorii le dispută cu , și cu Liechtenstein, vineri, 7 iunie. ”Trebuie să câștige, să marcheze goluri, pentru a merge cu moral bun în Germania. La EURO jucătorii trebuie să-și depășească limitele, să dea totul, și să ne bucurăm de o calificare în optimi”.

provoacă îngrijorare înainte cu 10 zile înainte de startul turneului final EURO 2024. Marcel Răducanu este însă optimist că marele eveniment se va desfășura în cele mai bune condiții:

”Sper să se termine odată cu ploile astea, că ne-am săturat. Din fericire, aici în vestul Germania, unde stau eu nu sunt inundații. Din păcate, sunt oamenii care și-au părăsit casele, iar fotbalul în astfel de momente trece pe plan secund. Eu zic că va fi totuși un European reușit”.

Ucraina are jucători de calitate care au început să-și creeze ocazii abia la finalul primei reprize. Cred că dacă am fi reușit să înscriem un gol, am fi marcat și al doilea și al treilea. După pauză, am reușit să creștem presiunea. În primele 15-20 de minute Ucraina nu a putut ieși din suprafața de pedeapsă. Aș dori să remarc jocul strălucit al portarului adversarului. Adversarii au fost ajutați nu doar de Fortuna, ci și de un joc bun în apărare” – Julian Nagelsmann, selecționer Germania