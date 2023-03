Marcel Răducanu îl taxează pe Ianis Hagi: „Nu mai are 16 ani, ca să se bage părinții pentru el. De ce să fie convocat?”

Marcel Răducanu consideră că Ianis Hagi nu trebuia convocat pentru meciurile cu Belarus și Andorra, pentru că abia a revenit după accidentarea care l-a ținut departe de teren mult timp.

Marcel Răducanu îl taxează pe Ianis Hagi

, despre care a spus că nu trebuia convocat de către Edi Iordănescu pentru meciurile cu Andorra și cu Belarus, ținând cont că abia a revenit pe teren după o lungă accidentare:

ADVERTISEMENT

„M-am uitat mai mult la meciul nostru decât la nemți. Am văzut meciul, am văzut o repriză bunicică, împotriva unui adversar modest, ai noștri i-au sufocat în prima repriză.

În repriza a doua nu am mai înțeles ce s-a întâmplat. A fost accidentarea lui Băluță, nici cei care au intrat, nu au arătat nimic, deși sunt jucători valoroși. Ei au venit cu tancurile peste noi, au început să joace fotbal. Până la urmă, am avut noroc, trebuie să fim bucuroși că am câștigat cu 2-1”.

ADVERTISEMENT

„Ne rămâne să sperăm, nu? Va fi greu, eu spun că avem un selecționer, care e criticat. Ce vină are Edi, el alege cei mai în formă jucători. Și-a făcut un lot cu care crede că poate face față.

Oameni buni, de ce să-l aducă pe Ianis? Ce să facă Ianis dacă nu a jucat un an de zile. El are nevoie de Hagi când e 100% pregătit. De ce să-l lași pe unul în formă în afara lotului și să-l aduci pe Ianis ca să se obișnuiască cu atmosfera”, a mai spus Marcel Răducanu, la TV .

ADVERTISEMENT

„Ianis nu mai are 16 ani să se bage părinții pentru el!”

Marcel Răducanu a continuat și a spus că atunci când a apărut public pentru a-l cere pe fiul său măcar pe lista preliminară a selecționerului, spunând că Ianis este destul de matur încât să vorbească singur cu Edi Iordănescu.

„Ianis are 24 de ani, e băiat în toată firea, nu mai are 16 ani să se bage părinții pentru el. Dacă era nemulțumit, trebuia să pună el mâna pe telefon și să sună. Ce facem acum dacă toți tații sunt nemulțumiți că jucătorii nu sunt convocați?

ADVERTISEMENT

Așa ceva nu se întâmplă nicăieri. Nu i-a făcut niciun bine copilului că s-a băgat. Eu sunt sigur că va veni la echipa națională și că o va ajuta. Dar acum nu avea de ce să fie convocat”, a mai spus Marcel Răducanu.