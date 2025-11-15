Marcel Răducanu îl felicită pe Mircea Lucescu pentru decizia în cazul lui Ianis Hagi: „Excelent!”. Mesaj pentru jucători înainte de Bosnia – România

ADVERTISEMENT

Marcel Răducanu a prefațat pentru FANATIK meciul României cu Bosnia. Fostul internațional este convins că „tricolorii” vor avea un meci greu la Zenica, dar știe cum poate obține naționala victoria de care are nevoie.

Marcel Răducanu, emoții mari înainte de Bosnia – România

România se pregătește de cel mai important joc al său din preliminariile pentru CM 2026. Va juca la Zenica, contra Bosniei, de la ora 21:45. Iar o victorie îi garantează, în proporție covârșitoare, poziția secundă în grupa, ocupată în prezent chiar de Bosnia. Presiunea va fi maximă pe ambele echipe. În aceste condiții, Marcel Răducanu știe cum trebuie să abordeze Mircea Lucescu meciul. Mai mult, fostul internațional a ținut să-l felicite pe selecționer pentru rezultatul cu Austria și pentru felul în care a reușit să-l pună în valoare pe Ianis Hagi.

„Aștept cu nerăbdare meciul. E normal, un așa meci decisiv pentru fotbalul românesc. Acum băieții trebuie să arate caracter și să joace la fel de bine cum au făcut-o cu Austria.

Sigur că ne așteaptă o partidă dificilă pentru că și lor le trebuie puncte și vom juca într-o atmosferă extrem de ostilă. Va fi infern, presiune mare din tribune, iar noi trebuie să câștigăm. Lor le ajunge și un punct. Cum ei au câștigat la noi, acum trebuie să reușim și noi.

Suntem o echipă unită și avem voință, atitudine. Asta e cel mai important, să ne ducem acolo fără frică și să le punem probleme de la început, să atacăm, dar să ne și apărăm bine. Cel mai important e să câștigăm cât mai multe dueluri la mijloc, ca să le tăiem elanul și să avem posesia”, a declarat Marcel Răducanu pentru FANATIK.

Marcel Răducanu are așteptări mari de cel mai în formă jucător al lui Mircea Lucescu

Marcel Răducanu își pune speranțele în oamenii de atac. L-a remarcat pe Dennis Man, care a avut evoluții apreciate la club, pentru PSV. De asemenea, Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă se pot dovedi atuuri pentru naționala României contra Bosniei. În schimb, fostul internațional nu este fanul celor doi Marini, Răzvan și Marius, la mijlocul terenului, unde îl preferă pe Vlad Dragomir. Mijlocașul lui Pafos a jucat bine contra Austriei.

„Apoi, trebuie să știm ce să facem cu ea. Sper ca Dennis Man să prindă o zi bună, așa cum a făcut-o la ultimele meciuri la Eindhoven și Bîrligea, în față, să fie inspirat. Trebuie să facem un meci extraordinar de bun, peste posibilitățile echipei, chiar mai bun decât cel cu Austria.

Și de la Mihăilă mă aștept să decidă jocul prin viteza și driblingul lui. Dacă le dăm voie la mijloc să își facă jocul, nu va fi bine. Trebuie să căutăm să scoatem lovituri libere în fața porții. Putem câștiga și cu o execuție bună, pentru că avem mai mulți jucători care bat bine. Bosnia e totuși o echipă valoroasă, au jucători prin Germania, fotbaliști cu experiență, nu doar Dzeko. Avem noroc că nu e Demirovic de la Stuttgart.

Mă bucur că va fi , că a jucat foarte bine cu Austria. Eu nu am fost niciodată cu cei doi Marini. Nu fac nici faza de apărare ca lumea și nu contribuie nici ofensiv, să dea o pasă decisivă sau ceva – ne trebuie jucători de creație, care să facă un-doi, să dribleze – și sunt și lenți”, a mai spus fostul internațional.

Îl felicită pe Mircea Lucescu pentru decizia legată de Ianis Hagi

În compartimentul defensiv, Marcel Răducanu îi atrage atenția lui Andrei Rațiu. Fundașul dreapta e, de multe ori, mai preocupat de faza ofensivă și uită să se apere. La construcție, Ianis Hagi va avea, în opinia lui Marcel Răducanu, un rol foarte important. Fostul internațional a lăudat alegerea lui Mircea Lucescu cu Austria, de a-i da numărul 10 și banderola lui Ianis. Iar acesta a centrat la golul victoriei din prelungiri meciului cu Austria.

„Rațiu e fundaș în primul rând și trebuie să aibă grijă să nu își creeze acțiuni pe partea lui. Îmi place că are viteză, vine cu centrări, chiar trage la poartă și e plăcut. Mai atent în apărare și apoi să contribuie în atac.

Trebuie să luptăm pentru fiecare minge, să facem presing pentru că jucăm în deplasare, iar Bosnia are șanse și la primul loc. Deși mi-e greu să cred că Austria mai pierde vreun meci. A fost o lecție pentru ei cu România. Ne-au tratat foarte de sus. Eu zic că dacă luăm gol repede o să fie foarte greu. Nu avem voie să luăm gol. Să ținem de rezultat și să forțăm în repriza a doua să marcăm.

Ce a făcut nea Mircea Lucescu la meciul cu Austria, când i-a dat numărul 10 și banderola lui Ianis Hagi, a fost o decizie excelentă. Și eu m-am întrebat de ce să i le dea, dar l-a ajutat enorm chestia asta. A fost foarte motivat și i-a dat mare încredere. Acum are meciuri în picioare și în Turcia și a avut câteva realizări.

Chiar și-a revenit. Sunt sigur că va juca bine și cu Bosnia, să care echipa după el. Bate bine lovituri libere. Dă bine și cu stângul, și cu dreptul, are creativitate și e un jucător esențial pentru noi. Îl felicit pe Mircea Lucescu pentru decizia de a-i da tricoul cu numărul 10 și banderola de căpitan. A fost o chestie psihică foarte bine gândită”, a explicat Marcel Răducanu.

Marcel Răducanu, mesaj pentru jucătorii naționalei României. Ce spune de șansele de calificare

România poate trece de Bosnia și se poate califica la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada în 2026. La final, Marcel Răducanu a avut un mesaj de încurajare pentru „tricolori”, înaintea duelului de la Zenica.

„A fost victoria lui Mircea Lucescu împotriva Austriei. Cam aici ajungem, nu? Nu putem să spunem că, dacă ne calificăm, e meritul principal al lui Mircea Lucescu, pentru că jucătorii au fost pe teren. E clar, însă, că a avut un aport mare și a venit selecționer într-un moment în care nu prea existau alte variante.

Ghiță e o surpriză plăcută și face meciuri bune și în Germania la Hannovra. Liga a doua din Germania e extrem de puternică, și el e titular meci de meci. Pentru moralul lui, a fost extraordinar golul ăsta cu Austria. E bun pe faza defensivă și în duelurile unu contra unu.

. Nu ne-a mai văzut lumea pe-afară de atâția ani. noi dacă nu mergem nici acum? La baraj e destul de greu și trebuie măcar să terminăm pe locul doi.

Să dea Dumnezeu să prindă o seară bună. Le urez din suflet și inimă multă baftă și să facă un meci frumos și spectaculos, cum au făcut-o cu Austria, și să ne calificăm la Campionatul Mondial”, a încheiat Marcel Răducanu pentru FANATIK.